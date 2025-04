Zakaj gre Kopru v zadnjem obdobju tako dobro? Predsednik kluba Ante Guberac se ni dolgo obotavljal z odgovorom. Ponudil nam je ga je hitro. Po njegovem mnenju je za imeniten niz kanarčkov v največji meri zaslužen Slaviša Stojanović. Koprčani pod njegovim vodstvom še niso izgubili, iz tekme v tekmo pa delujejo bolje. Mehanizmi igre, na katere prisega strateg iz Ljubljane, so vse bolj ponotranjeni in uigrani, kar je odlična novica za Koper, veliko manj prijetna pa za vse, ki se bodo do konca sezone še pomerili s kanarčki. Celjani se bodo denimo kar trikrat!

Koprčani so v sredo premagali Bravo s 3:0 in se uvrstili v finale pokala. Foto: Aleš Fevžer

"Vesel sem za Slavišo (Slavišo Stojanovića, op. p.), da se je vrnil na tak način. V prihodnji sezoni naši mediji ne bodo pisali samo o Sanchezu in Rieri, ampak bo v ospredju tudi Slaviša. V kratkem času, odkar je z nami, je naredil ogromno. Dokazal je marsikaj. Ni mu bilo enostavno dvakrat postati prvak z Domžalami ali pa biti najboljši s Crveno zvezdo v obdobju, ko je v Srbiji prevladoval Partizan na podoben način kot zdaj prevladuje Zvezda. Njegovi dosežki in njegov življenjepis pričajo o tem, da je številka ena med trenerji v slovenski ligi. Z naskokom. Riero in Sancheza primerjati s Stojanovićem je zame podcenjevalno. Fantje morajo najprej nekaj narediti, da bi se jih primerjalo z njim. Vemo pa, kaj je Riera doživel v resni ligi, ko je odšel lani v Francijo," je predsednik Kopra spomnil na obdobje, ki ga je Albert Riera preživel v prejšnji sezoni v drugi francoski ligi pri Bordeauxu in dal vedeti, kako spoštuje svojega najnovejšega trenerja. Kako vesel je pravzaprav, da je lahko strateg takšnega formata prišel na Bonifiko. Obenem pa je podal tudi primerjavo s španskima strategoma, ki v tej sezoni krojita razplet pri vrhu slovenskega klubskega nogometa.

V Stožice prihaja vsaj dva tisoč navijačev Kopra

Slaviša Stojanović v vlogi trenerja Kopra še ni izgubil. Foto: Aleš Fevžer V četrtek je njun dvoboj v polfinalu pokala dobil Riera. Ta se bo v prihodnjih tednih kar trikrat pomeril s Koprčani. Dvakrat v prvenstvu, nato pa 14. maja še v Stožicah, ko se bo odločalo o pokalni lovoriki.

"V Ljubljano bo na finale prišlo iz Kopra najmanj dva tisoč navijačev. Morda nas bo celo tri tisoč. Vsekakor nas bo več kot privržencev Celja," komaj čaka pokalni spektakel, na katerem bodo Koprčani sredi maja lovili pot do pete pokalne zvezdice. Zadnjo so osvojili leta 2022 v knežjem mestu, ravno pod vodstvom trenerja iz Ljubljane Zorana Zeljkovića. Bi ga lahko na seznamu dobitnikov nasledil njegov someščan Slaviša Stojanović, ki je v polfinalu s kar 3:0 nadigral Bravo?

"Moram vas opozoriti, da se ni bilo tako lahko prebiti v finale. Bravo je močan, neugoden tekmec. Samo poglejte, kako dobro razmerje ima z najboljšimi klubi v tej sezoni. Z Olimpijo, Mariborom in Celjem. Res je, premagali smo ga s 3:0, a to ni bila lahka tekma," je po polfinalni zmagi nad Bravom izpostavil gradbeni mogotec, ki obožuje nogomet in že vrsto leto opravlja vlogo prvega moža koprskega kluba.

Koprčani se spogledujejo z uvrstitvijo v Evropo. Foto: Aleš Fevžer

V zadnjih sezonah se je Primorcem glede uvrstitve v Evropi rado zalomilo, vselej po dramah v zadnjih krogih, ko je v taboru kanarčkov odmevalo tudi nezadovoljstvo z določenimi sodniškimi odločitvami. Se jim bo letos vendarle izšlo? Koper je v prvenstvu trenutno na tretjem mestu, ki pelje v Evropo, v pokalu pa se je uvrstil v finale!

"Kaže nam imenitno, a ni še nič zaključeno. Tudi Brava še ne smemo odpisati. Vse je mogoče. Lahko osvojimo pokal, lahko pa tudi ne, v prvenstvu pa lahko še vedno končamo kot peti. Vse je odprto, zato nima smisla delati kakšne evforije. In tega se tudi držimo. Konec koncev imamo v klubu končno trenerja, ki ve, kako se takim stvarem streže. Po zmagi v polfinalu pokala ni delal evforije, saj dobro ve, da nas čaka še ogromno dela," je navdušen nad delom in odzivom nekdanjega selektorja Slovenije.

V ekipi ni bilo prave kemije

Safet Hadžić odlično pozna Slavišo Stojanovića, s katerim sta sodelovala tudi v slovenski reprezentanci. Foto: Aleš Fevžer Kako pa je Koprčanom uspelo nekaj, za kar so se pred njim trudili marsikateri slovenski klubi, a niso na trenerski stolček zmogli pripeljati tako eminentnega slovenskega strokovnjaka, kot je Stojanović? "Na to vprašanje lahko ponudim malce daljši odgovor. V Kopru imamo zelo karakterno ekipo z vrhunskimi posamezniki, ki znajo sami reševati tekme, januarske priprave pa so pokazale, da bo Oliver Bogatinov, pa daleč od tega, da je slab trener, težko kos izzivom. V ekipi ni bilo prave kemije, a trenerja vendarle vselej držijo po konci rezultati. Ko pa so se tam stvari zalomile, smo posegli po spremembah," nam je Guberac zaupal, kako je prvi pogovor s Stojanovićem opravil v Ljubljani konec januarja. Tisti je bil le informativnega značaja, o njem pa se je veliko posvetoval z njegovim dolgoletnim sodelavcem Safetom Hadžićem, ki je že nekaj let delavec Kopra.

"Hadžić mi je dopovedoval, kako Stojanović spada na drugačno raven trenerjev in zmore več stvari. Ko sva se pogovarjala s Slavišo, sem dobil občutek, da vidi potencial v naši ekipi in mu to odgovarja. Tudi jaz in športni direktor Ivica Guberac sva ambiciozna. Tako je v Kopru naletel na konkurenčno ekipo, saj imamo v klubu dober skavting. Koper ni pred nobenim izmed najmočnejših tekmecev slekel hlač. Dobil sem občutek, da je Slaviša pripravljen in da si je zaželel dela z ekipo. In ko se je zalomilo z rezultati pod vodstvom Bogatinova, je bil Stojanović pripravljen," je bil Guberac, podobno velja tudi za njegovega sina Ivico Guberca, ki opravlja vlogo športnega direktorja, zadovoljen, da ni bilo potrebno dodatnega prepričevanja in pojasnjevanja.

Tudi hišniki se obnašajo drugače

Nad njim je pozitivno presenečen. Pravzaprav je presenečen nad marsičem, saj se čudi, kako je lahko Slaviša izbral prav njegov klub. "V tem trenutku je Slaviša prevelik trener, da bi se spustil ravno v Koper. Ne vem, kje sta bila Maribor in Olimpija in zakaj ga nista nikdar vzela za trenerja. Zavedam se, da ne moreš z gotovostjo trditi, kako bi se ti vse uskladilo, a s takšnim trenerjem, kot je Slaviša, je veliko večja verjetnost, da bi se ti. To, kar zmore, smo hitro spoznali v Kopru. Že v uvodnih treh dneh," je začel naštevati stvari, ki so nanj naredile največji vtis in poskrbele, da se je na Bonifiki rezultatska krivulja dvignila v pozitivno smer.

Slaviša Stojanović je zelo priljubljen na Bonifiki. Foto: Aleš Fevžer

"Ni diktator, s svojim nastopom pa je poskrbel za popolno profesionalizacijo vseh v klubu. Hišniki se obnašajo drugače, fizioterapevti tudi, da o igralcih sploh ne govorim. Vpeljal je določeno distanco, a tisto v dobrem duhu, v katerem ni prostora za užaljene, zapostavljene igralce. Pod njegovim vodstvom se natanko ve, kakšen je red. Ve se, kaj prinaša trening. In če si dober na treningu, si boš prislužil tudi priložnost na tekmi. V Kopru se tako danes dela na drugačni ravni, vse je postavljeno na bolje," z veseljem opazuje dogajanje v klubu, kjer v zadnjem času vlada veliko zadovoljstvo. To potrjujejo tudi besede igralcev, polnih hvale na račun novega trenerja in njegove karizme.

Pazi na vse podrobnosti

Ante Guberac odšteva tedne do pokalnega spektakla s Celjani v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer Konec tedna se Koprčani, ki pod vodstvom Stojanovića še niso izgubili, odpravljajo na najdaljše gostovanje v Sloveniji. Odpravljajo se na drugo stran Slovenije, k Nafti v Lendavo. Primorci nočejo ničesar prepustiti naključju, zato bodo odšli na pot že dan poprej in se odpravili v karanteno.

"Naš trener je strikten, pazi na vse podrobnosti. Živi za svojo službo, je skromen in velik delavec. Ve, zakaj se gre. Vesel sem, da se je vrnil, resnično," je Guberac ponosen na trenerja, ki bo imel čez nekaj tednov priložnost, da prvič po skoraj dveh desetletjih v Sloveniji osvoji novo klubsko lovoriko. V Stožicah se torej obeta obračun, na katerem bo poskušal Koper zaustaviti vroče Celjane, ki so po rekordno uspešni evropski sezoni vrgli lovke tako na pokalno lovoriko kot tudi drugo mesto. Tako bo 14. maja v Ljubljani še kako zanimivo. Tudi zaradi pestre preteklosti glede Kopra in Alberta Riere …