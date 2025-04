Remi na Bonifiki oba izločil iz teorije za naslov

V zaostali tekmi 25. kroga 1. SNL sta se Koper in Celje razšla z 1:1. Ker se je dvoboj na Bonifiki končal z remijem, sta vsaj do sobote v igri za prvo mesto ostala le še vodilna Olimpija in najbližji zasledovalec Maribor.

1. SNL, 25. krog (zaostala tekma):

Sreda, 30. april:

Nasprotnika, ki se bosta čez dva tedna udarila v finalu pokala, kjer bo zmagovalec prejel posebno nagrado, saj bo lahko zaigral v kvalifikacijah za ligo Europa, tako da bo v primeru izpada deležen popravnega izpita v konferenčni ligi, sta se na zadnji medsebojni prvenstveni tekmi v aktualni sezoni razšla brez zmagovalca.

Gostitelji tako pod vodstvom Slaviše Stojanovića ostajajo neporaženi so tako na lestvici na tretjem mestu obdržali tri točke prednosti pred Celjani, ki imajo tudi tekmo manj. V prvem polčasu zadetkov na Bonifiki ni bilo, so pa domači ostali brez drugega strelca lige Tomija Jurića, ki je zaradi poškodbe predčasno sklenil srečanje.

Slaviša Stojanović je v prvem polčasu ostal brez najboljšega strelca moštva. Foto: Aleš Fevžer

V drugem delu igre so kanarčki, ki so imeli tudi v prvem polčasu več od igre, prek Felipeja Curcia povedli. Brazilec je bil natančen v 76. minuti, ko je s prostega strela s kakih 20 metrov zatresel mrežo gostov. A Celjani se niso predali in prek Tamarja Svetlina izid poravnali in poskrbeli za delitev točk.

Celje je tako še na enajsti zaporedni prvenstveni tekmi proti Kopru ostalo neporaženo. Ob sedmih zmagah so tokrat zabeležili četrti remi.

Lestvica: