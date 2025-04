Po pisanju Večera je peticijo v zadnjih štirih dneh podpisalo 1.300 ljudi, ustvarili pa so jo na pobudo navijačev. Nastala v želji po boljšem Mariboru, s tem pa želijo tudi pokazati, da jim je mar za klub in da si želijo človeka, ki pozna tamkajšnje okolje.

Na peticijo so se odzvali v mariborskem klubu. Cem Basgul, vodja nogometnih operacij, se je odzval na peticijo navijačev in poudaril, da klub ceni visoka pričakovanja javnosti, saj prav pritisk in strast navijačev ohranjata Maribor kot velik klub, a da čustva ne rešujejo težav, ampak da mora imeti klub jasno vizijo. V mariborskem klubu naj bi že potekli že pogovori z novimi morebitnimi okrepitvami.

Zlatko Zahović še v vlogi športnega dirketorja Foto: Vid Ponikvar

Zlatko Zahović ne želi biti kamen spotike

Glavni akter zgodbe, Zlatko Zahović, ki uživa v nogometnem pokoju, je v svoji izjavi povedal, da so ljudje prepoznali delo, ki je bilo narejeno v preteklosti, in da je jasno, da pogrešajo uspehe. Za vso podporo pa se lahko le zahvali in izpostavil je, da ima novi lastnik vso pravico, da klub vodi tako, kot si želi.

"Nočem biti kamen spotike. Lastnik lahko naredi, kar želi. Tudi če se bo odločil, da bo klub v drugi ligi, bo lahko. Kajti NK Maribor je prodan. Osebno sem 36 let v nogometu in vem, kaj to pomeni v tujini. Zame dogajanje v klubu ni nobeno presenečenje. Vseeno pa za Maribor navijam ne glede na to, kdo ga vodi in kdo je njegov lastnik," je za Večer povedal nekdanji vrhunski nogometaš.

