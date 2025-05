Navijači Olimpije skandirali Rieri, kapetan zmajev zapel in zbodel Maribor

Danes bi se lahko v Stožicah ponovila zgodovina. Ne zgodi se pogosto, da ti žreb omogoči takšno priložnost. Olimpija si lahko v primeru današnje zmage nad Mariborom v Stožicah zagotovi novo državno zvezdico že tri kroge pred koncem sezone. Podobno ji je uspelo že sredi aprila 2023, ko je pod taktirko Alberta Riere odpravila vijolice z 2:0 in si zagotovila naslov prvaka kar pet krogov pred koncem. Sledilo je čustveno proslavljanje uspeha zeleno-belih, pri katerih sta bila še posebej razigrana kapetan Timi Max Elšnik in vratar Matevž Vidovšek. Kaj se je dogajalo?

Ko sta se 16. aprila 2023 v večnem derbiju v Stožicah udarila Olimpija in Maribor, so se zmaji zavedali imenitne priložnosti. V primeru zmage bi si zagotovili naslov prvaka že pet krogom pred koncem. To je bila sezona 2022/23, v kateri so bili pod vodstvom Alberta Riere razred zase v 1. SNL, odločilno prednost pred zasledovalci pa si zagotovili že v jesenskem delu. Tudi takrat je med vratnicama blestel Matevž Vidovšek, kapetanski trak pa je nosil Timi Max Elšnik, ki si je pozneje utrdil status standardnega člana udarne enajsterice slovenske reprezentance.

To je bil dvoboj, ki je v Stožice privabil več kot 9 tisoč ljubiteljev nogometa, po srečanju pa je sledil večkrat videni slavnostni vdor navijačev na zelenico. Tega naj danes ne bi bilo, o tem priča tudi video ljubljanskega kluba, v katerem gre prepoznati željo in prošnjo, naj ostanejo navijači po zadnjem pisku sodnika na tribunah.

Kako pa je bilo 16. aprila 2023? Olimpija je bila boljša od večnega rivala, mrežo Maribora pa sta zatresla David Sualehe in Admir Bristrić. Portugalski branilec je dočakal celo svoj strelski prvoligaški prvenec v karieri.

Elšnik: Jasno je, kdo je v Sloveniji gospodar

Elšnik, znan po preudarnih mislih in izjemnih vodstvenih sposobnostih, zaradi katerih je pri Olimpiji nosil tudi kapetanski trak, je po veliki zmagi zmajev čutil posebno zadoščenje. Ves teden je namreč poslušal širokoustenje Mariborčanov, kako so boljši od zmajev, nato pa jim pokazal, kdo je št. 1 v Sloveniji. "Pred tekmo je bilo dosti komentarjev iz njihovega tabora, da so boljši, moj odgovor pa je bil preprost - da je treba odgovoriti na igrišču. Mi smo danes to naredili. Maribor smo v tej sezoni premagali že trikrat. Jasno je, kdo je v Sloveniji gospodar," je dejal Štajerec z zelenim srcem, ki se je lani po odmevnih predstavah na Euru 2024 preselil k srbskemu prvaku Crveni zvezdi.

Nogometaši Olimpije so si dali duški po zmagi nad Mariborom, kateremu so pet krogov pred koncem ušli na 15 točk razlike. Foto: Aleš Fevžer

Vratar Matevž Vidovšek je na tisti tekmi še tretjič v šampionski sezoni 2022/23 ohranil mrežo nedotaknjeno proti Mariboru. Zmago, vredno naslova prvaka, je proslavljal s prižgano baklo v rokah že na igrišču, nato pa še na častni tribuni, kjer je bilo zelo prešerno. Kapetan Elšnik je tako, ko je prejel v roke mikrofon, najprej nagovoril navijače, se že dotaknil evropskih ciljev na začetku druge sezone, nato pa zapel navijaško pesem, ki jo sovražijo privrženci Maribora.

Iz ust nogometašev in navijačev @nkolimpija, začel jo je kapetan @Timi_Elsnik, je odmevala pesem, ki ne bo preveč všeč rivalom iz Maribora. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/J38DJlOtvo — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 16, 2023

V preteklosti jo je z navijači Olimpije na igrišču zapel že Andraž Šporar in si nakopal srd privržencev Maribora, zdaj pa je to storil Elšnik.

Tokrat nepozaben večer za Sancheza?

Navijači Olimpije so po veliki zmagi skandirali ime trenerja Alberta Riere. Takrat so ga privrženci zmajev še oboževali, zato so jih kmalu za tem začudile napovedi vodstva kluba, kako s Špancem po koncu sezone ne bodo nadaljevali sodelovanja. To so bili še drugačni časi, a bi lahko današnji dan postregel z neverjetnimi podobnostmi.

Victor Sanchez bi lahko že danes potrdil naslov prvaka z Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Znova se zmajem ob domači zmagi nad največjim rivalom nasmiha zagotovitev državnega naslova, znova pa sedi na trenerskem stolčku Španec. Tokrat ni to Riera, ampak Victor Sanchez, ki je v tej sezoni popeljal Olimpijo do številnih uspehov tako v Sloveniji kot tudi Evropi. Danes, ko se bo v Stožicah zbralo ogromno navijačev, tako da bo večni derbi z ogromnim vložkom potekal pred veličastno navijaško kuliso, bi si lahko po morebitni zmagi zmajev dal duška Sanchez in se še sam podobno kot njegov mlajši rojak Riera leta 2023 poveselil osvojeni lovoriki.

Zanimivo je, da so na tisti tekmi od prve minute za Olimpijo zaigrali kar trije nogometaši, ki so pozneje oblekli dres Celja. To so Svit Sešlar, Mario Kvesić in Aljaž Krefl. Ker je zmaje za nameček vodil še Riera, so takrat zmajem do uspehov pomagali mnogi zdajšnji junaki celjskega kluba.

Tudi danes bo v Stožice prispelo ogromno privržencev Maribora. Vijolice bi se lahko z zmago ob tekmi manj približale zmajem na sedem točk zaostanka. Foto: Sportida

Olimpija je malce pozneje osvojila še pokal. V dramatičnem srečanju v knežjem mestu je v finalu pokvarila načrte Mariboru in si zagotovila dvojno krono, po koncu sezone pa je postalo dokončno jasno, kako Riera ne bo nadaljeval poti v Ljubljani. Bi se lahko ponovila zgodovina tudi kar se tiče tega? Športni direktor Olimpije Goran Boromisa je v Sobotnem intervju zaupal, kako upa, da bo španski strateg ostal v Ljubljani, a tega ne more trditi s stoodstotno gotovostjo.

Srečanje se bo začelo ob 20.15, večni derbi pa bo prvič sodil Alen Bubek.