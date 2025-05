Tudi Manchester City bo še garal za ligo prvakov

Petintrideseti krog angleške prve lige v petek zvečer odpirata Manchester City in Wolverhampton, četrti in 13. na lestvici. Sinjemodri iz Manchestra so točko za Newcastlom in šest za Arsenalom. Lige prvakov, v katero se bo uvrstilo prvih pet iz premier lige, sicer še nimajo zagotovljene, saj so le točko pred Chelseajem in Nottinghamom. Zadnji, ki so najlepše presenečenje sezone, sicer izgubljajo sapo. Na zadnjih štirih tekmah so izgubili trikrat.

Angleško prvenstvo, 35. krog:

Petek, 2. maj:

Sobota, 3. maj:

Nedelja, 4. maj:

Ponedeljek, 5. maj:

Lestvica: