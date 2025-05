Šeškovi odložili slavje Bayerna, Dortmund do pomembnih točk

V prvi nemški nogometni ligi prvak še ni odločen. Benjamin Šeško in soigralci so gostili Bayern München in remizirali s 3:3, kar pomeni, da bavarski velikan potrebuje spodrsljaj Bayerja ali pa vsaj točko na zadnjih dveh tekmah za zanesljivo potrditev naslova. V teoriji bi ga lahko ob enakem številu Bayer še prehitel, a razlika v zadetkih je krepko na strani moštva iz Münchna. Leipzig na drugi strani na zadnjih dveh tekmah čaka še hud boj za vozovnico za ligo prvakov.

Obračun v Leipzigu se je začel sanjsko za domače, v glavni vlogi pa je bil Benjamin Šeško. Slovenski reprezentant je v 12. minuti s 13. ligaškim zadetkom domače povedel v vodstvo, še pred polčasom je vse skupaj oplemenitil Lukas Klostermann. A sledil je izjemen odgovor ponosa Bavarske, ki je izenačil z goloma Erica Dierja in Michaela Oliseja v 62. in 63. minuti. Kmalu za tem, v 69. je zelenico zapustil Šeško, v 78. pa tudi Kevin Kampl, ki je tik pred odhodom s terena prejel rumeni karton in bo moral na naslednji tekmi počivati.

Bavarci so na pragu 34. prvenstvene zvezdice. Foto: Reuters

V 83. je sledil popoln preobrat Bayerna, strelec pa Leroy Sane. A zadnjo besedo so vendarle imeli domači in prav prek igralca, ki je na terenu nadomestil Šeška, Yussufa Poulsena, v peti minuti sodnikovega dodatka iztržili točko, ki pa ni dovolj, da bi se Leipzig že po derbiju kroga prebil na mesta, ki v novi sezoni vodijo v ligo prvakov.

Točo golov so videli gledalci v Mönchengladbachu, kjer sta se Borussia in Hoffenheim razšla s 4:4. Do visoke zmage nad Wolfsburgom (4:0) je prišla dortmundska Borussia. Vsak pod dva zadetka sta se podpisala Serhou Guirassy in Karim Adeyemi, rumeno-črni pa so naredili pomemben korak v boju za nastop v ligi prvakov tudi v sezoni 2025/26,

David Zec, ki s Kielom lovi 16. mesto in dodatne kvalifikacije za obstanek med elito, bo v nedeljo gostoval pri Augsburgu.

