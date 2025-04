Šeška in druščino v boju za ligo prvakov čaka še težko delo, Bayern hladi šampanjec

V 31. krogu nemškega prvenstva je vodilni Bayern premagal Mainz, a je zmagal tudi Bayer, tako da bodo morali Bavarci še malo počakati na naslov. Lahko pa ga potrdijo že prihodnji konec tedna. Kiel, pri katerem je v prejšnjem krogu po trku z glavo pretres možganov doživel David Zec , je po seriji preobratov in golu v sodnikovem dodatku s 4:3 premagal Borussio Mönchengladbach, Zec pa je ob peti zmagi igral vso tekmo. V zadnji sobotni tekmi je Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla na gostovanju pri tretjem Eintrachtu iz Frankfurta izgubil z 0:3 in zdrsnil na peto mesto. Za četrtim Freiburgom, ki drži zadnjo vstopnico za ligo prvakov, zaostaja dve točki.

Tretjeuvrščeni Eintracht Frankfurt je na osrednji tekmi kroga ponižal petouvrščeni Leipzig in zanesljivo zmagal s 4:0. Za gostitelje je dva gola dosegel Ansgar Knauff (21., 53.), po enega pa Francoz Hugo Ekitike (67.) in Robin Koch (71.). Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je za gostujočo ekipo igral do 76. minute, njegov rojak Kevin Kampl pa ni dobil priložnosti za dokazovanje. Leipzig je od 50. minute nastopil z igralcem manj, rdeči karton je prejel Francoz El Chadaille Bitshiabu.

Bayern je temelje za zmago postavil že v prvem polčasu, ko sta zadela Leroy Sane (27.) in Francoz Michael Olise (40.). Izbranci belgijskega strokovnjaka na klopi ekipe iz Münchna Vincenta Kompanyja so v drugi polovici tekme nadzorovali goste, zadnji žebelj v krsto Mainza pa je zabil Anglež Eric Dier (84.). Bavarci nov naslov državnih prvakov lahko potrdijo že čez teden dni v Leipzigu, kjer pa bodo nastopili brez svojega prvega zvezdnika in s 24 goli tudi najboljšega strelca bundeslige Harryja Kana. Angleški napadalec je na današnji tekmi izpolnil kvoto rumenih kartonov.

Lekarnarji iz Leverkusna so doma ugnali tekmece iz bavarskega Augsburga. Za Bayer sta že v prvem polčasu zadela Čeh Patrik Schick (13.) in Argentinec Emiliano Buendia (45.+1).

Kiel Davida Zeca je na tekmi preobratov do zmage prišel v dodatku. Foto: Guliverimage Holstein Kiel je pred domačimi gledalci premagal Borussio iz Mönchengladbacha s 4:3, Slovenec David Zec pa je za gostitelje odigral celo tekmo. V prvem polčasu je gostitelje v vodstvo popeljal Japonec Shuto Machino (15.), na 2:0 pa je osem minut kasneje povišal Šved Alexander Bernhardsson. V drugi polovici tekme so gledalci videli tekmo preobratov, na koncu pa so gostitelji le osvojili vse tri točke, potem ko je zmagoviti gol v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegel Machino. Pred tem je za gostitelje zadel še Bosanec Armin Gigović (76.), za goste pa Čeh Tomaš Čvančara (60.) ter Francoza Alassane Plea (69.) in Franck Honorat (86.).

Po nepolnem 31. krogu je na vrhu Bayern s 75 točkami. Bayer jih je zbral 67, Eintracht 55, Freiburg 51, Leipzig 49, Borussia Dortmund 48 ...

Nemško prvenstvo, 31. krog:

Petek, 25. april:

Sobota, 26. april:

Nedelja, 27. april:

Lestvica: