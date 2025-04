V 30. krogu nemškega prvenstva je zadnjeuvrščeni Kiel v Leipzigu v "slovenskem" obračunu presenetil rdeče bike in osvojil točko (1:1). To je velik udarec za Leipzig, ki se poteguje za vstop v ligo prvakov. Dišalo je že po zmagi gostov, a je v 74. minuti po strelu z bele točke izenačil rezultat Benjamin Šeško. Posavec je dosegel 12. zadetek v tej sezoni v bundesligi. Prvič, odkar je v Nemčiji, ga je na dvoboju pokrival slovenski branilec. To je bil David Zec, ki je moral predčasno končati srečanje, saj je v 65. minuti po grozljivem trku z vratarjem Leipziga utrpel tako hud udarec, da ni mogel nadaljevati z dvobojem. Vodilni Bayern je zlahka ugnal Heidenheim in se še utrdil v vodstvu.

Nogometaši Leipziga so pričakovali več od dvoboja z zadnjeuvrščenim Kielom, na koncu pa stežka prišli vsaj do točke (1:1). Benjamin Šeško se je prvič, odkar nastopa v Nemčiji, na tekmi bundeslige pomeril proti rojaku. To je bil David Zec, njegov reprezentančni soigralec. Oba sta nastopila od prve minute, gostje pa so tik pred koncem prvega polčasa nepričakovano prišli do vodstva z 1:0.

Benjamin Šeško je dosegel 12. zadetek v nemški bundesligi v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Šeško je odigral vso tekmo, Zec pa je moral po hudem trku z vratarjem gostiteljem Petrom Gulacsijem v 65. minuti zapustiti zelenico. V Leipzigu je dišalo po senzacionalni zmagi Kiela, ki bi mu tri točke prišle še kako prav v boju za obstanek, a je nato gostiteljem vsaj točko zagotovil Šeško. V 74. minuti je z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad njegovim soigralcem Loisom Opendo, izenačil na 1:1. To je bil 12. zadetek Posavca v tej sezoni v bundesligi, ki je vratarja Kiela poslal v drugo smer. Kevin Kampl zaradi zdravstvenih razlogov pri gostiteljih ni kandidiral za nastop.

Grozljiv trk Davida Zeca z vratarjem Leipziga V 63. minuti je zastalo srce gledalcem, ko sta po hudem trku nepremično obležala David Zec in Peter Gulacsi. Slovenski branilec je krenil v protinapad, se v sprintu podal na polovico gostiteljev in skušal priti do žoge pred madžarskim vratarjem Leipziga. To mu ni uspelo, pri visoki hitrosti pa se ni mogel izogniti čuvaju mreže rdečih bikov. Sledil je grozljiv trk, po katerem sta oba padla na tla. Občinstvo je obnemelo, na zelenico so prihiteli zdravniki. David Zec in Peter Gulacsi sta po hudem trku obležala nepremično na tleh. Foto: Guliverimage Prekinitev je trajala pet minut. Omotičen Zec je pozneje s pomočjo soigralcev le počasi na nogah zapustil igrišče, nesrečnega Gulacsija, ki je po trku z vso močjo z obrazom udaril po tleh, pa so morali z zelenice odnesti na nosilih. Za zdaj še ni jasno, kako hudo sta jo skupila oba nogometaša. Nekdanji branilec Celja in slovenski reprezentant je lahko čez nekaj minut s pomočjo soigralcev in klubskih delavcev zapustil igrišče na nogah ... Foto: Guliverimage ... nesrečnega Madžara Petra Gulacsija pa so z igrišča odnesli na nosilih. Foto: Guliverimage

