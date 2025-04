Vesele novice iz Leipziga po grozljivem trku Madžara in Slovenca

V 63. minuti dvoboja v Leipzigu je zastalo srce gledalcem, ko sta po hudem trku nepremično obležala David Zec in Peter Gulacsi. Slovenski branilec je krenil v protinapad, se v sprintu podal na polovico gostiteljev in skušal priti do žoge pred madžarskim vratarjem Leipziga. To mu ni uspelo, pri visoki hitrosti pa se ni mogel izogniti čuvaju mreže rdečih bikov. Sledil je grozljiv trk, po katerem sta oba padla na tla.

David Zec in Peter Gulacsi sta izgubila zavest in obležala na tleh. Foto: Guliverimage

Občinstvo je obnemelo, na zelenico so prihiteli zdravniki. Prekinitev je trajala pet minut. Omotičen Zec je pozneje s pomočjo soigralcev le počasi na nogah zapustil igrišče, nesrečnega Gulacsija, ki je po trku z vso močjo z obrazom udaril po tleh, pa so morali z zelenice odnesti na nosilih.

Madžar jo je odnesel huje. Dobil je pretres možganov in si poškodoval desno uho. Čeprav mu gre stanje na bolje, bo noč preživel na opazovanju v bolnišnici. Med vratnicama Leipziga ga bo do nadaljnjega nadomeščal Maarten Vandevoordt. "Peter je pri zavesti in lahko govori. Na kratko se je po telefonu pogovoril z našim trenerjem vratarjev, kar je zelo dober znak," je pojasnil trener Leipziga Zsolt Löw in dodal, kako bo moral opraviti še nekaj pregledov, da bodo povsem prepričani, da ni z njim nič hujšega.

Madžarskega vratarja, klubskega soigralca Benjamina Šeška in Kevina Kampla, so z igrišča odnesli na nosilih. Foto: Guliverimage

Kakšno pa je stanje slovenskega reprezentanta Davida Zeca? "Po tekmi je bil z nami v slačilnici. Je odziven. Imel je pretres možganov, za kratek čas pa je bil tudi nezavesten. A zdaj je že bolje," je veselo novico iz tabora Kiela sporočil trener Marcel Rapp. Zadnjeuvrščeni Kiel je v Leipzigu osvojil pomembno točko (1:1), s katero ohranja upanje na obstanek.