Šeškov Leipzig se je igral z vodstvom, na koncu pa le prišel do pomembne zmage

Po razočaranjih v Evropi in pokalu si želijo RB Leipzig priti vsaj do vstopnice za ligo prvakov. Tej po zmagi s 3:2 nad Wolfsburgom, kjer sta se v trenerskem obračunu merila nekdanja sodelavca Ralph Hasenhüttl in Zsolt Löw, ostajajo blizu. Leipzig je na gostovanju povedel v 11. minuti z golom Loisa Opende, v 20. pa je mrežo tekmeca zatresel še Benjamin Šeško, a po ogledu videoposnetka gola zaradi prepovedanega položaja Slovenca niso priznali. So pa rdeči biki že v 26. minuti znova zadeli, na 2:0 jih je popeljal Xavi Simons, ki je v začetku drugega polčasa zvišal na 3:0. Kilian Fischer je v 53. minuti znižal, Andreas Skov Olsen pa je v 75. zadel za 2:3 in poskrbel za napet zaključek, v katerem pa domačim preobrat ni uspel. Šeško je igral vso tekmo, Kevin Kampl pa od 71. minute.