Dvajsetletni napadalno usmerjeni vezist Ezechiel Banzuzi, ki se bo poleti preselil iz belgijskega Leuvna, bo po poročanju nemških in nizozemskih medijev Nemce stal približno 16 milijonov evrov. Mladenič je podpisal pogodbo do leta 2030. Banzuzi, ki so ga opisali kot hitrega, visokega ter fizično in tehnično močnega, igra v najboljši belgijski ligi od leta 2023, kjer je zbral 66 tekem.