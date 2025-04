Nogometaši vodilnega Bayerna so na uvodni tekmi 28. kroga v petek s 3:1 zmagali pri Augsburgu. Jamal Musiala je v 54. minuti zaradi poškodbe predčasno končal srečanje, v soboto so v klubu potrdili, da je utrpel strganine v levi stegenski mišici in se bodo moral znajti brez njega več tednov. Benjamin Šeško je v soboto z RB Leipzigom, ki je med tednom izpadel iz nemškega pokala, s 3:1 premagal Hoffenheim. Slovenski reprezentant je odigral celotno tekmo, Kevin Kampl je ostal na klopi. Zadnjeuvrščeni Holstein Kiel Davida Zeca je v gosteh z Mainzem igral neodločeno 1:1. Zmage so dosegli favorizirani Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund in Stuttgart.

Jamal Musiala si je ob zmagi Bayerna poškodoval stegensko mišico in bo odsoten več tednov. Foto: Reuters Vodilni Bayern München je na uvodni tekmi 28. kroga nemške bundeslige v petek s 3:1 zmagal pri Augsburgu. Z novo zmago je naredil pomemben korak k osvojitvi naslova nemškega prvaka, saj ima pred najbližjim zasledovalcem Bayerjem iz Leverkusna – ta tudi brani naslov – s tekmo več devet točk prednosti.

Zmaga je imela grenak priokus, saj je strelec izenačujočega gola Jamal Musiala v 54. minuti zaradi poškodbe predčasno končal srečanje. Dan po poškodbi je prišla novica, da si je strgal levo stegensko mišico, tako da ga čaka okrevanje. Sky Sport poroča, da bi bil lahko odsoten osem tednov in da bi se morda lahko vrnil v primeru preboja Bavarcev v finale lige prvakov.

Enajsti gol sezone za Šeškota

Benjamin Šeško je dosegel 11. gol sezone. Foto: Guliverimage Leipzig je slabo začel obračun s Hoffenheimom in se znašel v zaostanku v 11. minuti, ko tudi vratar Peter Gulacsi ni prav zgledno posredoval po strelu z razdalje. Benjamin Šeško je v 24. minuti izid izenačil, potem ko je streljal z glavo. Za Šeška, ki je zadel že pred dnevi v pokalu, je bil to 11. gol v tem prvenstvu in 19. v vseh tekmovanjih.

Takoj zatem je Leo Oestigaard dobil rdeči karton, ko je kot zadnji igralec obrambe naredil prekršek nad Loisom Opendo, številčno prednost pa so domači unovčili v 43. minuti, ko je Ridle Baku zadel za 2:1. V uvodu drugega dela je Šeško, ki je igral celo tekmo, spet nevarno meril z glavo, v 63. minuti pa malo mimo vrat z nogo. V 61. minuti so gosti kljub igralcu manj zadeli (oziroma so domači dosegli avtogol), a iz prepovedanega položaja. V 70. minuti je Gulacsi dvakrat rešil svojo ekipo, v 84. minuti pa je Yussuf Poulsen kmalu po vstopu v igro izkoristil svojo drugo priložnost za končnih 3:1. Kevin Kampl ni dobil priložnosti za igro.

Ermedin Demirović je dosegel hat-trick. Foto: Guliverimage Zadnjeuvrščeni Holstein Kiel, pri katerem je David Zec igral celo tekmo, je dobil prvi polčas v Mainzu pri četrtouvrščeni ekipi prvenstva, potem ko je v 34. minuti zadel Alexander Bernhardsson. V drugem je Mainz izenačil v 75. minuti.

Heidenheim je gostil drugouvrščeni Bayer Leverkusen, slednji pa je zmagal z 1:0, potem ko je zadetek v 91. minuti dosegel Emiliano Buendia. Borussia Dortmund je v Freiburgu slavila s 4:1, svoj 15. gol je dosegel tudi Serhou Guirassy. Stuttgart pa je v gosteh pri Bochumu zmagal s 4:0, Ermedin Demirović je zadel trikrat.

