Bochum po incidentu z vžigalnikom obdržal zmago, a mu še grozi izpad

Arbitražno sodišče v Nemčiji je danes odločilo, da bo lahko nogometni klub Bochum obdržal ligaško zmago proti Unionu iz Berlina, potem ko je to pritrdilo prvotni odločitvi Nemške nogometne zveze (DFB). Slednja je zmago z 2:0 prisodila Bochumu potem ko je njihovega vratarja na tekmi 14. decembra zadel vžigalnik. Dvoboj se je sicer končal z 1:1.

Nemška tiskovna agencija dpa je prejela odločitev arbitražnega sodišča, kamor se je Union iz Berlina zatekel po pravico po prvotni odločitvi DFB. Slednja bo še danes o tem podala izjavo, dodaja dpa.

Dvoboj se je sprva končal z 1:1, nato pa je krovna nemška zveza za zeleno mizo Bochumu prisodila zmago z 2:0 na tekmi, na kateri je vratarja Patricka Drewesa tik pred koncem dvoboja zadel vžigalnik s tribune z navijači Uniona. Tekmo so prekinili za pol ure, Bochum pa je moral vratarja zamenjati z enim od igralcev iz polja, saj so do takrat porabili vse menjave.

Ekipi sta se sicer v nedeljo pomerili še na drugi ligaški tekmi, ki se je končala z 1:1. Za Bochum točka predstavlja zadnje upanje na obstanek v ligi.

Bochum je moral takrat vratarja zamenjati z enim od igralcev iz polja, saj so do takrat porabili vse menjave. Foto: Guliverimage

Trenutno je zadnji in se mu obeta sedmi izpad iz prve lige. Za 16. mestom v prvenstvu, ki omogoča dodatni tekmi za popolnitev prvoligaške druščine za prihodnjo sezono, zaostaja štiri točke, do konca pa so še trije krogi.

Za Union odločitev arbitražnega sodišča nima posebnega vpliva, saj si je že zagotovil obstanek v ligi, v boj za evropska mesta pa Berlinčani prav tako ne morejo več poseči.