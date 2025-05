Remi na štajerskem derbiju

V Ljudskem vrtu sta se na zaostali tekmi 1. SNL Maribor in Celje razšla brez zmagovalca (1:1) in razveselila njuna tekmeca v boju za naslov prvaka oziroma za tretje mesto, Olimpijo in Koper.

1. SNL, 29. krog (zaostala tekma):

Sreda, 7. maj:

Po začetku z nekaj manjšimi priložnostmi na obeh straneh je navijače v Ljudskem vrtu v 29. minuti v delirij spravil Sheyi Ojo, ki je sam prodrl po desni strani, se podal nekoliko proti sredini, nato pa z roba kazenskega prostora neubranljivo sprožil v levi spodnji kot vrat Celja. V 36. minuti je po fliperju v kazenskem prostoru prvo večjo priložnost zapravil Svit Sešlar oziroma mu je z dobrim posredovanjem mariborska obramba strel izbila v kot.

V 41. minuti pa je sledila velika priložnost za Celjane. Po strelu Edmilsona je žoga mariborskega branilca Bradleyja M'Bonda zadela v roko, sodnik pa je brez oklevanja pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel Sešlar in s "panenko" prevaral Ažbeta Juga ter izid izenačil. Tik pred iztekom 45. minute so do lepe priložnosti prišli tudi domači. Iz prostega strela z roba kazenskega prostora so izvedli uigrano akcijo, a ta jim ni uspela tako, da bi ogrozili vrata Ricarda Silve, in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Celjani so si v prvem polčasu pripravili manj priložnosti, po golu Svita Sešlarja pa na odmor odšli zadovoljni. Foto: Jure Banfi

Gol Soudanija razveljavil Var

Celjani so tri menjave opravili že ob polčasu. Med drugim se je v vrata namesto Ricarda Silve postavil mladi Luka Kolar. Tako eni kot drugi so imeli nekaj priložnosti, Hilal Soudani je v 68. minuti tudi zabil, a sistem Var je pokazal, da je bil za las v nedovoljenem položaju. V samem zaključku tekme je zapretil György Komaromi, a celjska obramba je strel zaustavila. Po kotu Maribor ni več napadel in srečanje se je končalo brez zmagovalca.

Razplet srečanja je tako najbolj razveselil Olimpijo, ki za naslov prvaka v zadnjih treh krogih potrebuje še štiri točke (ob predpostavki, da Maribor osvoji vseh možnih devet), in Koper, ki je na tretjem mestu pred zaključkom sezone ohranil prednost pred Celjani.

Lestvica: