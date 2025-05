Mladi slovenski reprezentant Marko Brest je podaljšal pogodbo z Olimpijo do poletja 2028. ''Zelo sem vesel, da mi v klubu zaupajo in da se bom še naprej razvijal pri Olimpiji,'' je povedal krilni napadalec, ki bo v soboto dopolnil 23 let. Če bi Celjani v sredo v zaostali tekmi 1. SNL premagali Mariborčane, bi tako lahko Brest ravno na rojstni dan z zmago v Murski Soboti proslavljal svoj prvi naslov državnega prvaka.

"Z velikim zadovoljstvom razkrivamo, da je Marko Brest podaljšal pogodbo z NK Olimpija Ljubljana do poletja 2028," je vodstvo zeleno-belih razveselilo navijače z novico, da je mladi slovenski reprezentant Marko Brest, ki ga letos z izbrano vrsto do 21 let čaka nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem, podaljšal sodelovanje z zmaji do leta 2028.

Marko Brest je po odmevnih predstavah v dresu Olimpije postal standardni mladi slovenski reprezentant. Foto: Aleš Fevžer

Brest se je v Ljubljano preselil poleti 2023 iz Aluminija, do danes pa v dresu Olimpije zbral 80 nastopov. "Zelo sem vesel, da mi v klubu zaupajo in da se bom še naprej razvijal pri Olimpiji. Za nami je odlična evropska sezona, vendar je zdaj fokus na potrditvi naslova državnega prvaka. V zadnjih treh tekmah želim čim bolj pomagati ekipi in se navijačem zahvaliti za izkazano podporo skozi celotno sezono," je dejal 22-letni nogometaš, ki je v soboto s soigralci zapravil prvo zaključno žogico za potrditev naslova. Olimpija je v Stožicah izgubila proti Mariboru z 1:2, Brest pa je zaradi poškodbe nosa odigral srečanje z zaščitno obrazno masko.

Športni direktor Goran Boromisa, ki se je nedavno v Sobotnem intervjuju na Sportalu razgovoril o prihodnosti zmajev, je ob tem dejal: "Marko Brest je eden najboljših mladih slovenskih nogometašev in pomemben člen Olimpije. Zelo smo zadovoljni, da je podaljšal pogodbo z nami. Ob tej priložnosti bi mu rad zaželel tudi obilo sreče na prihajajočem evropskem prvenstvu!"

Olimpija bo do konca sezone odigrala še tekme z Muro, Radomljami in Bravom, pred Mariborom pa ima ob tekmi več sedem točk prednosti.