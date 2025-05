Maribor se je približal Olimpiji, Domžale prehitele Nafto

Vodilna Olimpija je v soboto remizirala pri Muri (1:1) in si s tem zagotovila zaključno žogico za osvojitev naslova v predzadnjem krogu, ko bo gostila Radomlje. Če bi Ajdovci v nedeljo v Ljudskem vrtu presenetili vijolice, bi zmaji že postali državni prvaki! Mariborčani pa so preprečili takšen scenarij. Primorce so na krilih dvakratnega strelca Benjamina Tetteha odpravili s 3:1 in se zeleno-belim približali na štiri točke zaostanka. Domžale so v derbiju začelja po zaslugi Luke Mlakarja ugnali Nafto (2:0) in se povzpeli na deveto mesto. Bravo je po zmagi s 4:0 proti Radomljam ohranil upanje na preboj v Evropo, saj je Koper v generalki pred sredinim finalom s 3:2 v gosteh ugnal Celje. Po tekmi so odmevale besede nezadovoljstva Alberta Riere , ki ob takem sojenju ne želi več opravljati vloge trenerja v Sloveniji.

1. SNL, 34. krog:

Nedelja, 11. maj:

V sklepnem dejanju 34. kroga sta se v Ljudskem vrtu merila Maribor in Primorje. Vijolice so upravičile vlogo favorita in zmagale s 3:1. V tej sezoni so proti Ajdovcem doživljale številne neuspehe. Maribor je izgubil obe gostovanji na Primorskem. Če ju ne bi, bi bili v tem trenutku na prvem mestu razpredelnice.

Štajerci so pred tekmo doživeli udarec, saj se je poškodoval Josip Iličić, tako da ga je naknadno v začetni enajsterici zamenjal Bartug Elmaz. A to se ni poznalo. Mariborčani so že v peti minuti povedli. Z bele pike je zadel Benjamin Tetteh, potem ko so sodniki po ogledu posnetka dosodili igranje z roko Žana Beširja v kazenskem prostoru. Že minuto pozneje je bilo 2:0, ko je Žiga Repas po dolgi podaji prišel do žoge pred Tonyjem Macanom in ga brez težav matiral.

Žiga Repas je podvojil prednost Maribora v 6. minuti. Foto: Jure Banfi

V 76. minuti so domači dokončno odločili tekmo. Po podaji Elmaza z leve strani je z glavo zadel Tetteh in tako dosegel svoj deseti gol sezone.

Ajdovci so ob bolj ležernem nadaljevanju domačinov sicer hitro odgovorili z golom, ko je v 82. minuti po treh zaporednih podajah z desne strani iz bližine zadel Žan Bešir, a to je bilo kljub še nekaj obetavnim položajem tudi vse, kar je uspelo gostom.

Cesarjevo četo lahko ob zaostanku -4 popelje do prvega mesta le še čudež, saj bi si morala Olimpija do konca sezone privoščiti vsaj dva odmevna spodrsljaja. Računica Mariborčanov je vseeno preprosta. Vztrajali bodo do konca, dokler bodo še obstajale teoretične možnosti za naslov.

Najstnik rešil Domžale in pokvaril načrte Nafti

Stadion ob Kamniški Bistrici je v nedeljo gostil neposreden obračun najresnejših kandidatov za izpad. Domžalčani so se v zelo občutljivem trenutku odločili za šok terapijo menjave trenerja, ki je marsikoga presenetila. A vodstvo kluba je prepričano, da bi bil lahko Anton Žlogar kos izzivu in rešil Domžalčane. Najprej bi jih popeljal do devetega mesta, nato pa obstanek v druščini najboljših izboril prek dodatnih kvalifikacij proti drugoligaškemu podprvaku. Sodeč po zmagi proti Nafti (2:0), bi lahko Žlogar resnično popeljal rumeno družino do obstanka.

Domžalčani so po nizu štirih tekem brez slavja dobili zanje tako imenovano tekmo sezone. Junak obračuna med zadnjeuvrščenima ekipama z lestvice je bil 19-letni napadalec Luka Mlakar, ki je dosegel oba gola. Mlajši brat slovenskega reprezentanta Jana Mlakarja je v tej sezoni za Domžalčane dosegel tri zadetke.

Anton Žlogar je kot novopečeni trener Domžal dosegel pomemben uspeh, saj je v derbiju začelja premagal Nafto (2:0) in popeljal dvakratne državne prvake na deveto mesto. Foto: NK Domžale

Domžale, ki so nazadnje izpadle v drugo ligo leta 2002, so se z novimi tremi točkami povzpele na deveto mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek. Nafta, ki je šest tekem brez zmage, je zdaj v težkem položaju. Za predzadnjim mestom zaostaja za dve točki, obenem pa jih v zadnjih dveh krogih čakata obračuna s Celjem in Mariborom. Domžale bodo v zadnjih dveh krogih igrale proti Bravu in Celju.

Nafta, ki je pogrešala svojega najboljšega napadalca Josipa Špoljarića, je bila nevarnejši tekmec. Priigrala si je več priložnosti, a ostala brez vsega, Domžalčani pa so se razveselili še kako pomembne zmage v boju za obstanek.

Bravo še v igri za Evropo

V soboto se je na slovenskih nogometnih zelenicah začelo s tekmo v Stožicah, kjer je Bravo gostil Radomlje. Šiškarji so z zanesljivo zmago s 4:0 ohranili simbolične možnosti za nastop v Evropi, a bodo morali do konca sezone nizati zgolj zmage, obenem pa bi jim morali iti na roko neuspehi Celjanov. Bravo bi v tem primeru na lestvici še lahko poskočil na četrto mesto. In če bi Koper v finalu pokala ugnal Celjane, bi lahko tako mladi ljubljanski klub pokvaril načrte Rierovi četi in ji "snedel" vozovnico za Evropo, kar bi bil ogromen udarec za klub iz knežjega mesta, ki je v tej sezoni navduševal v konferenčni ligi.

Matej Poplatnik se je podpisal pod uvodna zadetka Brava. Foto: Aleš Fevžer

Domači so pot k uspehu tlakovali že v prvem polčasu, ko so zabili vse štiri zadetke. Najprej je bil v 12. in 32. minuti natančen njihov najboljši strelec Matej Poplatnik, v samem zaključku polčasa pa sta po en zadetek dodala še Martin Pečar in Matic Ivanšek. Upanje na čudež za goste, ki so sicer v srečanje vstopili z zavedanjem, da so si že zagotovili obstanek med elito, je bilo dokončno konec sredi drugega polčasa, ko si je drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico privoščil Žan Žaler.

Preobrat Kopra v Celju

Celjani so izjemno odprli generalko za sredin finale proti Koprčanom in že v 9. minuti povedli prek Nikite Josifova. Ko je bil v 37. natančen še Svit Sešlar se je zdelo, da je evropskih sanj Brava konec, a sledil je silovit odgovor Kopra. Še pred polčasom je v 43. minuti z enajstmetrovke znižal Deni Jurić, po prihodu nazaj na teren pa so Koprčani ekspresno zabili še dvakrat. V 48. minuti se je pod gol podpisal Maj Mittendorfer, štiri minute kasneje pa še Veljko Mijailović. Rezultat se nato ni več menjal in Slaviša Stojanović je vpisal še 11. tekmo brez poraza, odkar je sedel na klop prvoligaša z Bonifike. Koper je hkrati dosegel sploh prvo zmago proti Celju po 11 zaporednih srečanjih.

Slaviša Stojanović je prekinil niz 10 tekem Kopra brez zmage proti Celjanom in ugnal Alberta Riero. Foto: Jure Banfi

Ekipi se bosta ponovno udarili že v sredo, ko bo v Stožicah potekal boj za pokalno lovoriko, ki prinaša imeniten privilegij. Ne le bližnjico do Evrope, ampak tudi nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, s tem pa tudi ponujeno možnost popravnega izpita v primeru neuspeha, saj bi nadaljevali pot v konferenčni ligi. Zato v taborih Celja in Kopra ne skrivajo želje, da bi postali pokalni zmagovalci.

Zmaji imajo po remiju še vedno vse v svojih rokah

Nogometaši vodilne Olimpije, absolutni favoriti za osvojitev naslova, imajo tudi po dvoboju z Muro še vedno vse v svojih rokah. Po remiju na Fazaneriji jih namreč le še ena zmaga na zadnjih dveh tekmah prvenstva loči od nove zvezdice. Morda jim uspe že prihodnjo soboto, ko bodo v Stožicah gostili Radomlje. Z remijem so zagotovo zadovoljni tudi pri Muri, saj so si s točko zagotovili obstanek med prvoligaši.

Mura si je z remijem zagotovila obstanek med prvoligaši. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj v Murski Soboti so bolje začeli gostje in prek Alexa Tamma povedli v 12. minuti. Le pet minut kasneje so domači izid že poravnali, natančen je bil Dario Vizinger, ki se je s 13. zadetkom v sezoni približal vodilnemu Raulu Floruczu (ta se je na tej tekmi poškodoval) in tudi boj za strelskega kralja še nekoliko odprl. Mura se je v težavah znašla v 35. minuti, ko je še drugi rumeni karton na srečanju prejel Kai Cipot. A domači so neodločen izid zadržali vse do konca, srečanje pa po izključitvi Faada Sane v sodnikovem dodatku drugega dela igre končali le z devetimi.

1. SNL, 34. krog:

Sobota, 10. maj:

Nedelja, 11. maj:

Lestvica: