Po srečanju 34. kroga 1. SNL med Celjem in Koprom je svoj pogled na srečanje, na katerem so s 3:2 po preobratu po zaostanku z 0:2 slavili gostje, za Val 202 predstavil strateg domačih Albert Riera. Šel je tako daleč, da je le štiri dni pred pokalnim finalom proti istemu tekmecu napovedal svoj odhod iz kluba, če mu bo predsednik Valeriy Kolotilo to seveda dopustil.

Trener še vedno aktualnih slovenskih prvakov Albert Riera je bil po porazu razumljivo slabe volje, imel pa je marsikaj za pripomniti tudi na temo sojenja: "Razočaran sem, ker moram spet, namesto o nogometu, govoriti o sodnikih. Ne želim biti več del tega cirkusa. Kdo jih lahko kaznuje za napake? Kdo? Če jaz ne opravljam svojega dela dobro, me bodo odslovili. Enako je z vami. Vsi odgovarjamo za svoje napake, samo sodniki v tej ligi ne."

V enakem tonu je tudi nadaljeval svoj monolog: "Ker nisem klovn, ne želim biti več del tega cirkusa. Če bo Valeriy privolil, bom razdrl pogodbo, in odšel ne da bi zahteval niti en kovanec. Tu nisem zaradi denarja. Pol Slovenije bo veselo, če bom odšel, druga polovica morda ne, saj upam, da sem s svojim znanjem dal nekaj tukajšnjemu nogometu."

Koper je po zaostanku z 0:2 na koncu slavil s 3:2. Foto: Jure Banfi

Za konec se je še enkrat vrnil k sojenju in sredinemu boju za pokalno lovoriko: "Tako ne gre več, saj to daje možnost ekipam, ki nas na igrišču ne morejo premagati. Koper je imel pred tekmo 1-odstotek možnosti, da nas premaga. V sredinem finalu bo sodil najboljši slovenski sodnik, ki si zasluži vse pohvale. Upam, da se po tekmi ne bomo pogovarjali o njegovem sojenju, ampak o naši zmagi. Rad bi se pogovarjal o nogometu, a v tej državi to ni mogoče, zato bom predsedniku rekel, da zaradi tega, ker se ne moremo pogovarjati o nogometu, ne želim več biti tukaj. Sodniki uničujejo slovenski nogomet."

Celjani so si sicer z današnjim porazom nekoliko otežili pot do evropskih tekmovanj, saj morajo v primeru pokalnega neuspeha v zadnjih dveh tekmah osvojiti vsaj še točko, nasproti pa jim bosta stali moštvi, ki se krčevito borita za dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi, Nafta in Domžale.