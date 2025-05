Za njim je bogato in polno otroštvo, a nekoliko drugačno od večine slovenskih vrstnikov. Ni mu bilo lahko. Je namreč sin Gvinejca in Slovenke, ki je odraščal na Fužinah in izstopal zaradi drugačne barve kože. "Saj ni, da bi imel zaradi tega veliko težav, sem pa čutil to drugačnost. In to me je zaznamovalo," je največ težkih besed na svoj račun, tudi kakšno rasistično zbadljivko, slišal v najmlajših letih, ko je treniral kar nekaj športov. Izrekli so jih njegovi vrstniki, nevede in vede, ko pa je postajal starejši, je bilo tega na srečo vedno manj.

Prve nogometne korake je naredil pri Slovanu, kot član pa je prvi nastop v 1. SNL dočakal v dresu Domžal. Foto: Saša Pahić Szabo

"V Sloveniji je bilo včasih malo priseljencev s takšnim izgledom, kakršen je moj. Ljudem je bilo tako to prej zanimivo, kot pa da bi ob tem čutili strah. Zdaj, ko je tega več, je drugače. Tudi v drugih državah. Če greš na zahod Evrope, je več ksenofobije, ker je pač toliko več priseljencev. Pri nas pa je bila ta ksenofobija bolj vezana na 'južnjake', ker jih je bilo takrat toliko več," se spominja, kako je bilo v njegovem otroštvu, uvodnih letih državne samostojnosti. Rodil se je namreč le nekaj mesecev po tem, ko se je Slovenija leta 1991 osamosvojila od Jugoslavije.

Začel je na ledu, nato postal otrok Slovana

Športno pot je presenetljivo začel na drsališču Vevče, kamor ga je oče pogosto peljal drsati, nato pa ga priključil še treningom hokeja na ledu. "Takrat sploh ni bilo moje starostne skupine, tako da sem moral trenirati hokej s starejšimi. Seveda so bili vsi fizično močnejši od mene in me zbijali na tla," se je Lamin Diallo v sproščenem pogovoru, ki smo ga opravili v prijetnem okolju enega izmed gostinskih lokalov blizu središča Ljubljane, spominjal svojih športnih začetkov. In bolečih padcev po ledu.

V najmlajših letih je treniral hokej na ledu, košarko in nogomet, nato pa skušal kot najstnik pustiti večji vtis pri dveh italijanskih klubih. Najprej Trevisu, ki so ga zdelale finančne težave, nato pa še pri Chievu, kjer je nabiral izkušnje v primaveri, v klubu pa se družil tudi s slovitim rojakom Bojanom Jokićem, ki mu je bil v veliko pomoč pri življenju v Veroni. Foto: Ana Kovač Nato je kratek čas treniral košarko, pri devetih letih pa na Kodeljevem prvič začutil nekaj posebnega. Svojo največjo športno ljubezen. Vstopil je v svet nogometa, brez katerega v Fužinah, nesojeni zibelki številnih asov slovenskega športa, v takratnih časih preprosto ni šlo.

Tako je postal otrok Slovana, nadaljeval pot pri Domžalah, nato pa kot nadarjeni mladenič tako kot že ogromno mladih slovenskih talentov pred njim skušal uspeti v Italiji. Imel je velike sanje, a jih ni nikoli uresničil. Po treh letih se je vrnil domov. "Ko sem dopolnil 19 let, sem se že vrnil iz Italije, saj mi je potekla pogodba pri Chievu. Pol leta sem bil brez kluba. Pol leta sploh nisem treniral, šele nato sem šel v Domžale," je tako nadaljeval kariero v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer si je pridobil status mladega reprezentanta. Čeprav ni veliko igral, je pomagal Domžalam do drugega mesta v prvenstvu, rumena družina pa je osvojila še pokal.

Ko so oponašali opičje glasove, je zabolelo tudi njega

V dresu kranjskega Triglava se je moral večkrat spoprijeti s pokrivanjem najboljšega strelca Maribora in 1. SNL Marcosa Tavaresa. Foto: Aleš Fevžer Ko je vstopil v svet članskega nogometa, mu zaradi svoje barve kože na srečo v Sloveniji ni bilo potrebno poslušati neokusnih komentarjev. Spominja se le enega trenutka, ko mu je bilo nelagodno. Takrat je postal tarča primitivnih zbadljivk njegov temnopolti soigralec iz Nigerije Dinnyuy Kongnyuy.

"Ko sem igral za Triglav, smo se pomerili z Olimpijo. Green Dragons so oponašali opičje glasove, namenjeni pa so bili Kongnyuyu, ko je dosegel zadetek za zmago z 1:0. Zaboleli so tudi mene. Ni bilo lepo," se je spominjal neljubega dogodka, kakršne želi Evropska nogometna zveza (Uefa) izkoreniniti s stadionov, in dodal, kako takrat za zeleno-bele na tekmi v Kranju ni nastopal noben temnopolti igralec.

Do leta 2017 je ostal v Sloveniji, menjal klube v treh najvišjih domačih ligah, nato pa odšel v Bosno in Hercegovino (Mladost Doboj Kakanj). Začelo se je njegovo nekajletno popotovanje v tujini, kjer je v kratkem času v Grčiji zamenjal kar tri klube (Trikala, Egaleo, Iraklis).

Pri 30 letih je obesil nogometne čevlje na klin. Foto: Ana Kovač

"V Grčijo nisem šel z namenom, da bi kaj zaslužil. To je bil bolj izhod v sili. Mi je pa bilo jasno, da kakšnega večjega kluba ne bom mogel najti. Če greš pri 27 letih iz drugoligaša Ilirije v Bosno, ti kaj takega pač ne more uspeti," je počasi v njem zorela odločitev, da bi obesil nogometne čevlje na klin. Leta 2021 je to tudi storil. Star je bil 30 let.

Ni končal le z nogometom, ampak tudi zaročenko

Kako težko pa je bilo prenehati z nogometom pri tej starosti? "Nisem si hotel več lagati, da lahko še igram na najvišji ravni. Imel sem težave s poškodbami in vedel, da bom moral slej ko prej narediti nov korak. Zato sem se želel čimprej lotiti nove kariere. Vse zaradi tega, ker bi imel tako na voljo več časa, da kaj zgradim in dosežem v življenju, kot pa da bi kot nogometaš še naprej životaril po Avstriji ali pa drugi ligi in komaj preživel," se je ob tem, ko je končeval nogometno kariero, srečeval z neprijetnimi občutki.

Ko je pri 30 letih prenehal nogometno kariero, je v življenju štartal čisto iz ničle. Foto: Ana Kovač

"Zelo težko je skleniti nogometno kariero. Še zdaj, ko se pogovarjam s katerimi igralci iz zlate generacije A reprezentance, mi pravijo, kako je še za njih to velik šok. Pa njim ni bila težava eksistenca, saj so imeli dovolj denarja. Meni je bila, saj ob igranju nogometa nisem mogel kaj prida privarčevati. Ko sem končal kariero, sem padel v neko vrsto depresije. Vse skupaj je tudi sovpadalo s tem, da sva se takrat razšla z zaročenko. Pred tem sva bila skupaj deset let. Mlada sva začela, zaljubila sva se že kot najstnika. Potem sem v življenju štartal čisto iz ničle," je pojasnil, kako sta se s takratno srčno izbranko zaročila le poldrugo leto pred tem, ko sta se dokončno razšla.

Razočaral je sam sebe

Lamin nam je odprl srce in dal vedeti, kako zelo hudo mu je bilo, ko je obesil nogometne čevlje na klin. "Resnično težko je bilo končati kariero. Najbolj zaradi tega, ker sem razočaral sam sebe. Imel sem velika pričakovanja. Moj cilj je bil, da bi si ustvaril kaj materialnega. Da bi si od nogometa lahko kupil vsaj stanovanje. Potem pa sem ugotovil, da mi nogomet ni dal nikoli tega, kar sem si želel," nam je priznal, kako je od kariere pričakoval več, zlasti v smislu dokazovanja med najboljšimi in izdatnejših zaslužkov.

Na dvobojih je želel pomagati soigralcem za vsako ceno. Tako je kot branilec Domžal proti Olimpiji, pri kateri je takrat izstopal Boban Jović, zaigral z obvezo na glavi. Foto: Saša Pahić Szabo

Vseeno pa je od nogometa prejel tudi veliko pozitivnih stvari. "Dobro, ni bilo želenih materialnih dobrin, mi je dal pa nogomet še več. Mnogo več. Spoznal sem veliko novih ljudi, kultur, stkal ogromno prijateljstev. Naučil sem se štiri jezike, ki se jih verjetno drugače ne bi. In to je znanje, ki ga lahko zdaj pridoma uporabljam," si je razširil obzorja.

Žal mu je, da ni dlje vztrajal v glasbeni šoli

Ko je prenehal z nogometom in dekletom, je prišel do spoznanja, da bo moral začeti nekaj novega. "Takrat je prišla na vrsto tudi glasba. Vedno sem bil njen ljubitelj. Izhajam iz glasbene družine, brat in sestra se ukvarjata z njo, konec koncev sem tudi sam hodil v glasbeno šolo," se je tako začel ob prehodu v četrto desetletje resneje posvečati tudi kraljestvu not in akordov.

V glasbeni šoli se je na začetku osnovnošolskih let učil violončelo, pozneje pa je najbolj užival ob igranju bobnov. Foto: Ana Kovač

V rani mladosti je igral violončelo. Od svojega sedmega do devetega leta. "Takrat sem ravno začel trenirati tudi nogomet. Ko enkrat zaradi violončela nisem mogel na nogometni trening, se mi je vse skupaj zamerilo. Hotel sem igrati le nogomet. Kako tudi ne bi? Vsi moji vrstniki so ga igrali. Na Fužinah se je na ulici igral le nogomet. Mi je pa danes žal, da nisem dlje vztrajal v glasbeni šoli. Zdaj bi mi to znanje prišlo zelo prav," je še danes prepričan, da je bila v bistvu napačna le izbira instrumenta.

Da bo igral violončelo, je predlagala njegova starejša sestra Dalanda, ki je igrala deset let klavir. "Mene bi zanimalo kaj drugega. Proti koncu osnovne šole sem tako začel igrati bobne. Še danes jih, bolj za konjiček in zabavo. Nisem pa kakšen glasbeni virtuoz, niti se tako ne dojemam," se je nasmejal, ko je nanesel govor o njegovem glasbenem predznanju.

Glasba je njegova strast, vse življenje je sanjal o dredih

Kar se tiče glasbe, ima kar nekaj poznanstev. Glasbo je snoval skupaj s prijateljem iz otroštva Dinom Mehanovićem, s katerim sta igrala pri Slovanu. Družila sta se že pred leti, tudi v krogu pomembnih glasbenih imen kot so Zlatko, Senidah in producent Cazzafura. "Vedel sem, da je glasba moja strast in veselje. Prej se ji zaradi nogometa nisem veliko posvečal, potem pa sem se hitro našel v njej. Kot da mi je namenjena," želi narediti resnejši preboj tudi na glasbeni sceni.

Njegov glasbeni prvenec Home Run:

Zaradi glasbe si je osmislil novo pričesko. Po novem nosi drede. Tudi zaradi videospota prve skladbe, ki jo je posnel v ZDA. "Decembra sva bila s prijateljem v Miamiju in posneta spot. Zdaj sem si pustil drede. Vse življenje sem sanjal o teh, da bi jih nekoč imel. Moj brat Thierno jih ima že od malega, a se je mama vedno zgražala nad tem," se je nasmehnil. Zdaj je medijska atrakcija v Sloveniji, saj se njegov obraz zaradi novinarskega dela večkrat pojavlja tudi na televizijskih zaslonih. In ni pretirano veliko ljudi v Sloveniji, ki bi nosili takšno pričesko.

"Občudujem trenerje. To je zelo nehvaležen poklic"

Kako pa je pristal na televiziji? Do nje ga je vodila dolga pot, vselej prepletena z nogometom. Pred tem pa je opravljal še eno, malce drugačno delo, a tudi povezano z žogobrcem. Ko je po koncu nogometne kariere razmišljal o tem, kaj bi počel v življenju, je sprva sprejel ponudbo za vlogo predstavnika za stike z javnostjo pri NK Radomlje. Da je prejel to službo, je hvaležen trenerju Amirju Botonjiću, ki zdaj deluje na Jesenicah. Kot pri marsikaterih stvareh v življenju so odločile zveze in poznanstva.

Ga je kdaj vleklo na Bližnji vzhod, kjer s svojim izgledom niti ne bi toliko izstopal, lahko pa bi verjetno zelo dobro zaslužil? ''Kar se tiče eksotičnih lig, je tako, da težko skleneš posel, če ne spadaš med najboljše igralce ali pa nimaš dobrih zvez. Sam tega nisem imel. Bile so posamezne kombinacije, a nikoli nič resnega,'' nam je pojasnil 33-letni Lamin Diallo, ki je sklenil nogometno kariero pred tremi leti. Foto: Ana Kovač

"Bilo mi je edino logično, da ostanem v svetu nogometa. Vsi so me spraševali, ali bom postal trener, a se v tej vlogi nisem nikoli videl. Občudujem trenerje. To je zelo nehvaležen poklic, v Sloveniji pa je premalo mest za vse," je raje nadaljeval nogometno kariero nekoliko drugače.

Eno leto je bil tako "piarovec" pri Radomljah, hkrati pa še pomagal pri podjetju, ki ga vodi predsednik kluba Matjaž Marinšek. "Bilo je zanimivo in koristno, veliko sem se naučil od trenerja Nermina Bašića in športnega direktorja Androta Fistonića. Zdaj delam na televiziji, kjer je malce drugače, a osnove so si kar podobne," so mu prišle prav pridobljene izkušnje za zdajšnje delo. Danes je novinar Šport TV, leteči reporter, zadolžen za izjave trenerjev in igralcev med in po srečanjih.

Na televiziji je delal že kot nogometaš Triglava

Televizija mu v bistvu ni tuja. Ne le, da je pred leti igral v slovenskem filmu Rezervni deli, ampak je bil kar nekaj časa tudi sovoditelj nogometne televizijske oddaje Žogarija. "Ko smo kot polprofesionalci igrali nogomet pri Triglavu, nismo zaslužili dovolj za preživetje. Tako sem iskal dodatne poti za zaslužek. Želel sem opravljati še kakšno delo." Beseda je nanesla besedo, prek prijateljev je prejel ponudbo, če bi vodil oddajo Žogarija. Izkazal se je. Oddajo, ki se je predvajala v nedeljskem dopoldanskem terminu, je vodil tri leta. Vse do odhoda v tujino, ko se je kot nogometaš preizkusil v BiH in Grčiji.

Njegov priimek Diallo je najpogostejši priimek v Zahodni Afriki. Tako se piše skoraj vsaka tretja oseba. Foto: Ana Kovač

Predlani je oživela ideja za novinarsko delo, s katero sta se že pred leti dogovarjala z novinarjem Šport TV Žigo Ikićem. "Najprej sem se uvajal, pripravljal prispevke, dežural za spletno stran, zdaj pa delam izjave na terenu. Je pa tako, da potrebuješ nekaj časa, da se navadiš," si v minus šteje lastnost, da od sebe prehitro pričakuje uspeh. "Ravno to je bila moja največja težava, ko sem igral nogomet. Nisem imel dovolj potrpljenja in bil neučakan," mu je žal, da se ravno tega ni naučil v nogometu.

Imel je občutek, da nogometaši nanj gledajo zviška

Tako je opravljal za Šport TV v Sevilli pogovor s trenerjem Betisa Manuelom Pellegrinijem v sklopu gostovanja Celja v konferenčni ligi (1:2). Betis se je prebil v finale tekmovanja, kjer se bo 28. maja v Vroclavu na Poljskem udaril za lovoriko s Chelseajem. Foto: Osebni arhiv Zaradi bogatih izkušenj, nenazadnje je igral nogomet na vrhunski ravni, tudi proti številnim sogovornikom na drugi strani mikrofona, prihaja do izraza tehtnost in posrečenost njegovih vprašanj. "Kot nogometaš imam svoj vidik, kako potekajo stvari. Sogovorniki to vedo," nam je dal vedeti, kako praktično vsi trenerji, saj so starejša generacija, vedo, da je nekoč igral nogomet. "Najprej mi je bilo zaradi tega malce nerodno. Ne bom rekel, da ravno izpod časti, a prej sem bil nogometaš, zdaj pa v tej vlogi. Imel sem občutek, kot da me nogometaši gledajo zviška. A tako sem si domišljal le v moji glavi. V resnici ni zares tako," je od takrat, ko je to ugotovil, veliko bolj sproščen pred kamerami.

Na začetku delo pred kamerami ni potekalo po njegovih željah. "Čutil sem veliko tremo. Trema je bila že tako ovira na moji nogometni poti, nisem se mogel dovolj sprostiti, da bi pokazal svoje znanje. Bil sem bolj ziheraš. Zelo sem se bal napake. Bil sem namreč branilec. Če pa v obrambi narediš le eno napako, je to že lahko usodno za ekipo,'' je zato raje igral bolj na sigurno, brez drznih in tveganih potez. Tako je v svoji igri pogrešal sproščenost, kar si ne šteje v dobro. ''Če nisi sproščen, ne uživaš tako veliko in ne moreš pokazati svojega znanja. S tem se soočam tudi kot glasbenik,'' je čutil ogromno tremo lani, ko je imel prvi koncert in nastopil v Gali Hali na Metelkovi.

Pazi, da ga trema preveč ne zavira

Potem, ko se je koncert začel, je bilo bolje s tremo. Tako je ponavadi tudi po tekmah, ko stopi pred kamere. Ko steče pogovor, se hitro privadi. "Trema je nekaj pozitivnega. Če je ne bi imel, potem bi ti bilo verjetno vseeno za tisto, kar počneš. Vseeno pa moraš paziti, da te preveč ne zavira."

Uživa v novinarskem poslu. Foto: Osebni arhiv

Verjame, da je v življenju našel tisto, kar je iskal. Z veseljem nam je poudaril, da uživa kot novinar. "Našel sem se v tem. Uživam v tem poslu. Sploh ko dobivaš neko potrditev in vidiš, da si dober v tem, je potem veliko lažje delati." Njegovi pogovori s trenerjem Celja Albertom Riero so vedno nekaj posebnega, gostobesednemu Špancu, ki s svojimi izjavami le redko katerega pusti ravnodušnega, se vselej odpre jezik, kdaj pa kdaj vse skupaj traja tudi krepko čez 10 minut.

Prejel je vpoklic v člansko reprezentanco Gvineje

Tako se je pred leti v dresu novomeške Krke v 1. SNL meril tudi proti napadalcu Olimpije Andražu Šporarju. Foto: Saša Pahić Szabo Kar se tiče njegovih reprezentančnih dosežkov, je dvakrat zaigral za slovensko izbrano vrsto do 19 let. V kvalifikacijah je igral proti Angliji in Slovaški. Bil je poleg tudi v izbrani vrsti do 21 let, kjer pa ni nikoli zaigral. Selektor je bil Tomaž Kavčič, takrat pa so za mlade slovenske upe nastopali Jan Oblak, Rene Krhin, Dejan Lazarević, Nemanja Mitrović in drugi. Zelo kakovostna druščina.

Ni pa ostalo le pri tem, da je v slovenskem dresu poslušal Zdravljico na tekmah mlajših selekcij. Pozneje je prejel vpoklic tudi v gvinejsko člansko reprezentanco. In to na zelo pomembni tekmi, ko je Gvineja v afriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 gostovala pri DR Kongu.

Gvinejec Naby Keita (desno) je pred selitvijo k Liverpoolu (2018) pri Leipzigu sodeloval tudi s takratnim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Danes nastopa Keita kot posojen nogometaš Werderja za madžarski Ferencvaroš. Foto: Getty Images

"Takrat sem bil na klopi. Bila je močna konkurenca. Prednjačil je Naby Keita iz Liverpoola. V reprezentanci so bili zelo dobri igralci," se je čudil, kako je lahko sploh pristal med njimi. A že od nekdaj je imel dvojno državljanstvo. Njegov oče si je prizadeval, da bi kot najstnik zaigral za Gvinejo, a je bilo preveč ovir. "Tam je toliko korupcije in tako obupna organizacija, da preprosto ni šlo skozi," nam je pojasnil, ki se sicer z očetom pogovarja francosko.

Obmetavali so jih s kamni, morala jih je varovati vojska

Eden izmed vrhuncev njegove kariere, vsaj kar se tiče veličine tekme, je tako kvalifikacijski dvoboj v DR Kongu. V Kinšasi. Bilo je 11. novembra 2017. Da je lahko sploh prišel na tekmo, je že zgodba za sebe, saj je pred tem doživel kar nekaj zapletov. Ko pa je prišel na stadion, je imel kaj za videti. "Bilo je huronsko navijanje, ogromno ljudi. Ko smo dali zadetek, so na nas s tribune metali kamne. Bilo je tako divje, da nas je morala varovati vojska. A tam je to očitno nekaj povsem normalnega," se je čudil divjim prizorom s tekme, ki jo je Gvineja izgubila z 1:3, on pa je ostal prikovan na klopi.

V članski reprezentanci Gvineje, kjer so prevladovali zlasti člani francoskih prvoligašev in drugoligašev, so mu (na sliki je skrajno desno) dodelili igralno številko 11. Foto: Osebni arhiv

Obmetavanja s kamni ne bo nikoli pozabil. "Saj so govorili, da je znalo biti na kakšnih gostovanjih v nekdanji Jugoslaviji vroče. A s tem sploh ni nobene primerjave. V nas so metali kamne," kar ni mogel verjeti, ko je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce, na njegovem dresu pa se je bleščala številka 11.

Bil je Lamine, ne Lamin

Na semaforju je bilo izpisano, da sedi na klopi Lamine in ne Lamin Diallo. "Res je, moje ime se v francoskem jeziku napiše še z enim e na koncu, v našem potnem listu pa je brez."

V tistih kvalifikacijah je prvo mesto v skupini osvojila Tunizija. Diallo je prejel vpoklic tudi za tekmo s Tunizijo, a zaradi težav s potnim listom ni mogel pripotovati na srečanje. Gvineja sicer še čaka na nastop na največjem tekmovanju, njen najboljši trenutni igralec pa je strelski kralj lige prvakov in Borussie Dortmund Serhou Guirassy.

Serhou Guirassy je največji trenutni zvezdnik gvinejskega nogometa. Foto: Guliverimage

Se je pa nekdanji mladi slovenski reprezentant večkrat v živo prepričal o tem, kakšna korupcija vlada v gvinejskem nogometu. Še danes ga spremlja občutek, da so od njega pričakovali, kako jim bo prinesel denar, da bi lahko igral. Takšnih praks namreč ne manjka.

V Sloveniji je temnopolt, v Afriki pa svetlopolt

Na Gvinejo, domovino njegovega očeta, se je kar navezal. Oče jo obiskuje vsako leto, saj v njej živi še ogromno sorodnikov, Lamin pa je bil nazadnje tam leta 2022. "Naša družina je ogromna. Moj dedek, musliman, je namreč prakticiral poligamijo in imel štiri žene. To danes ni več tako razširjeno, saj je dejansko predrago. V družini mojega očeta pa jih je bilo tako vseh skupaj kar 24," ne skriva, da ima ogromno sorodnikov.

Gvineja je obmorska država v severozahodni Afriki. Nekoč je bila znana kot Francoska Gvineja. Sodobno državo včasih imenujejo Gvineja Conakry po njenem glavnem mestu Conakry, da se razlikuje od drugih istoimenskih držav, kot sta Gvineja Bissau in Ekvatorialna Gvineja. Ima dobrih 12 milijonov prebivalcev. Foto: Guliverimage

Gvineja drugače spada med najbolj nerazvite in revne afriške države. "Če vidijo Evropejca, hočejo od njega korist. Pričakujejo, da imaš denar. Vsi so prijazni do tebe. Ponujajo ti milijon stvari ali pa prosijo za milijon stvari. Težko je potem zgraditi tesnejše odnose in zaupati ljudem," tudi njega, ko pride v Gvinejo, doživljajo drugače kot domačine. "Za njih sem pol – pol. Tako kot sem v Sloveniji temnopolt, sem tam svetlopolt. Oni me imajo tam za belca. To je težko pojasniti ljudem v Sloveniji, ker si tega ne predstavljajo, a sem vseeno dosti svetlejši od domačinov," je v Gvineji, kjer ima veliko sorodnikov, deležen "posebnega" statusa.

V tej državi mu je sicer lepo, tam ima družinske korenine. Veliko je stvari, vrednih za videti, tudi kar nekaj čudovitih plaž, vseeno pa ne bi mogel tam živeti ali pa si ustvarjati prihodnost. "To je zelo skorumpirana država, ena najrevnejših v Afriki, čeprav ima največje zaloge boksita na svetu," priznava, kako je v tej državi zaradi teh dobrin prisoten vse večji vpliv Kitajske in Rusije, ljudje pa so nezadovoljni.

Njegov oče je prišel leta 1969 v Slovenijo, takrat je bila Jugoslavija gonilna sila gibanja neuvrščenih, na študij fizike. Želel je končati študij in se vrniti v Gvinejo, a je spoznal mamo, študentko medicine. Iskrice so naredile svoje, oče pa je po tem, ko je Laminova mama zanosila, spremenil načrte in ostal v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

"Večina rine v tujino, saj v Gvineji ni prave priložnosti. Vladajo tako slabe razmere, da začneš potem, ko se vrneš v Ljubljano, še toliko bolj ceniti tisto, kar imamo v Sloveniji," je še vselej, ko je bil v Gvineji, to pa se je zgodilo vsaj šestkrat, doživel kulturni šok. V tej državi tudi ni turistov.

Ime, ki ponazarja človeka, vrednega zaupanja

V glasbenem svetu si je kot izvajalec izbral ime Dia. To je izpeljanka njegovega priimka Diallo. "Tako so me klicali tudi v Grčiji. Fino se mi je zdelo, ker sem imel pred tem v karieri zgolj vzdevke, nastale iz mojega imena. Bil sem Lama, Lam, Laminho … No, zdaj sem še Lamine," je njegovo ime svetu z mojstrskimi predstavami približal 17-letni dragulj Barcelone in svetovnega nogometa Lamine Yamal.

Lamine Yamal, čudežni deček Barcelone in španskega nogometa, je "soimenjak" slovenskega novinarja in glasbenika Lamina Dialla. Foto: Reuters

"Ima podobno ozadje kot jaz, njegov oče prihaja iz Maroka in je Arabec. Lamine je arabsko ime, izhaja iz arabskega vzdevka za preroka Mohameda, v prenesenem pomenu pa predstavlja človeka, vrednega zaupanja. Zato si dostikrat pravim, kako moram v življenju vedno upravičiti svoje ime," se trudi, da izkazuje takšna dejanja, da mu lahko ljudje zaupajo. To velja tudi za svet novinarstva in glasbe.

Lamin v glasbi črpa navdih v tem, kar se mu je zgodilo v življenju. Prva pesem je tako v bistvu namenjena nekdanji zaročenki. "Pri tekstih se mi zdi pomembno, da izhajaš iz sebe. Da pišeš stvari, ki jih čutiš. Ljudje bodo to prepoznali. Če bom nekaj nakladal samo o ženskah, avtih, denarju, to že ne bo to. Saj so kakšni moji teksti tudi površinski, a bi rad dal ven predvsem sebe in svoje izkušnje. Tudi stvari, ki sem jih spoznal prek nogometa in se navezujejo na uspeh," počne, kar se tiče njegove glasbe, domala vse. Piše besedila in poje, dela aranžmaje in ustvarja produkcijo. Vse elektronsko, v živo zaigranih instrumentov (še) ni poleg.

Poslušamo v Sloveniji isto glasbo že 40 let?

Kot nekdanji nogometaš opaža bistveno razliko med glasbeno in športno kariero. "Če športnik dobro dela in je priden, lahko izmeriš njegov dosežek. Denimo atleta, ki sprinta. Potem tudi veš, ali je med najboljšimi. Kako pa boš določil najboljšega glasbenika? To je bolj stvar okusa. Lahko si zelo dober glasbenik, a če v tej dobi nimaš dobre promocije in pomoči socialnih medijev, je vse zastonj. Če pa si dober nogometaš, bodo, pa tudi če boš, to zdaj karikiram, igral za NK Komenda in dal 20 zadetkov, vedno rekli, ta pa je dober, pojdimo ga pogledati. To je ta razlika. V glasbi moraš bolj garati in čakati na priložnost. Se mrežiti z ljudmi in truditi. Saj se moraš tudi pri nogometu, a spet ne toliko. Tam so ustaljene smernice. Ve se, kako stvari potekajo, kako se išče in promovira igralce, pri glasbi pa je drugače," ga moti specifika Slovenije, to pa je (pre)majhen trg.

"Lahko si zelo dober glasbenik, a če v tej dobi nimaš dobre promocije in pomoči socialnih medijev, je vse zastonj," se zaveda krute realnosti. Foto: Ana Kovač Spremlja ga občutek, da v Sloveniji poslušamo isto glasbo že 40 let. Tudi izvajalci in skupine so večkrat eni in isti. "Prevladuje isti stil, ničesar se ne spremeni. V Ameriki pa konstantno iščejo novosti. Tam velja pravilo, bolj odštekano je, boljše je. No, tudi to ni dobro, vse skupaj gre v drug ekstrem. Nekaj vmes med Slovenijo in Ameriko bi bilo najboljše," je prepričan, da bi bila zmagovita ravno slovensko-ameriška kombinacija.

Nastopa tudi v reklamnih oglasih. Zlasti za avtomobile.

Kar se tiče njegovih ambicij v glasbenem poslu, vselej poudarja, kako moraš glasbo delati z veseljem in jo imeti rad. "Šele nato lahko upaš, da bi od tega živel ali naredil kariero," se čuti zaradi svojih let po svoje kar malce zakompleksanega. "Star sem 33 let, a jih navzven ne kažem toliko. Zato vsi mislijo, da sem mlajši. Včasih pa si vendarle govorim, kaj sploh pri 33 letih še sanjam z glasbo. Ali ne bi bilo bolje, če bi se zresnil ter delal tisto, v čemer si dober?," se zaveda, kako težavno je opravljati več stvari hkrati. "Če delaš na dveh karierah, to ni dobro. Ne moreš se vsemu posvetiti," pričakuje, da se mu bo slej ko prej odprlo v eno ali pa drugo smer. Ali pa v tretjo, kdo ve, saj verjame, da še ni pokazal svetu vsega, kar zna.

Ukvarja se tudi s snemanjem reklam. Večinoma za tuji trg. Foto: Ana Kovač

Poleg novinarstva in glasbe dela tudi v oglaševalskih poslih. Ukvarja se s snemanjem reklam, kar je dokaj donosen posel in vpliva pozitivno na njegov bančni račun. "Kar dosti nastopam v reklamnih televizijskih oglasih, večinoma za tuji trg. Prevladujejo oglasi za avtomobile. Moja prednost je, da sem drugačen, tuji brendi, ki pridejo v Slovenijo, pa hočejo čim večjo raznolikost ljudi, ki nastopajo v spotu," tako sodeluje z nekaj casting agencijami. Na leto dočaka vsaj nekaj vlog.

Ima izobrazbo, a mu kaj dosti ne pomaga

Kot nogometaš se ni mogel posvečati rednemu študiju, je pa vseeno zaključil študij na daljavo. Začel ga je v študijskem letu 2011/12, ko se je v okviru FIFPro s pomočjo sindikata SPINS in Sindikata slovenskih športnikov vpisal na dansko fakulteto UCN Denmark. Na takšno potezo se je odločilo še nekaj znanih nogometašev, pridružil se jim je tudi rokometaš Vid Kavtičnik. "Bila je le ena možnost, športni menedžment. Če bi lahko izbiral zdaj, bi izbral kaj drugega. Zelo me je namreč zanimalo računalništvo," se je vseeno izkazal in končal smer.

Opravljal je študij na daljavo in končal smer športnega menedžmenta. Foto: Ana Kovač

Diplomsko nalogo je zagovarjal prek kamere. "Imam izobrazbo, a mi kaj dosti ne pomaga. Nisem dobro delal, ampak se po svoje malce švercal. To področje me ni zanimalo, v tem se tudi nisem videl," še danes občuduje športnike, ki se lahko vzporedno posvetijo vsem obveznostim, zaradi katerih so tako dobri na tekmovališčih, kot tudi študiju po lastnem izboru. "Takšnih ni veliko, a se da tudi to. Vsa čast jim."

Govorili so mu, da sploh ni tako neumen za nogometaša

Za zdaj mu ta življenjski ritem, v katerem se je znašel, ustreza. Doživlja ga kot območje udobja. Vseeno pa se nagiba k temu, da bi bilo v prihodnosti malce drugače. "Rad bi se izkristaliziral do te mere, da bi na dolgi rok počel samo eno stvar. Potem bi mi bilo malce lažje."

Člansko kariero v Sloveniji je začel v mestu ob Kamniški Bistrici. To je bilo ravno po vrnitvi iz Italije. Star je bil 19 let.

Kako pa zdaj, ko se spominja vseh svojih nogometnih avantur in prigod, doživlja sam sebe? Se sploh počuti kot nekdanji nogometaš? "Dobro vprašanje. To je res zanimivo. Ko sem bil nogometaš, sem se doživljal kot nogometaša. A vselej, ko sem komu povedal, da sem nogometaš, je bil presenečen in mi dal vedeti, da sploh ne zgledam kot nogometaš. In da se sploh ne obnašam kot nogometaš," mu takrat ni pomagalo niti to, da je nosil bistveno bolj športno, krajšo pričesko.

"Radi so rekli, da se nas nogometašev drži oznaka, kako nismo preveč brihtni. Dostikrat sem slišal, kako so mi govorili, da sploh nisem toliko neumen za nogometaša. V tem smislu. In če je kdo videl, kako sem kje bral knjigo, so bili prav začudeni. "Kaj, ti bereš?," so me spraševali z velikimi očmi. Kot da moramo biti vsi isti. Fuzbalerji smo povečini vsi isti, je pa velik problem, če je en drugačen. Znotraj nogometne sfere potem takoj postane neka črna ovca," je ponudil tehtno razmišljanje o našem vprašanju in se na kratko zamislil.

Vedno je vedel, da ga ne zanima le nogomet, ampak tudi druge stvari v življenju. Foto: Ana Kovač

Nato je nadaljeval: "Vedno se bom imel za bivšega nogometaša. Moram pa tudi reči, da se nikoli nisem zares počutil zgolj kot nogometaš. Vedno sem vedel, da me zanimajo tudi druge stvari v življenju. Da ni to samo nogomet. Ker večina vrstnikov in prijateljev iz nogometa se je preveč posvečala njemu. Kakor da je samo nogomet na svetu. No, potem pa nastopi težava, ko ga nehaš igrati. Kaj pa potem?," je izpostavil problematiko, dobro znano vsem gostom Sportalove rubrike Druga kariera, ko športniku poči mehurček udobja, potem pa se znajde sredi nove realnosti, v kateri se ne znajde in nikakor ne more zaživeti.

Je na poti, na kateri želi biti in nič ne obžaluje

Glede tega, kako bi se lahko športniki lažje in manj boleče vstopili v drugo kariero, ima predlog. Lep vzor mu ponujajo ZDA. "Tam športnike že na kolidžih učijo, kako in kaj po karieri. Kako finančno razpolagati z denarjem. Nas tega v nogometu, ko sem ga igral, ni nihče učil. Bi pa bilo dobro, če bi se organiziralo kaj v tem smislu. Da bi se mlade nogometaše, ki še niso vstopili med člane, poučevalo. Da si lažje predstavljajo, kaj vse jih čaka. Vem, da se Spins trudi okrog tega, a se zadeve toliko ne primejo. Šele takrat, ko sam to doživiš, si rečeš, da to razumeš in ti je vse jasno. Tako kot otroka učiš, naj se ne igra z ognjem. A dokler se ne bo spekel, ne bo zares vedel," je ponudil nazoren primer, ki ga pozna celotno človeštvo.

Lamin Diallo je s svojo drugo kariero več kot zadovoljen. Foto: Ana Kovač

Pri 33 letih, zdaj je torej v Kristusovih letih, je potegnil črto čez pot, ki jo je napravil v življenju in prišel do spoznanja, kako je lahko na njo ponosen. "Na koncu je vse tako, kot mora biti. Vse se je odvilo tako, da sem na poti, na kateri želim biti. To je bilo meni namenjeno, brez veze je kaj obžalovati," nam je po daljšem pogovoru še zaupal Lamin, pogledal na uro, se zahvalil za prijetno kramljanje in se počasi poslovil.

Odpravil se je novim izzivom naproti. Čas ga je namreč že priganjal, sledile so obveznosti. Na njegovo srečo so takšne, ki jih opravlja z užitkom. Zato je za zdaj s svojo drugo kariero več kot zadovoljen. Srčno upa, da bo pri tem tudi ostalo. Veliko sreče, uspešnih pogovorov, dobrih pesmi in koncertov, Dia!