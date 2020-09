Slovo nekdanjega slovenskega kapetana in rekorderja

Boštjan Cesar se je pri 38 letih odločil za konec športne poti, potem ko mu je potekla pogodba z italijanskim Chievom. V bogati karieri je centralni branilec v članski konkurenci zbral več kot 500 nastopov, v njih pa doživel pravzaprav vse, kar je moč doživeti. "Ponosen sem na svojo športno pot, nogomet mi je v življenju dal ogromno. Verjetno bi lahko še kakšno leto vztrajal, vendar mi je pogodba s Chievom potekla in prišel sem do nekega trenutka, ko je bilo smiselno zaključiti to poglavje v mojem življenju. Seveda ga bom pogrešal, ampak v prihodnosti imam še toliko načrtov in toliko izzivov, da mi zagotovo ne bo dolgčas," je ob odločitvi o zaključku igralske kariere povedal nekdanji branilec.

Prvi nastop za reprezentanco je vknjižil 12. februarja 2003, nato pa v 15 letih vstopil v klub 100, postavil nov slovenski mejnik, ga oplemenitil z desetimi zadetki, kar je za branilca več kot imeniten dosežek. Na večni lestvici strelcev si deli sedmo mesto s Primožem Gliho. Reprezentančno pot je sicer sklenil marca leta 2018, ko je odigral svojo 101. tekmo v dresu Slovenije proti Belorusiji.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Boštjan Cesar pri 38. letih zaključuje nogometno kariero. Boštjan, hvala za vse ponosne trenutke. #Srcebije



Želi si v trenerske vode

Zdaj že nekdanji slovenski nogometaš ima za sabo tudi izjemno uspešno klubsko popotovanje. Cesar je kariero začel v Ljubljani pri mladih selekcijah Olimpije, kmalu pa se je preselil v zagrebški Dinamo, kjer je preživel skoraj sedem let. Sledil je prvi prestop v ligo 5, ko se je za štiri leta preselil v Marseille, eno izmed teh štirih let pa je preživel kot posojen igralec pri angleškem West Bromwich Albionu. Kasneje ga je pot peljala še v francoski Grenoble, potem pa še v Italijo, kjer je leta 2010 postal član Chieva. Tam je ostal vseh deset let svojega igranja v Italiji.

Končana igralska kariera pa ne pomeni, da bo Boštjan Cesar v prihodnosti živel brez nogometa. V dolgi in uspešni karieri je stkal veliko vezi, priznava pa, da ga vleče ob nogometne zelenice. "Imam precej želja, priznam pa, da me najbolj vleče v trenerske vode," je ob koncu igralske poti še povedal Cesar.

