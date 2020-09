Tukaj je še ena novica iz hrvaškega nogometa. Čeprav se je za mladega branilca zagrebškega Dinama Joška Gvardiola zanimal Leeds United, se bo Hrvat po poročanju 24sata.hr preselil k nemškemu RB Leipzigu, kjer igra tudi slovenski vezist Kevin Kampl. Hrvaški medij poroča, da bo vrednost prestopa 19 milijonov evrov.

Done deal: In next few days Josko Gvardiol will become new player of @DieRotenBullen. According to @24sata_HR, Gvardiol will continue his career in @Bundesliga_EN. Dinamo had three offers for young defender - from @LUFC , @LOSC_EN and RBL.Transfer fee - 19 mil. €. pic.twitter.com/VtEoME8gQ3