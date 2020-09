Velik udarec za Hrvate, poslovil se je njihov dolgoletni zvezdnik

Ivan Rakitić ne bo več oblekel dresa hrvaške reprezentance. Foto: Reuters

Ivan Rakitić, tako kot prvi zvezdnik hrvaškega nogometa Luka Modrić, v ligi narodov ni igral, kar je bil dogovor, ki sta ga velikana hrvaškega in tudi evropskega nogometa sklenila skupaj s selektorjem Hrvaške. Zdaj je Zlatka Dalića doletela nepričakovana vest. Na 32-letnega zvezdnika Seville, ki je v začetku tega meseca po šestih letih zapustil Barcelono in se vrnil nazaj v Sevillo, ne bo mogel računati niti v prihodnosti.

"Slovo od hrvaške reprezentance je najtežja odločitev v karieri. Začutil sem, da je za to pravi trenutek. V reprezentanci sem užival na vsaki tekmi, spomini na zadnje svetovno prvenstvo bodo zagotovo eni najlepših v mojem življenju. Prepričan sem, da imamo še vedno sijajno reprezentanco, pred katero je svetla prihodnost. V meni bo imela največjega navijača," je sporočil vezist, ki je Hrvaški leta 2018 pomagal do srebrne medalje na svetovnem prvenstvu v Rusiji in je naslednji od nosilcev igre s tega prvenstva, ki je reprezentanci rekel zbogom.

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji se je vpisal med strelce pri zmagi nad Argentino v skupinskem delu s 3:0. Foto: Reuters

Slovo še enega od junakov svetovnega prvenstva v Rusiji

Takoj po svetovnem prvenstvu so se od reprezentance poslovili tudi napadalec Mario Mandžukić, vratar Danijel Subašić in branilec Vedran Ćorluka.

Rakitić, evropski prvak z Barcelono in zmagovalec lige Europa s Sevillo, je četrti po številu odigranih tekem za hrvaško reprezentanco. V njenem dresu je odigral 106 tekem in zabil 15 golov. Igral je na treh evropskih prvenstvih in dveh svetovnih prvenstvih. Nastopil je na vseh sedmih tekmah, ki so jih Hrvati odigrali na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, ki so bile za Hrvate uspešne, je odigral le štiri od osmih tekem.