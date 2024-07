Splitski klub je le nekaj minut pred polnočjo na družbenem omrežju X najprej objavil videoposnetek poleta rakete v vesolje, ob njem pa pripisal: "Houston, nimamo težav, imamo rešitev."

Zatem so dodali še novo objavo, v njej pa potrdili govorice zadnjih dni in naznanili odmeven prihod – njihov dres bo oblekel 36-letni Ivan Rakitić.

"Ten, nine, ignition sequence start, six, five, four..." pic.twitter.com/s87bcorRix — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2024

20 let od zadnjega naslova hrvaških prvakov

"HNK Hajduk lahko s posebnim zadovoljstvom potrdi, da bo Ivan Rakitić naslednjo sezono nosil beli dres. Eden od največjih igralcev v zgodovini hrvaškega nogometa je nekaj pred polnočjo podpisal pogodbo s Hajdukom do konca naslednje sezone z možnostjo dodatnega podaljšanja še za eno sezono. Gre za najtrofejnejšega igralca, ki je kdaj prišel v SuperSport HNL," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Rakitić in Perišić znova združena, tokrat v dresu Hajduka. Foto: Guliverimage Rakitić, ki ga bodo predstavili na večerni novinarski konferenci, bo na Poljudu med drugim znova združil moči z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Ivanom Perišićem.

Navijači upajo, da bi Hajduk vendarle lahko končal prevlado zagrebškega Dinama in znova osvojil naslov hrvaškega prvaka.

Zadnji ima že dolgo brado, osvojili so ga v sezoni 2004/05. Jim bo uspelo po 20 letih?

Prvenstvo bodo začeli 2. avgusta, v četrtek pa jih čaka kvalifikacijska tekma za konferenčno ligo proti HB Torshavn s Ferskih otokov.

Barcelona, Sevilla, Savdska Arabija ...

Rakitić je med letoma 2020 in 2024 znova igral za Sevillo, a v začetku letošnjega leta je španski klub naznanil, da se seli v Savdsko Arabijo k Al-Shababu, kjer je odigral osem tekem, nato pa se od kluba poslovil in za naslednjo destinacijo izbral Dalmacijo.

Z Barcelono je osvojil številne lovorike. Foto: Getty Images V la ligi je sicer najodmevnejša leta preživel kot član Barcelone, s katero je v obdobju 2014–2020 osvajal številne lovorike, med drugim tudi ligo prvakov, štirikrat špansko prvenstvo, španski kraljevi pokal, španski superpokal, superpokal UEFA, svetovno klubsko prvenstvo ...

Bogata reprezentančna zgodba

V Švici rojeni nogometaš, ki je igral za mlajše švicarske selekcije, je globok pečat pustil tudi v hrvaški članski reprezentanci. Največji uspeh je z njo dosegel leta 2018, ko je bil eden najbolj zaslužnih, da so Hrvati prišli do finala svetovnega prvenstva. V njem so pozneje izgubili s Francijo.

S hrvaško reprezentanco je leta 2018 igral v finalu svetovnega prvenstva, v katerem so jih premagali Francozi. Foto: Getty Images

Rakitić je za Hrvaško med letoma 2007 in 2020 odigral 106 tekem in dosegel 15 zadetkov, trenutno je na lestvici nastopov na petem mestu.

Preberite še: