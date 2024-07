Schmeichel po novem za Celtic Glasgow

Danski reprezentančni vratar Kasper Schmeichel zapušča belgijski Anderlecht in se vsaj za eno sezono seli na Škotsko k Celtic Glasgowu, so v četrtek zvečer potrdili v škotskem nogometnem velikanu.

Prestop 37-letnega kapetana danske reprezentance bo za Škote ugoden, saj Anderlecht po izteku pogodbe zapušča brez odškodnine.

"Celtic je eden velikih svetovnih klubov, veliko ime in sredina s strastjo in uspehi. Celtic je to, kar imenujemo nogomet. Navdušen sem in komaj čakam, da začnemo," so vratarja povzeli v klubu.

Veseli se tudi sodelovanja s severnoirskim trenerjem Brendanom Rodgersom, s katerim sta med leti 2019 in 2023 sodelovala v Leicestru, klub pa je s Schmeichlom leta 2016 presenetljivo osvojil tudi angleško prvenstvo.

Schmeichel je igral tudi za Manchester City, kjer ni dobil prave priložnosti, kasneje pa za Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff City, Coventry City, Notts County, Leeds United in eno sezono pred Anderlechtoimn tudi za francosko Nico.

Za reprezentanco Danske je Schmeichel zbral 105 nastopov, zadnjega letos na nedavnem EP v Nemčiji, kjer so Danci v osmini finala izpadli z gostitelji (0:2). S tem se je močno približal slavnemu očetu Petru, ki je danski reprezentančni gol branil na 129 tekmah. Več nastopov od slednjega imata le Christian Eriksen (134) in Simon Kjar (132).

