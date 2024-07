Španci na novi Fifini lestvici tretji, prvi ostajajo Argentinci, Slovenija 52.

Argentinci so ubranili naslov južnoameriškega prvaka na nedavno končanem tekmovanju v ZDA in ostajajo na vrhu lestvice s 1.901,48 točke. Druga je prav tako ostala Francija (1.854,91), ki je na EP izpadla v polfinalu proti poznejši prvakinji Španiji. Ta je z osmega skočila na tretje mesto, ima pa 1.835,67 točke. Na četrtem so zdaj poraženi finalistu EP Angleži (1.812,26), pred tem peti, ki so zamenjali mesto z Brazilci. Deseterico končujejo nekdanji evropski prvaki Italijani.

Slovenija je v primerjavi z lestvico pred Eurom 2024 pridobila pet mest in je zdaj na 52. s 1.475,06 točke.

Tekmeci izbrancev Matjaža Keka v naslednjem tekmovanju, ligi narodov v skupini B, so Norveška, Avstrija in Kazahstan. Norveška je na novi lestvici štiri mesta izgubila in je zdaj tik pred Slovenijo na 50. mestu, Avstrija je tri mesta višje kot prej na 22. mestu, Kazahstan pa je ostal na 109. mestu.

Lestvica Fifa (18. julij):

1. (1) Argentina 1901,48

2. (2) Francija 1854,91

3. (8) Španija 1835,67

4. (5) Anglija 1812,26

5. (4) Brazilija 1785,61

6. (3) Belgija 1772,44

7. (7) Nizozemska 1758,51

8. (6) Portugalska 1741,43

9. (12) Kolumbija 1727,32

10. (10) Italija 1714,29

...

52. (57) Slovenija 1457,06

