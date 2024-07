Šport pogosto piše senzacionalne zgodbe, vendar je na letošnjem nogometnem prvenstvu stare celine ne bo. Gruzija, Slovenija, Avstrija, Romunija in Slovaška, ki so naredile korak do pravljice, so izpadle v osmini finala. Za največje presenečenje evropskih prvenstev velja zmaga Grčije v finalu leta 2004, ko je jokal Cristiano Ronaldo. O tem smo že pisali. Nič manjša senzacija pa ni bila naslov prvaka za Dansko leta 1992, saj se ta na tisto prvenstvo sploh ni kvalificirala. Spomnimo se v Sportalovi rubriki Skok v športno preteklost.

Danska je osvojila Euro 1992. Foto: Guliverimage Danska nogometna reprezentanca se na prvenstvo stare celine 1992 sploh ni kvalificirala, a je dobila mesto na turnirju osmerice na Švedskem dva tedna pred začetkom. Ker je bila Jugoslavija zaradi razpada in vojne izključena. Mesec pozneje sta John Jensen in Kim Vilfort v finalu zabila favorizirani Nemčiji in Danci so dvignili lovoriko. "Ni nam moglo spodleteti, saj nismo imeli nobenih pričakovanj," je po velikem finalu proti Jürgenu Klinsmannu in soigralcem dejal Vilfort.

"Krožile so zgodbe, da smo bili že na plaži"

Ko je Kim Vilfort v velikem finalu proti Nemčiji zabil za vodstvo in zmago Danske z 2:0. Foto: Guliverimage Pred tremi desetletji se je bilo precej težje uvrstiti na evropsko prvenstvo. Leta 1992 je na njem igralo deset reprezentanc (letos kar 24). Danska je v kvalifikacijski skupini štiri končala na drugem mestu, s 13 točkami (šest zmag, remi in poraz) je imela točko manj od prve nekdanje Jugoslavije. Ta je bila zaradi vojne nato izključena iz tekmovanj pod okriljem Uefe in Fife in tako je mesto na Švedskem dobila drugouvrščena Danska. "Krožile so zgodbe, da smo bili že na plaži," je po prvenstvu dejal danski vratar Peter Schmeichel. "Fizično smo bili pripravljeni na tekme, psihično pa smo se res odklopili od nogometa. Morali smo si povrniti željo po nogometu in zmagah. Nismo imeli veliko časa, a se je vseeno vse uskladilo."

Danska je imela takrat zelo povezano ekipo, večina reprezentantov je igrala v domači ligi, štirje v Nemčiji, en v Angliji, en v Franciji in en v Turčiji. Zvezdnik med vratnicama Schmeichel, ki je igral za Manchester United, John Jansen in kapetan Lars Olsen so bili v najboljših nogometnih letih. Olsen jih je imel 31, sicer je bila povprečna starost ekipe 26,9 leta. S 23 leti je bil najmlajši zvezdnik münchenskega Bayerna Brian Laudrup.

V skupini izpadli Anglija in Francija

Lars Elstrup je zadel za zmago nad Francijo. Foto: Guliverimage Ob le osmih sodelujočih reprezentancah je bila skupina z Dansko seveda zelo zahtevna. Pomerili so se z Angleži, gostitelji Švedi in Francozi (v drugi skupini so bili Nizozemci, Nemci, Škoti in Rusi). Prvenstvo so pred množico svojih navijačev v Malmöju (čez öresundski most le nekaj kilometrov iz Köbenhavna) odprli z remijem brez zadetkov proti favorizirani Angliji z Garyjem Linekerjem. V drugem krogu so nato z 0:1 izgubili s Švedsko. Polfinale se je zdel težko nedosegljiv. Vendar sta Francija in Anglija v drugem krogu igrali 0:0. Švedska je imela tako tri točke (za zmago se je takrat dobilo dve točki, tri od leta 1996 naprej), Francija in Anglija po dve, Danska pa eno.

A sta se obe tekmi tretjega kroga končali s presenečenjem: Danska je z 2:1 premagala Francijo, zadela sta Henrik Larsen in Lars Elstrup. Tomas Brolin pa je v 82. minuti zabil za zmago Švedske nad Anglijo z 2:1. Tako sta s petimi oziroma tremi točkami napredovali Švedska in Danska, velikana Francija in Anglija pa sta z dvema odšli domov. V drugi skupini ni bilo presenečenja: polfinalistki sta postali branilka naslova Nizozemska in Nemčija.

Schmeichel za finale 11-metrovko branil van Bastnu

Peter Schmeichel je za finale Eura 1992 ubranil 11-metrovko Marcu van Bastnu. Foto: Guliverimage

Henrik Larsen Foto: Guliverimage V polfinalu med Nizozemsko in Nemčijo o favoritu ni bilo dvoma, to so bili oranžni. Ti so imeli takrat res zastrašujočo ekipo zvezdnikov: Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Ronald Koeman, Marco van Basten, Frank de Boer in še bi lahko naštevali. A je Henrik Larsen, ki je takrat igral za Lyngby, že v peti minuti z golom z glavo v vodstvo popeljal Dansko. Bergkamp, ki je takrat še igral za svoj matični klub Ajax, je izenačil. Še pred koncem polčasa pa je Store Larsen, veliki Larsen, kot so klicali Henrika Larsena, s svojim tretjim golom na prvenstvu poskrbel za novo vodstvo Danske. Nizozemska je bila pred izpadom že po rednem delu tekme, a je v 86. minuti Rijkaard izsilil podaljšek. Na koncu so odločile 11-metrovke: Danci so zadeli vse, Schmeichel pa je branil van Bastnu.

Kako resno so Danci vzeli tisto prvenstvo? Za današnje čase težko predstavljivo: pred odločilno tekmo skupinskega dela so igrali mini golf, pred polfinalom so šli v Burger King, pred finalom pa so se jim v hotelu pridružila dekleta oziroma žene.

"Nismo imeli najboljših nogometašev"

Peter Schmeichel je v finalu branil vse. Foto: Guliverimage Danska je za svojo prvo in še danes edino evropsko lovoriko (še trikrat je igrala v polfinalu) v finalu z 2:0 premagala Nemčijo. Podobno kot Nizozemci v polfinalu so bili tudi Klinsmann, Stefan Effenberg, Matthias Sammer in soigralci jasno favoriti. A Danci so na tem prvenstvu favorite pač premagovali. Že v 18. minuti je John Jansen s strelom z velike razdalje premagal Boda Illgnerja. Z igrami na Švedskem si je prislužil prestop k Arsenalu. Sledil je silovit pritisk Nemčije, a je Schmeichel dokazoval, zakaj je bil med najboljšimi vratarji desetletja. Branil je en izvrsten strel Klinsmanna z glavo, uspešno se je ena na ena soočil s Stefanom Reuterjem, kar še danes velja za eno njegovih najboljših obramb v karieri. Ko je dolgoletni član Brondbyja Kim Vilfort deset minut pred koncem zadel za 2:0, je bila lovorika danska.

Peter Schmeichel je dvignil roke in začelo se je veliko slavje Danske. Foto: Guliverimage

Pa je Vilfort med prvenstvom izpustil večino treningov. Iz osebnih razlogov se je namreč po tekmah vračal domov. Pozneje so razkrili razlog: njegova hčerka je bila zaradi levkemije na smrtni postelji. Sam je sicer želel ostati doma, a so ga domači prepričali, naj vendarle igra na prvenstvu. Line Vilfort je umrla kmalu po koncu turnirja.

"Imeli smo izvrstno vzdušje v ekipi. Nismo imeli najboljših nogometašev, imeli pa smo najboljšo ekipo," je po velikem zmagoslavju dejal Vilfort. Uspelo jim je, ker so sami sebe prepričali, da se lahko kosajo z najboljšimi nogometaši na svetu, pa je izpostavil Schmeichel. "Mislim, da je bila bolj kot karkoli drugega pomembna naša miselnost. Zato smo osvojili evropsko prvenstvo."