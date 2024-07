Portugalska že kar nekaj časa spada med evropske nogometne velesile. Zelo težko jo je premagati, zlasti v tem stoletju, odkar se v njenem dresu dokazuje Cristiano Ronaldo. Zato je še toliko bolj neverjetna teža podviga, s katerim se spogleduje Slovenija. Lahko namreč postane prva reprezentanca, ki bi Portugalsko premagala dvakrat v istem koledarskem letu. To je v tem stoletju uspelo le Grčiji, ki je Portugalcem na njenem domačem Euru 2004 prisolila boleči zaušnici, svet pa so obšle podobe objokanega, takrat še najstnika, Ronalda.

Danes bo napočil čas za največjo tekmo v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Prvič, odkar nastopa na mednarodnih tekmovanjih, bo odigrala srečanje na izpadanje. To je nekaj, česar je Portugalska z vsemi zvezdniškimi imeni vajena že dolgo. In ne le to. Portugalska tudi osvaja lovorike. Pred osmimi leti je postala evropska prvakinja, nato je osvojila še krstno izvedbo lige narodov.

Slovenija je Portugalsko 26. marca v Ljubljani ugnala z 2:0. To je bilo prijateljsko srečanje. Foto: www.alesfevzer.com

V tem stoletju Portugalska ne doživlja veliko porazov. Nastopijo tudi leta, ko ne izgubi niti enkrat. Skoraj pa ga ni bilo leta, ko bi morala premoč isti izbrani vrsti priznati kar dvakrat. Sloveniji se tako danes v Frankfurtu obeta zgodovinska priložnost. Lahko ji uspe podvig, ki ga proti Portugalski ni dosegla nobena reprezentanca kar 20 let. Vse od senzacije Grčije, ki je leta 2004 osupnila svet in se na presenečenje vseh na portugalskih tleh povzpela na evropski prestol.

Grčija je leta 2004 Portugalsko v skupinskem delu premagala z 2:1. Foto: Guliverimage

Takrat so Grki spravili Portugalce v slabo voljo dvakrat v zgolj nekaj tednih. Letos se Slovencem ponuja priložnost, da bi storili podobno, le da v razmiku treh mesecev. In znova bi lahko svet bil priča solzam Ronalda. Ko je s Portugalsko izpadel predlani na svetovnem prvenstvu v Katarju in v četrtfinalu nepričakovano trčil ob maroško oviro, po izpadu ni mogel zadrževati solza. Bi bilo lahko tako tudi letos, ko morda nastopa zadnjič na Euru? Odgovor bo znan v poznih večernih urah po spektakularnem dogajanju v Frankfurtu, kjer bo dvoboj spremljalo vsaj šest tisoč Slovencev!

Grčija je bila boljša od Portugalske tudi v velikem finalu, ko je v Lizboni zmagala z 1:0 in zavzela evropski prestol. Mladi zvezdnik Cristiano Ronaldo ni mogel zadrževati solza. Foto: Guliverimage

Slovenska reprezentanca letos sploh še ni izgubila dvoboja. Foto: Reuters Kar zadeva statistiko in poraze, je treba še kako pohvaliti Slovenijo. Kekova četa je že dolgo neporažena. Letos na osmih tekmah sploh še ni izgubila. Tudi lani je na desetih tekmah izgubila le dvakrat, natanko tako je bilo tudi leta 2022, leta 2021 pa je na 12 tekmah doživela štiri poraze. Spremlja jo izjemen izkupiček uspešnosti, na zadnjih 40 tekmah je izgubila zgolj osemkrat. Poraz je torej doživela zgolj na vsaki peti tekmi! V tem statističnem pogledu je celo uspešnejša od Portugalske, ki pa je imela, tudi zaradi višjega statusa in s tem posledično članstva v elitni skupini lige narodov, v zadnjih letih opravka z nekoliko težjimi tekmeci kot Slovenija.

Vsi porazi Portugalske v tem stoletju: 2024 – 7 odigranih tekem (trije porazi: Slovenija, Hrvaška, Gruzija)

2023 – 10 tekem (nič porazov)

2022 – 14 tekem (štirje porazi: Švica, Španija, Južna Koreja, Maroko)

2021 – 16 tekem (trije porazi: Nemčija, Belgija, Srbija)

2020 – 8 tekem (en poraz: Francija)

2019 – 10 tekem (en poraz: Ukrajina)

2018 – 15 tekem (dva poraza: Nizozemska, Urugvaj)

2017 – 15 tekem (en poraz: Švedska)

2016 – 17 tekem (trije porazi: Bolgarija, Anglija, Švica)

2015 – 10 tekem (trije porazi: Zelenortski otoki, Francija, Rusija)

2014 – 12 tekem (trije porazi: Nemčija, Albanija, Francija)

2013 – 12 tekem (dva poraza: Ekvador, Brazilija)

2012 – 14 tekem (trije porazi: Turčija, Nemčija, Rusija)

2011 – 10 tekem (dva poraza: Argentina, Danska)

2010 – 13 tekem (dva poraza: Portugalska, Norveška)

2009 – 12 tekem (brez poraza)

2008 – 13 tekem (šest porazov: Italija, Grčija, Švica, Nemčija, Danska, Brazilija)

2007 – 12 tekem (brez poraza)

2006 – 15 tekem (štirje porazi: Francija, Nemčija, Danska, Poljska)

2005 – 12 tekem (en poraz: Irska)

2004 – 16 tekem (trije porazi: Italija, Grčija, Grčija)

2003 – 12 tekem (dva poraza: Italija, Španija)

2002 – 11 tekem (trije porazi: Finska, ZDA, Južna Koreja)

2001 – 10 tekem (en poraz: Francija)

2000 – 14 tekem (dva poraza: Italija, Francija)

Portugalska je dvakrat v enem letu proti isti reprezentanci izgubila tudi v zadnjih 20 letih prejšnjega stoletja. To se ji je zgodilo trikrat, enkrat proti Švedski (1982), dvakrat pa proti Italiji (1987 in 1993). Foto: Guliverimage