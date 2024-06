Bes danskega selektorja: Tako ne bi smeli uporabljati sistema VAR

Veliko razočaranje za Italijo. A pravzaprav ne tolikšno presenečenje. In napredovanje Nemčije, a niti slučajno gladko proti Danski. Precej razburjenja pa je bilo zaradi sodniških odločitev oziroma posredovanja sistema VAR. "Šlo je za en centimeter. To z vidika statistike in številk nima nobenega smisla. Tako ne bi smeli uporabljati sistema VAR," je bil besen danski selektor Kasper Hjulmand.

Spalletti prevzel odgovornost

Luciano Spalletti Foto: Guliverimage Švica se je na drugem evropskem prvenstvu zapored uvrstila v četrtfinale, potem ko je z 2:0 na prvi tekmi osmine finala premagala branilko lovorike Italijo. Selektor azzurov Luciano Spalletti je odgovornost prevzel nase, češ da ni imel dovolj časa za pripravo ekipe na prvenstvo. Italijani niso navdušili že na tekmah v skupini, Švicarji pa so jih zdaj povsem zasenčili. Da odhajajo domov, tako niti ni tolikšno presenečenje.

"Odgovornost je moja. Odgovoren je vedno selektor, saj on izbere igralce," je bil po porazu neposreden Spalletti. "Nisem imel dovolj časa, da bi spoznal igralce. Prejšnji selektorji so imeli vsi vsaj 20, nekateri celo 30 tekem. Če bi imel več tekem, bi mi bilo lažje." Spalletti, sicer nekdanji trener lanskega italijanskega prvaka Napolija, je reprezentanco prevzel septembra 2023 in jo pred tem evropskim prvenstvom vodil samo na desetih tekmah. Zmagali so sedemkrat, zdaj tretjič izgubili.

Hjulmand: Šlo je za en centimeter

Razočaranje za Joachima Andersena in soigralce. Foto: Guliverimage Druga sobotna tekma osmine finala se je zavlekla za več kot pol ure, saj je bila v prvem polčasu prekinjena zaradi nevihte s strelami. Favorizirani gostitelji Nemci so Dance premagali z 2:0. Tekma se je na začetku drugega polčasa zlomila v razmaku nekaj minut: najprej je VAR razveljavil danski gol Joachima Andersena, nato pa Nemčiji podelil 11-metrovko zaradi igranja z roko, ki jo je uspešno izvedel Kai Havertz. Nemško zmago je potrdil Jamal Musiala. Po dvoboju se je govorilo predvsem o delu sodnikov oziroma posredovanju s sistemom VAR.

Danski selektor Kasper Hjulmand je sicer Nemčiji čestital za zmago, a se težko sprijaznil s porazom: "Prvih 15 minut so res pritisnili na nas. Šlo je za preživetje. Nato pa je bila tekma bolj enakovredna. Odločili pa sta jo dve posredovanji VAR. Tukaj imam fotografijo! Šlo je za en centimeter. To z vidika statistike in številk nima nobenega smisla. Tako ne bi smeli uporabljati sistema VAR." Pri tem je mislil na prepovedan položaj Andersena. "Šlo je za en centimeter! Nekaj minut pozneje pa še 11-metrovka. Naveličan sem teh neumnih pravil o igranju z roko. Ne moremo zahtevati, da naši branilci tečejo z rokami ob telesu. To pač ni naravno." Istega nogometaša Andersena je namreč žoga zadela v roko, ni je dovolj hitro stisnil k telesu.

Julian Nagelsmann pravi, da se je s pravili pač treba spijazniti. Foto: Guliverimage "Menim, da so bile odločitve z VAR-om poštene," pa je na novinarski konferenci po dvoboju dejal nemški selektor Julian Nagelsmann. "Dobili smo gol, a je bil upravičeno razveljavljen. Bilo je tesno, a takšna so pač dejstva. Se zgodi. Potem smo mi dobili 11-metrovko. Razumem, da se Danci razburjajo, a takšna so prač pravila, pa če ti je to všeč ali ne. Lahko bi pa o tem razpravljali. Odločitev je bila težka, ker je bil igralec res v naravnem gibanju. Ni namerno igral z roko. A pravilo je pač takšno. Če bi šlo za mojega igralca, bi bil jezen tudi jaz, a bi moral sprejeti pravilo."