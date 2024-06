Slovenski nogometaši podirajo mejnike na letošnjem Euru. Čeprav so v skupinskem delu dosegli le dva zadetka, v polno sta zadela Erik Janža (proti Danski za 1:1) in Žan Karničnik (proti Srbiji za 1:0), so se znašli na vrhu prav posebnih lestvic. Janža se je tako podpisal pod zadetek, pri katerem je žoga potovala proti vratom z največjo hitrostjo (128,76 kilometrov na uro). Najbolj sta se mu približala Romun Razvan Marin z zadetkom proti Ukrajini (125,15) in Turek Arda Güler (118,35).

Razvan Marin je dosegel dva zadetka v skupinskem delu. Oba z zelo visoko hitrostjo žoge, a spet ne tako veliko kot pri Eriku Janži. Foto: Reuters

O tem, kako hitre zadetke dosega 28-letni romunski as Marin, priča tudi podatek, da je poskrbel tudi za četrti najhitrejši zadetek skupinskega dela, ko je zatresel mrežo Slovaške s hitrostjo 116,77 kilometrov na uro. Zanimivo je, da so se tako med petimi strelci zadetkov z največjo hitrostjo znašli le nogometaši Slovenije, Romunije in Turčije, saj peto mesto zaseda Turek Hakan Calhanoglu (116,41) z zadetkom proti Češki ter Romun Nicolae Stanciu (115,54) proti Ukrajini.

Prvo mesto pripadlo Slovencu in Dancu

Ko je Morten Hjulmand zadel proti Angliji, je žoga potovala do mreže kar 28 metrov. Foto: Reuters Iz kje črpa Uefa tako natančne podatke? Z njimi je postregla zahvaljujoč tehnologiji adidas Connected Ball Technology. Tako je bil projektil Janže najhitrejši, ko je bilo govora o strelu, ki je postregel z zadetkom, Danec Morten Hjulmand pa je dosegel zadetek z največje razdalje. Ko je zadel v polno proti Angliji, se je odločil za strel z natanko 28 metrov. Tudi v tem statistični prvini pa se je Janža znašel med najboljšimi.

Proti Danski je streljal na vrata z razdalje 24,42 metra, tako da na omenjeni lestvici zaseda visoko peto mesto. Še eno prijetno spoznanje za 31-letnega bočnega branilca, ki bo moral zaradi kazni rumenih kartonov preskočiti dvoboj osmine finala proti Portugalski.

Nepozabno proslavljanje zadetka Erike Janže na tekmi z Dansko. Proti Portugalski ne bo mogel nastopiti. Foto: Reuters

Bo pa imel s seboj srebrnik sreče, ki mu je pomagal na tekmi z Anglijo do zgodovinskega podviga, preboja Kekove čete med 16 najboljših.