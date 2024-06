Na tem prvenstvu je Slovenija tekmece presenetila s kar nekaj vrlinami. Za eno izmed njih, izredno fizično pripravljenost, je zaslužen Hrvat. To je kondicijski trener Luka Brkljača, edini tujec v strokovnem vodstvu slovenske reprezentance, ki pa se vedno bolj doživlja kot Slovenec. Sporoča, da Slovenija na Hrvaškem še nikoli ni imela tako veliko navijačev, s selektorjem Matjažem Kekom pa ob obojestranskim zadovoljstvom sodeluje že deset let!

Nerad govori o sebi in svojem delu. Svoje poslanstvo, skrb za čim boljšo kondicijsko pripravo nogometašev, veliko raje opravlja v tišini. V miru, marljivo in profesionalno, brez pojavljanja v medijih. Sodeč po tem, v kakšni formi so izbranci Matjaža Keka na tem Euru, in kaj pravijo številke, hkrati pa tudi priznanja tekmecev, ki so v Nemčiji vselej naleteli na trd slovenski oreh, svoje delo opravlja naravnost imenitno. V slovenski reprezentanci so se tako odločili, da pred petkovim treningom pred mikrofon stopi tudi Luka Brkljača, še kako pomemben kamenček v slovenskem mozaiku, ki na tem Euru ni izgubil niti ene tekme.

Osmina finala s Slovenijo? Ogromna sreča v življenju.

Še bolj zanimiv je podatek, da je Brkljača zadnji Hrvat, ki še vztraja na Euru. Njegovi rojaki, ki so predlani na svetovnem prvenstvu v Katarju potrdili status nogometne velesile s tretjim mestom, so nepričakovano izpadli že v skupinskem delu. Slovenija je omenjeno stopničko, tudi s pomočjo Brkljače, znala preskočiti.

Slovenija je po treh remijih v skupini C napredovala med 16 najboljših na Euru. Foto: Reuters

"Hrvaška je moja domovina, seveda se veselim vseh uspehov hrvaške reprezentance. To, kar je zdaj dosegla Slovenija, pa mi predstavlja osebno zadovoljstvo, saj sem v to vložili veliko truda. To je vrhunec moje kariere. Ta osmina finala mi predstavlja ogromno srečo v življenju," je dejal hrvaški strokovnjak za kondicijsko pripravo, s katerim je Matjaž Kek začel sodelovati na Reki leta 2015, nato pa z njegovo pomočjo dosegel številne uspehe, med drugim tudi težko ponovljivo dvojno hrvaško krono leta 2017.

Počuti se že malce Slovenca

Matjaž Kek je s sodelavci Slovenijo v Nemčiji popeljal do zgodovinskega podviga. Foto: Guliverimage Nekdanja tesna sodelavca s Kvarnerja sta nato združila moči v slovenski izbrani vrsti, ki je potrebovala nekaj časa, da se je iz povprečja evropskega nogometa povzpela višje. "Ko sem prišel v Slovenijo, sem vedel, da potrebujemo čas in kontinuirano delo, da bomo lahko prišli višje. To sem pričakoval, v to sem verjel, to sem želel. To je zdaj to," ga je ves čas, odkar sodeluje s slovensko reprezentanco, spremljal dober občutek. In ni ga varal.

Na Euru se slovenska reprezentanca predstavlja v izjemni podobi. "Številke govorijo zase. Pretekli smo več od Dancev, Srbov in Angležev. Nimamo težav s poškodbami, zelo sem zadovoljen," je ponosen na opravljeno delo, zaradi katerega si je na Euru prislužil ogromno čestitk. Delo v Sloveniji ga je očaralo do te mere, da se je še bolj zbližal z deželo na sončni strani Alp. Brkljača prihaja iz Pulja. "Počutim se malce že kot Slovenec, tako da me vse skupaj veseli," uživa kot del slovenske nogometne pravljice, na katero je država z dvema milijonoma prebivalcev in kavč selektorjev čakala kar 14 let, in dodaja: "Slovenija še nikoli ni imela več navijačev na Hrvaškem, kot jih ima zdaj."

"Če sem z njim tako dolgo, to nekaj pomeni"

Luka Brkljača z Matjažem Kekom sodeluje že deset let. Z njim je nizal uspehe pri Rijeki, zdaj jima gre odlično s Slovenijo. Foto: R. P. Všeč sta mu red in disciplina, ki vladata v slovenski reprezentanci. "Vsak točno ve, kaj mora narediti. Vladajo red, disciplina in zmagovalna miselnost. To nas je popeljalo do sem." Veliko mu pomeni zaupanje selektorja Matjaža Keka, verjetno z naskokom najbolj priljubljenega in spoštovanega slovenskega nogometnega delavca na Hrvaškem. "Sodelujeva že deset let. Zelo dober strokovnjak je. Če sem z njim tako dolgo, to nekaj pomeni," ne bi imel prav nič proti, če bi ostala skupaj še dolgo.

Rad pa bi ostal dolgo tudi na tem Euru, ki je Slovenijo spravil na noge in poskrbel za navijaško evforijo. "Pripravljeni smo na naslednjo tekmo in, z božjo pomočjo, morda še kakšno potem," ne izključuje možnosti, da bi lahko Slovenija na tem Euru ostala neporažena tudi četrtič zapored in pokvarila načrte tudi favorizirani Portugalski.

Ob takšni tekalni formi, kakršno so pokazali Kekovi izbranci v skupinskem delu, se proti Cristianu Ronaldu in drugim portugalskim zvezdnikom ni treba bati, da bi ekipa fizično padla v igri. Tako bi lahko podaljšek, če se bo dvoboj prevesil vanj, morda postal celo velika slovenska prednost. In to po zaslugi zadnjega Hrvata, ki še vedno vztraja v boju za naslov na Euru.