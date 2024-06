Petek se je za slovenske navijače, ki nočejo zamuditi edinstvenega spektakla, zgodovinskega srečanja Eura med Slovenijo in Portugalsko, na katerem se bo v ponedeljek delila četrtfinalna vstopnica, začel adrenalinsko. Ob 10. uri je Uefa, kot napovedano, v prodajo sprostila šest tisoč vstopnic za slovenske navijače.

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo se bo v ponedeljek pomeril s Slovenijo že drugič v treh mesecih. Foto: Guliverimage

"V prvi fazi prodaje so vstopnice lahko kupili tisti, ki jim je za skupinski del evropskega prvenstva uspelo kupiti vstopnice preko UEFA portala in so se tudi sami udeležili ene od treh tekem slovenske reprezentance. Vsi, ki so izpolnjevali omenjena dva pogoja, so prejeli povabilo in neposredni dostop do nakupa," pojasnjuje slovenska krovna zveza in dodaja: "V drugi fazi prodaje pa je Uefa omogočila nakup vsem, ki so se na UEFA portalu opredelili kot podporniki Slovenije. Vstopnice za omenjeno tekmo so v tem trenutku še na voljo. Vsem tistim, ki vam vstopnice ni uspelo kupiti, svetujemo, da spremljate UEFA portal tudi v naslednjih dneh, saj se bodo v prosto prodajo, ki je namenjena vsem udeležencem evropskega prvenstva, sproščale morebitne preostale vstopnice, prvotno namenjene drugim skupinam."

Podrobno spremljati dogajanje na UEFA portalu

Slovenija je v prvem nastopu na Euru remizirala z Dansko (1:1). Nato se je razšla brez zmagovalca še proti Srbiji (1:1) in Angliji (0:0). Foto: Reuters Vsi slovenski navijači, ki jim torej še ni uspelo kupiti vstopnic za srečanje osmine finala med Slovenijo in Portugalsko, imajo še možnosti, da bi dočakali srečen konec in se v začetku julija odpravili v Frankfurt. Morali pa bodo podrobno spremljati dogajanje na UEFA portalu v naslednjih dneh in upati, da se bo v prodajo sprostilo čim več vstopnic, prvotno namenjenih drugim skupinam.

Pri NZS ob tej priložnosti še enkrat poudarjajo, da vstopnice za vse tekme evropskega prvenstva trži izključno UEFA, NZS pa le pomaga pri posredovanju informacij, vključno z opominjanjem navijačev, da si vstopnice zagotovijo pri uradnem in legitimnem viru.

Do tekme v Frankfurtu bo znanih že pet četrtfinalistov

Slovenija je letos že imela opravka s portugalskimi zvezdniki. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kekova četa je priprave na največjo tekmo, odkar zastopa barve domovine, nadaljevala s petkovim treningom v Wuppertalu. O pomembnosti dvoboja priča tudi podatek, kako je na dogajanje prispela tudi manjša ekipa portugalskih novinarjev, ki jih je še kako zanimalo, kako potekajo priprave najmanjše udeleženke letošnjega Eura na srečanje z nekdanjim evropskim prvakom (2016), ki ga je letos že premagala.

Konec marca so namreč izbranci Matjaža Keka v polnih Stožicah v prijateljskem dvoboju odpravili Cristiana Ronalda in druščino z 2:0. To je bil tudi prvi poraz španskega stratega Roberta Martineza kot selektorja Portugalske.

Branilka naslova Italija, ki je v zadnji minuti srečanja tretjega kroga izločila Hrvaško, se bo za napredovanje med najboljših osem potegovala proti Švici. Foto: Reuters Dvoboj osmine finala v Frankfurtu med Slovenijo in Portugalsko se bo začel v ponedeljek ob 21. uri, do takrat pa bo znanih že pet četrtfinalistov. Do takrat bodo namreč znani zmagovalci obračunov osmine finala med Švico in Italijo, Nemčijo in Dansko (oba v soboto), Anglijo in Slovaško, Španijo in Gruzijo (oba v nedeljo) ter Francijo in Belgijo, ki se bosta pomerili v ponedeljek ob 18. uri.