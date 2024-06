Žan Karničnik pozdravlja razočaranega Aleksandra Vučića

Pred dnevi so na spletu še kako odmevale besede srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki ob silnem razočaranju zaradi hitrega izpada Srbije ni mogel preboleti zlasti tega, kako je lahko srbsko mrežo zatresel Žan Karničnik, igralec Celja, ki na mesec zasluži pet tisoč evrov. Kaj na to poreče Korošec, ki na tem Euru igra kot v transu, beleži odlične predstave in napoveduje, kako Slovenija še zdaleč ni rekla zadnje?

O tem, kako zelo Srbe peče dejstvo, da so v skupini C zaostali za vsemi, tudi za Slovenijo, pričajo tudi besede njihovega predsednika Aleksandra Vučića. "Ni težava izgubiti z Anglijo, Nemčijo ali Španijo, je pa težava, če izgubiš s Slovenijo, katere igralci stanejo trikrat manj kot ekipa Srbije. Ko doseže zadetek igralec Celja s plačo pet tisoč evrov in ga nihče ne spremlja," je nedavno potarnal prvi mož Srbije.

Srbi so končali Euro z zgolj dvema točkama in enim doseženim zadetkom. Foto: Guliverimage

Od srbske reprezentance je po silnih vložkih, veliko premikov na bolje se je zgodilo tudi na področju infrastrukture, pričakoval boljše rezultate, najbolj pa ga je zabolelo, da jo je srbskim zvezdnikom, ki bolj ali manj zastopajo barve velikih evropskih klubov, zagodel nogometaš Celja Žan Karničnik. Igralec slovenskega prvaka, ponos 1. SNL in eden največjih junakov slovenske nogometne reprezentance na Euru, ki je videl, kaj je o njem povedal srbski predsednik. "O tem krožijo posnetki," se je smejal branilec Celja, ko je stopil pred novinarje pred petkovim treningom v Wuppertalu. "Lahko ga samo pozdravim. Verjamem, da je malce razočaran. Očitno tudi ve, kakšna je moja plača, tako da … Nimam kaj dodati," je v navalu smeha odgovoril najboljši nogometaš prve lige Telemach, ki se na letošnjem Euru predstavlja v izjemni luči.

Navijači mu dajejo posebno motivacijo

V Münchnu se je proti Srbiji vpisal med strelce in poskrbel za najlepši trenutek, odkar nastopa za reprezentanco. Foto: Reuters "Moje igre so na visoki ravni. Lepo je videti polne stadione, igrati tekme na visoki ravni. Po prvem polčasu z Dansko smo se sprostili in začeli igrati tisto, kar od nas pričakujejo. Iz tekme v tekmo smo boljši, kar smo nazadnje pokazali proti favoriziranim Angležem. Dokazali smo, da se lahko kosamo z vsakomer," se izjemno počuti v državnem dresu na nemških zelenicah.

"Motivira me, da smo sprovocirali vse navijače, da prihajajo v Nemčijo. Vidimo, kaj vse se dogaja pred stadioni in na stadionih. To ti da dodatno motivacijo. To smo si tudi zaslužili," uživa na evropskem prvenstvu, največjem tekmovanju, kar ga je izkusil v karieri. Ker velja podobno tudi za njegove reprezentančne soigralce, sta zadovoljstvo in ponos še toliko večja.

V ponedeljek bo Slovenijo v Frankfurtu spremljalo vsaj šest tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Zdaj ga čaka ponedeljkov izziv življenja. Slovenija se bo proti Portugalski v Frankfurtu potegovala za četrtfinale Eura. In znova jo čakajo boji na desni strani z največjimi mojstri nogometne igre. "Pričakujem, da bosta pri Portugalcih levo Rafael Leao in Nuno Mendes. A tudi proti Angliji sem naletel na kakovost. Na Trippierja, Fodna, nato še Palmerja. Moramo le delovati kot ekipa, pa bo vse dobro," se nikogar ne boji in upa, da bo zaradi Eura zamudil začetek klubske sezone v Sloveniji. Celjane čakajo poleti še kako pomembni izzivi v Evropi. Karničnik je v stiku s klubskimi soigralci, a je v tem trenutku povsem osredotočen na reprezentančne cilje. V Nemčiji želi ostati čim dlje.