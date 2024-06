Elšnikov nekdanji trener opozarja Portugalce

Joao Henriques poudarja, da ima Slovenija zanimivo generacijo igralcev in bo predstavljala velik izziv za Cristiana Ronalda in druščino. "Ko je Slovenija v kvalifikacijah doma remizirala z Dansko, sem bil prepričan, da se bo uvrstila na Euro. Kljub težki skupini na prvenstvu sem vedel, da so ekipa, ki lahko pripravi presenečenje in se prebije med 16 najboljših. Zato tudi nisem presenečen. Portugalska bo morala biti pozorna, saj ji kljub temu, da je v vlogi favorita, nasproti stoji organizirana in kompetentna ekipa," je dejal za omenjeni portal.

Ponedeljkova tekma v Frankfurtu bo druga med omenjenima nasprotnikoma v letu 2024. Prvič sta se ekipi v Stožicah srečali 26. marca. Slovenija je na prijateljskem srečanju slavila z 2:0 in poskrbela za prvi poraz Roberta Martineza na klopi Selecaa. A Henriques poudarja, da bo tekma v osmini finala Eura drugačna: "Tekma bo popolnoma drugačna, saj gre za izločilne boje, in to na pomembnem turnirju. Portugalska bo imela drugačen odnos in odgovornost do tekme. Pred tremi meseci je bilo vse podrejeno pripravam na Euro, tako da bomo tokrat zagotovo videli kar nekaj igralcev, ki v Ljubljani niso nastopili. Nekaj sprememb bo torej pri Portugalski, nekaj pa tudi pri Sloveniji, ki je zagotovo visoko motivirana in ima priložnost, da še naprej piše zgodovino."

Izrekel je pohvale na račun Timija Maxa Elšnika. Foto: Guliverimage

Slovenski nogometaši morajo v tujino

Nekdanji strateg ljubljanskih zmajev se je ozrl tudi na igralce, ki jih premore slovenska izbrana vrsta, posebej pa je izpostavil svojega nekdanjega varovanca Timija Maxa Elšnika: "Imajo dobro generacijo, ki igra na dobri tekmovalni ravni. Imajo tisto, kar potrebujejo za to raven tekmovanja. Eden izmed igralcev, Elšnik, je bil tudi moj igralec pri Olimpiji in je redno začenjal tekme. Je eden redkih v ekipi, ki igra v slovenski ligi. Dober je, tako da bo zagotovo odšel v tujino."

Portugalski strokovnjak je poudaril tudi, da je imela Slovenija že od časa Zlatka Zahovića, ki je del svoje izjemne kariere preživel prav na Portugalskem, vrhunske posameznike. A ti so morali zapustiti slovensko ligo, saj preprosto ni dovolj konkurenčna napram drugim.

Srečanje osmine finala v Frankfurtu se bo v ponedeljek začelo ob 21. uri, slovenski ljubitelji nogometa pa zagotovo ne bi imeli nič proti, če bi na njem, tako kot na marčevskem, zabil tudi Portugalčev nekdanji klubski varovanec.