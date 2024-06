O tem, kako znajo nogometni bogovi prepoznati trud in nagraditi igralce za vse, kar so vložili v delo, lahko veliko lepega pove Adrian Zeljković. Ko ga je selektor Matjaž Kek uvrstil na seznam 26 potnikov v Nemčijo, je veljal za največje presenečenje. Pri 21 letih še ni nastopil za "pravo" A-reprezentanco. Dokazal pa se je na zimskem gostovanju B-ekipe v ZDA, ob tem pa opozarjal nase z odmevnimi predstavami pri slovaškem Spartaku iz Trnave.

Članski državni dres je prvič oblekel na prijateljski tekmi v San Antoniu. Foto: Guliverimage

Slovenski velikani se lahko držijo za glavo

Predstavlja enega največjih upov slovenskega nogometa v zvezni vrsti, slovenski klubi pa se lahko držijo za glavo, zakaj niso takšnemu talentu bolj zaupali, ko je nastopal še v Sloveniji. Izkušnje je namreč pridobival tudi v podmladku treh največjih slovenskih klubov, Mariboru, Celju in Olimpiji, nato pa s Sežančani izkusil krčevitost boja za obstanek. "Takšna je bila moja pot. Vedno sem ji sledil in vedel, da moram ostati potrpežljiv, pa bom dočakal svojo priložnost. Verjel sem v to," je pojasnjeval sedmi sili pred sobotnim treningom v Wuppertalu.

Pri Taboru je trpel v boju za obstanek, nato pa se je lani preselil na Slovaško in zaigral tako dobro, da se je začel zanj zanimati celo selektor Matjaž Kek. Foto: Guliverimage

Na Krasu je kot igralec dozorel, nato ga je opazil slovaški Spartak iz Trnave. Leta 2023 se je tako začel njegov meteorski vzpon, ki je dosegel vrhunec z odhodom na Euro, največjim dosežkom, odkar se Zeljković dokazuje v članskem nogometu. "Take stvari se dogajajo tako v življenju kot športu. Stvari se lahko obrnejo čez noč. To je bil plod mojega večletnega dela. Vedno sem verjel vase. Ko se uskladijo nekatere stvari, gre vse v pravo smer. Tako je bilo pri meni," je spregovoril o izjemnem napredku, ko se je iz Tabora, kjer je močno zaostajal za slovenskim vrhom, preselil na Slovaško in zažarel v novi luči, za piko na i pa si prislužil še vpoklic Matjaža Keka.

"Rad bi se mu zahvalil za priložnost. Edino, kar lahko povem, je to, da bom dal vedno vse od sebe v reprezentanci. Ko sem se znašel na seznamu za Nemčijo, sem bil kar malo šokiran. To je neverjeten občutek. Uresničil se mi je del sanj, to je eden mojih večjih uspehov. To je dobra popotnica za naprej in dokaz, da sem na pravi poti. Nadaljeval bom s svojim delom. Upam, da bom del reprezentance tudi v prihodnosti," si želi, da bi spadal med najboljše, kar ponuja slovenski nogomet, tudi v prihodnje.

Na Euru še ni dočakal priložnosti za nastop. Tako se je ogreval pred srečanjem med Slovenijo in Anglijo v Kölnu. Foto: Guliverimage

Najbolj vpija znanje Josipa Iličića

Na treningu vpija poteze in znanje Josipa Iličića. Foto: Guliverimage Kako pa je sploh trenirati s Kekovo četo, v kateri ne manjka velemojstrov, od katerih lahko vpija znanje in izkušnje? "Užitek mi je trenirati z reprezentanti, najbolj pa uživam, ko spremljam Josipa Iličića. Je res eden izmed najboljših nogometašev in ima veliko znanja," je pohvalil izkušenega nogometaša Maribora, ki je od njega starejši 15 let in spada med najprepoznavnejše slovenske nogometaše 21. stoletja.

Bilo bi veliko presenečenje, če bi v ponedeljek, ko se bo Slovenija pomerila s Portugalsko, Zeljković začel dvoboj od prve minute. Tako bo še četrtič zapored na Euru spremljal dvoboj s klopi. Kako pa se sploh počuti, ko spremlja soigralce? "Veliko je nervoze, saj hočemo vsi najboljše za ekipo. Fantom zaželimo veliko sreče in jih skušamo na igrišču čim bolj spodbujati," je ponovil tisto, kar najbolj krasi slovensko reprezentanco. Enotnost, vsi dihajo za enega, pomemben je le kolektiv.

Portugalske se ne boji

Pred mikrofoni je gostoval pred sobotnim treningom slovenske reprezentance v Wuppertalu. Foto: R. P. S takšnim pristopom in takšno pozitivno energijo so za zdaj uspešno preskočili tri ovire na Euru, ostali neporaženi v skupini C in si priigrali zgodovinski nastop v izločilnem delu. V ponedeljek bo na drugi strani stala Portugalska, eden izmed favoritov prvenstva. "Vsi se zavedamo, kako je Portugalska ena najkakovostnejših reprezentanc na svetu, a v svoje kvalitete verjamemo tudi mi in se tekmeca ne bojimo."

Dodatno moč bodo za Slovence v ponedeljek predstavljali tudi bučni navijači. "Atmosfera na tekmah je bila neverjetna, pričarali so res dobro kuliso. Pozivam jih, naj pridejo v takšnem številu tudi na naslednjo tekmo," komaj čaka, da vidi slovenske navijače tudi v Frankfurtu in da mu zaigra srce, ko bo iz tisočerih grl donela Zdravljica.

Tako se je s soigralci veselil napredovanja Slovenije v osmino finala v Kölnu. Foto: Guliverimage

To bo nov slovenski nogometni praznik, slovenska reprezentanca pa bo skušala narediti vse, da po Danski, Srbiji in Angliji prekriža načrte Portugalske. Ne bi bilo prvič letos. Bilo pa bi prvič, ko bi na slovenski klopi sedel Zeljković. Konec marca ga namreč v Stožicah, ko je Slovenija po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Timija Maxa Elšnika premagala Cristiana Ronalda in druščino z 2:0, ni bilo na slovenski klopi.