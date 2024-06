V Katarju razjezil Hrvate, zdaj bo sodil Sloveniji na "dvoboju stoletja"

Ko sta se Slovenija in Portugalska pomerili 26. marca v Stožicah in je Kekova četa presenetila zvezdniško zasedbo gostov z zmago 2:0, je bil Cristiano Ronaldo nezadovoljen s številnimi sodniškimi odločitvami. Takrat je delil pravico Irfan Peljto iz BiH. V ponedeljek, ko se bosta Slovenija in Portugalska udarili za četrtfinalno vstopnico na Euru v Nemčiji, bo pravico delil Italijan Daniele Orsato.

Evropska nogometna zveza se je odločila, da bo ponedeljkov dvoboj med Slovenijo in Portugalsko sodil Daniele Orsato. Oseminštiridesetletni italijanski sodnik iz Vicenze že dolgo spada med najboljše delivce pravice v Evropi. Letos se poslavlja od piščalke in zelenic. Ko je tako odsodil zadnjo tekmo v ligi prvakov, na povratni polfinalni tekmi sta se v Parizu merila PSG in Borussia Dortmund, so svet obšle njegove solze, ko po koncu srečanja ni mogel zadrževati čustev. Zadnjo tekmo v serie A je odpiskal 2. junija, tik pred začetkom Eura, ko je Fiorentina premagala Atalanto.

Portugalci so izgubili obe tekmi, na kateri jim je sodil Daniele Orsato. Zelo jih je bolela tista leta 2021, ko so doma ostali praznih rok proti Srbiji (1:2). Foto: Guliverimage

Podobno čustveno bi bilo lahko tudi v ponedeljek, ko bi lahko sodil zadnjo tekmo v karieri, saj je napovedal, da bo po Euru sklenil sodniško kariero. Mednarodna srečanja sicer sodi že vse od leta 2010, največji dosežek pa mu je uspel leta 2020, ko je sodil finale lige prvakov. Takrat je Bayern v Lizboni, bilo je ravno obdobje pandemije koronavirusa, v sklepnem dejanju največjega tekmovanja premagal PSG. Veliko prahu je konec leta 2022 dvignil na Hrvaškem, ko so bili številni nogometaši v kockastih dresih razočarani z njegovim sojenjem v polfinalu SP v Katarju proti Argentini (0:3), med najglasnejšimi kritiki pa je bil Luka Modrić.

Luka Modrić je bil nezadovoljen s sojenjem Italijana v polfinalu SP 2022 v Katarju. Foto: Guliverimage

Portugalcem za zdaj ni prinesel sreče. Izgubili so obe tekmi, na katerih jim je sodil Orsato, Slovenci pa imajo na drugi strani več razlogov za zadovoljstvo, saj so na tekmi, kjer je sodil, v Ljubljani nadigrali Finsko (3:0) in osvojili pomembne točke v kvalifikacijah za Euro 2024.

Dvoboj osmine finala v Frankfurt med Slovenijo in Portugalsko se bo začel v ponedeljek ob 21. uri.