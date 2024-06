Selektor Portugalske občuduje Keka: Žal mi je, da se moramo srečati s Slovenijo

V Frankfurtu, kjer se bosta v ponedeljek slovenska in portugalska nogometna reprezentanca potegovali za četrtfinale Eura, je bilo dan poprej na novinarskih konferencah gosposko in sproščeno. Selektorja Matjaž Kek in Roberto Martinez sta si izmenjala kopico pohval, o tem, kako veliko spoštovanje vlada med obema reprezentancama, pričajo tudi besede Bruna Fernandesa in Adama Gnezde Čerina.

Začelo se je nenavadno. Če smo od slovenske nogometne reprezentance vajeni upoštevanja reda in discipline, ko je govora o tem, kako se upoštevajo uradni termini nogometnih dogodkov kot je denimo uradna novinarska konferenca na Euru, pa se je Portugalcem tokrat zalomilo. Če je v Sloveniji že nepisano pravilo, da selektor Matjaž Kek začenja konference celo nekaj minut pred uradno napovedanim začetkom, pa so si Portugalci v Frankfurtu privoščili zamudo. Trajala le deset minut, nato pa je v času, ko je Slovaška na uvodni nedeljski tekmi osmine finala še vodila proti Angliji, pred novinarje kot prvi stopil Bruno Fernandes.

Fernandes: Moramo utruditi Slovence

Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes sta bila nekaj časa soigralca pri Manchester Unitedu, na tem Euru pa sta odlično sodelovala zlasti proti Turčiji. Foto: Reuters Takoj je dal vedeti, kako Portugalska ne namerava niti pod razno podcenjevati Slovenije. Sploh po porazu, ki ga je zvezdniška Portugalska, takrat Fernandesa ni bilo v ekipi, utrpela pred tremi meseci v Ljubljani.

"Letos smo proti Sloveniji izgubili prijateljsko tekmo. Tekma je bila pomembna, saj zdaj vemo, kako se lotiti te tekme. Moramo biti potrpežljivi, saj se Slovenija brani z nizkim blokom. Fizično je zelo močna ekipa, zato moramo narediti vse, da utrudimo Slovence. Veliko bomo tekli, hkrati pa moramo paziti na protinapade, saj je Slovenija zelo močna prav v njih. Odlično sodelujeta Šporar in Šeško. Želimo jima preprečiti, da bi imela čim več prostora," je zvezdnik Manchester Uniteda, ki si je pri Sportingu nekaj časa delil slačilnico tudi z Andražem Šporarjem, spregovoril o srečanju s Slovenijo. Prvem v izločilnem delu za ene izmed osrednjih favoritov prvenstva.

Martinez: Kek opravlja odlično delo

Roberto Martinez želi letos popeljati Portugalsko na evropski vrh. V kvalifikacijah je kot edini selektor zmagal vseh 10 tekem. Foto: Reuters Podobno razmišlja tudi njegov selektor Roberto Martinez, ki se zaveda, kako motivirani znajo biti Slovenci, saj bodo igrali zgodovinsko tekmo. Največjo v obdobju državne samostojnosti. "Slovenija je prvič napredovala v izločilni del, zdaj gre na vse ali nič. Matjaž Kek opravlja odlično delo, njegova ekipa igra kot kluba. Dobro delajo, dobro se poznajo, dobro igrajo brez žoge in so izjemno nevarni. Šeško in Šporar odlično sodelujeta v napadu, obramba pa zelo redko prejme zadetek iz igre. To bomo skušali spremeniti, bo pa težko, ker Slovenija verjame vase," je španski strateg, ki je svoj prvi poraz na selektorskem stolčku Portugalske doživel prav v Ljubljani, z besedami pobožal dušo slovenskemu nogometu.

Vrhunec pa je sledil, ko je pojasnil, kako zelo občuduje Matjaža Keka, saj je v reprezentančnem nogometu vodil že več kot 100 tekem, kar je zelo težko, nato pa dodal: "Lepo je spremljati Slovenijo, kako igra v tem sistemu. Piše zgodovino na tem Euru. Res mi je škoda, da se moramo pomeriti v osmini finala s Slovenijo, saj mi je zelo pri srcu. A gremo na zmago," je dejal Martinez, za katerega bi v ponedeljek vse drugo kot poraz predstavljalo razočaranje. Verjame, da so njegovi varovanci že pozabili na (ne)boleč poraz proti Gruziji.

Gnezda Čerin: Zakaj pa ne bi še enkrat presenetili?

Adam Gnezda Čerin je prepričan, da Slovenija še ni rekla zadnje na tem Euru. Foto: Reuters Glede na njegove besede in veliko spoštovanje, ki ga namenja Sloveniji, pa so še toliko bolj logične samozavestne napovedi iz slovenskega tabora. "Ta tekma bo nekaj drugega kot je bila tista marca v Ljubljani. Zagotovo je prišla prav za pozitiven trenutek pred začetkom Eura, iz te tekme pa smo lahko vzeli nekaj pozitivnih stvari. Lahko smo videli, kje je ranljiv ta portugalski sistem. Jutri bo druga tekma, zakaj pa ne bi še enkrat presenetili?," se je vprašal Adam Gnezda Čerin.

S tem, kar je uspelo Sloveniji na letošnjem Euru, je zelo zadovoljen, a verjame, da bi lahko prišli še dlje. "Še vedno smo v tem tekmovanju. Še vedno imamo svoje cilje. To bo lepa tekma, v kateri lahko vsi skupaj uživamo. Na Portugalsko bomo pripravljeni še na višji ravni," je prepričan, da bi lahko Slovenija na tekmi osmine finala pokazala že več kot v skupinskem delu. Nenazadnje nima ničesar izgubiti, na tribunah pa jo bo znova spremljalo ogromno, najmanj šest tisoč, glasnih navijačev.

Kek: Smo majhni, simpatični

Matjaž Kek zelo spoštuje Portugalsko in jo uvršča med glavne kandidate za naslov. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek je v svojem slogu vrnil za prijaznost stanovskemu kolegu, ki vodi Portugalsko, in pojasnil: "Dejstvo je, da smo si nekatere simpatije tudi prislužili. Smo majhni, simpatični. Tako se je vedno reklo. Selektor Portugalske je znan kot velik gospod, gentleman. Na tekmi na izpadanje lahko na novinarski konferenci prevladuješ s simpatijami, ko pa stopiš na zelenici čez magično belo točko, pa gre zares. Zavedamo se proti komu igramo. Sploh ne veš, kje začeti naštevati, kdo vse igra za Portugalsko. Veliko rotirajo, imeli so tudi privilegij, da so lahko malce kalkulirali v skupinskem delu. Izredno jih spoštujem, zame so eni največjih favoritov prvenstva," je slovenski strateg vrnil s pohvalami.

Tudi on verjame, da bi se lahko slovenska nogometna pravljica v Nemčiji še nadaljevala. V svoji ekipi, ki ji zaupa, čuti visoko stopnjo samozavesti. "Vsekakor bo hudo narobe, če bomo proti Portugalski pod pritiskom, kolikšna bo posest žoge. Zanima nas končni rezultat. Na teh tekmah se ne živi od umetniškega vtisa. To so tekme, na katerih se izpada. Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," sporoča Kek pred največjo tekmo v zgodovini slovenskega nogometa.