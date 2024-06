Slovenska nogometna reprezentanca bo danes odpotovala v Frankfurt, kjer jo v ponedeljek ob 21. uri čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva proti Portugalski. Z Ekipo pa ni odpotoval Tomi Horvat, ki je zapustil slovenski tabor in bil prisoten pri rojstvu hčerke Mie. Na svojega reprezentančnega soigralca so se na treningu z lepo gesto spomnili tudi člani slovenske izbrane vrste.

25-letni Tomi Horvat je že v soboto zapustil Nemčijo in bil prisoten pri rojstvu prvorojenke, ki sta ji s partnerko Laura nadela ime Mia. "Najina Mia. 29. 6. 2024," je ob fotografiji na Instagramu zapisal slovenski nogometaš. Novopečenima staršema so se s prikupno gesto poklonili tudi v taboru slovenske izbrane vrste, saj so na treningu na zelenici izpisali ime Mia in se na ta način poklonili svojemu reprezentančnemu soigralcu in njegovi družini.

Član Sturma se bo sicer še pred ponedeljkovo tekmo pridružil slovenski izbrani vrsti in bo tako kandidiral za nastop v osmini finala.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Slovenska reprezentanca se je sicer prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikih tekmovanj, zdaj pa si proti favorizirani Portugalski želi storiti še korak naprej. Slovenija bo imela tudi v ponedeljek v Frankfurtu bučno podporo s tribun, kar je bila stalnica tudi na prvih treh tekmah v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu.

