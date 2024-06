Na uefa.com/tickets so bile v nedeljo vstopnice prve kategorije po 250 evrov. Foto: zajem zaslona Slovenijo je zajela nogometna evforija, kako je ne bi, ko pa je slovenska nogometna reprezentanca v Nemčiji remizirala z Dansko, Srbijo in tudi veliko Anglijo ter se prvič uvrstila v osmino finala na velikih tekmovanjih. V Münchnu je pred dnevi tekmo s Srbijo spremljalo okoli 20.000 Slovencev, tudi v tisoč kilometrov oddaljeni Köln se jih odpravilo kar 12.000. Veliko bližnje ni niti Frankfurt, kjer v ponedeljek ob 21. uri izbranci Matjaža Keka igrajo proti Cristianu Ronaldu in njegovi Portugalski. Na tisoče slovenskih navijačev, nekateri tudi brez vstopnic, na 820-kilometrsko pot z avtomobili in avtobusi odhaja že to nedeljo zvečer. Dobra informacija je, da so vstopnice še na voljo, tudi preko uradnega Uefinega portala za nakup. Seveda pa je cena glede na veliko povpraševanje in veličino dogodka tudi visoka. V nedeljo zjutraj so bile vstopnice prve kategorije po 250 evrov.