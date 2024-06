V nogometu ni več skrivalnic, zato tistih nekaj taktičnih malenkosti, ki bi lahko presenetile tekmeca, s tem pa prispevale pomemben jeziček na tehtnici do uspeha, predstavlja dragocen kapital. Vse reprezentančne zasedbe se trudijo, da bi pri tekmecih pravočasno razvozlale vse pasti in se na njih ustrezno pripravile. V slovenskem taboru za to skrbi videoanalitik Dejan Kopasić, ki nato svoja opažanja preda strokovnemu vodstvu na čelu z Matjažem Kekom. In kakšne so njegove ugotovitve o Portugalcih?