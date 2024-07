Družina v Sloveniji, s katero se je na Euru kruto poigrala usoda

Štiričlansko družino Usnik, ki pooseblja ogromno ljubezen do Slovenije in Portugalske, smo spoznali že pred prijateljsko tekmo omenjenih držav v Stožicah, bilo je 26. marca, zdaj pa smo se nanjo spomnili pred današnjim epskim spopadom v Frankfurtu. Kekovo četo čaka zgodovinski dvoboj, Slovenija še nikoli ni igrala tako pomembne tekme.

Želeli so v Frankfurt, na koncu ostali doma

Danes v Frankfurtu ne bo manjkalo slovenskih navijačev. Med njimi ne bo družine Usnik. Foto: Reuters Trenutno so v Sloveniji. Resda bi bili danes raje na stadionu v Frankfurtu, kjer bi na Euru spremljali obračun med Slovenijo in Portugalsko, držav, s katerima je neposredno povezana celotna družina, a jim je loterija pri nakupu vstopnic pokvarila načrte. Želenih štirih vstopnic niso dobili. Sistem jim je občasno ponudil eno ali dve, a so si rekli, da gredo v Frankfurt le, če bodo lahko na tako posebni tekmi navijali vsi štirje. In to za koga!

Srce jim utripa za obe državi, nekaterim članom družine bolj za Slovenijo, spet drugim za Portugalsko, zato bodo danes v zanimivem precepu. Podobno je bilo že konec marca, ko so si dvoboj v Stožicah ogledali s tremi različnimi zastavami, slovenski in portugalski je delala družbo še zastava otoka Madeira, na katero je najbolj ponosen Cristiano Ronaldo. Takrat se je bolj smejalo Antonu, njegovi ženi pa malce manj. Kako pa bo tokrat?

Dvoboje slovenske nogometne reprezentance v večjem številu spremljajo tudi na odprtih javnih mestih v Sloveniji. V Ljubljani na primer na Pogačarjevem trgu. Foto: Ana Kovač

"V Sloveniji se čuti nogometna evforija. Še nedavno smo razmišljali, kako bi bila vsaka točka v skupinskem delu vredna zlata, nato pa takole. Zdaj je v Sloveniji prisotna norija, kar se je poznalo tudi pri vstopnicah. Želel sem jih kupiti, da bi odpotovali v Frankfurt, a ni šlo. Tako bomo tekmo spremljali doma. Tako je najbolje. Če bi jo kje zunaj, bi bil lahko za koga šok," se je zasmejal Anton. Njihova navijaška oprema bo namreč zelo pisana, predstavljali jo bodo tako slovenski kot portugalski dresi, manjkale ne bodo niti zastave.

Sina zelo potrlo izenačenje Srbije

Srbski napadalec Luka Jović je v zadnjih sekundah srečanja s Slovenijo izenačil na 1:1. Foto: Reuters Kako pa vse skupaj doživlja njegova žena, ki prihaja iz Portugalske? "Ni bila najbolj vesela, ko je izvedela, da se bomo srečali v osmini finala. Otroci so nekje vmes. Zdaj, ko smo gledali vse tekme na Euru, se mi zdi, da bo sin bolj na strani Slovenije. Ko smo premagali Portugalsko v Ljubljani, je jokal od sreče. Je velik oboževalec Šeška. V njegovih letih je težko nadzorovati čustva. Ko smo proti Srbiji prejeli zadetek v zadnjih sekundah, ga je to zelo potrlo. Jokal je kot že dolgo ne. A to je pač nogomet. V žepu smo imeli že zmago in napredovanje, nato pa takole. Podobno kot v soboto. Danci so ostali brez vodstva zaradi enega centimetra, kolikor naj bi bil v nedovoljenem položaju, nato so imeli še kup priložnosti. Treba je ostati zbran. Na Euru smo se pokazali kot homogena ekipa. Smo požrtvovalni, igramo eden za drugega. Vlada visoka morala, tako da lahko presenetimo Portugalsko," kot velik navijač Slovenije ne odpisuje možnosti, da bi Kekova četa presenetila ene glavnih favoritov za osvojitev naslova.

Slovenija je 26. marca premagala Portugalsko z 2:0, končni rezultat je postavil Timi Max Elšnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

To niti ne bi bilo prvič letos. Enkrat so jo že ugnali v Stožicah. "Portugalski navijači v naši družini so bili presenečeni. Takrat so pričakovali zmago Portugalske, nato pa Stožice zapuščali odprtih ust. Takrat so imeli Portugalci navidezno prevlado na igrišču, a tudi eksperimentirali, saj so zamenjali skoraj celo ekipo. Podobno kot zdaj proti Gruziji. Če se jim bo izšlo proti Sloveniji, bodo na ta eksperiment pozabili, če pa ne, pa bi lahko to v prihodnje metali naprej selektorju," je prepričan, da bi se lahko Roberto Martinez znašel v težavah, če bi Portugalci končali evropsko pot že v osmini finala. In to ravno proti Sloveniji, ki jo sicer zelo spoštujejo, kar sta v nedeljo izpostavila tako selektor kot tudi Bruno Fernandes.

Ronaldova Mama večkrat na obisku z vnučkom Njegova družina čuti ogromno povezanost z otokom, ki ga je proslavil fenomen Cristiana Ronalda. Nenazadnje je neverjetna majhnost sveta spletla tako posebno vez, da se je njegova žena Cristina v mladosti pogosto družila z Ronaldovimi. In še vedno so v stikih. Foto: osebni arhiv "V mladosti je živela zelo blizu Ronalda. Njuni hiši sta bili oddaljeni okrog 500 metrov. Njena mama je bila soseda Ronaldovih staršev, pogosto so se obiskovali. Ronaldova Mama je tako večkrat prišla na obisk z vnučkom Cristianom mlajšim," nam je pojasnil Usnik in kot imeniten dokaz posredoval fotografijo, na kateri je Ronaldo leta 2008, ravno po tem, ko je prvič prejel zlato žogo in že blestel pri Manchester Unitedu, obiskal njeno družino.

"Ronaldo lahko da dva, samo da jih ..."

Portugalski kapetan in rekorder Cristiano Ronaldo še čaka na strelski prvenec na tem Euru. Foto: Guliverimage Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, prvi nogometaš, ki je nastopil na šestih zaporednih Eurih, še čaka na svoj prvi gol. ''Portugalci v igri niti niso bili tako slabi, jim je pa manjkal kakšen Ronaldov gol, ki si ga tako želi. Moj prijatelj se je pošalil, da bi lahko dal proti Sloveniji tudi dva, samo da jih damo mi še več in napredujemo v četrtfinale,'' se je pošalil Usnik. Njegov predlog bi zagotovo brez razmišljanja podpisala tudi slovenska nogometna reprezentanca, s katero je pred dobrim desetletjem sodeloval tudi sam, ko je pomagal Slaviši Stojanoviću.

Takrat je sodeloval tudi s tremi aktualnimi reprezentanti, kapetanom Janom Oblakom, ki je v tistem obdobju ravno debitiral med reprezentančnima vratnicama, povratnikom Josipom Iličićem in drugim najbolj izkušenim reprezentantom Jasminom Kurtićem.

Benjaminu Šešku, ki že kar nekaj časa ni zadel v državnem dresu, želi veliko sreče. Foto: Guliverimage

"Kar zadeva Ronalda in njegove zadetke, lahko povemo, da tudi Slovenija čaka na Benija (Benjamina Šeška, op. p.). Zelo se razdaja za ekipo, kot vsakemu napadalcu, ki ne dosega zadetkov, brez njega je že pet tekem zapored, mu je težko. Želim mu, da mu uspe," je veliko sreče zaželel 21-letnemu napadalcu Benjaminu Šešku, ki bi lahko danes postal najmlajši slovenski strelec na velikem nogometnem tekmovanju.

Portugalska že izgubila, Slovenija še ne

Andraž Šporar bi lahko povzročal velike težave portugalski obrambi. Foto: Guliverimage Bi torej lahko Šeško skupaj s soigralci na tekmi prelisičil Pepeja, Rubena Diasa in druge portugalske branilce? "Predvidevam, da bodo imeli Portugalci večjo posest žoge, zadnjo linijo pa postavili visoko. Po mojem mnenju bodo igrali s tremi branilci, skušali igro raztegniti s krilnimi igralci, malce zarotirati postavitev ter napadati v globino," meni Usnik, odličen poznavalec portugalskega nogometa, ki vidi priložnost Slovenije v igri tranzicije, s katero je Kekova četa v zadnjem obdobju prekrižala načrte že številnim tekmecem, zelo nevarna pa je bila tudi v skupinskem delu Eura.

"Naša priložnost so odvzete žoge, kjer se bo ponujalo veliko prostora za Benija. Je zelo hiter, po raziskavah celo najhitrejši igralec na Euru. Tudi Šporar odteka zelo kakovostno, hkrati pa opravi veliko umazanega dela. Stojanović in Mlakar, eden izmed njiju, bi lahko prišla v pomoč. Zagotovo bo kakšna situacija, kjer bo Slovenija imela priložnost. Tekma bo težka. A Portugalska je na Euru že izgubila, mi pa še ne," je izpostavil zanimivo dejstvo.

Filmska zgodba o vrnitvi Josipa Iličića odmeva tudi na Portugalskem. Foto: Guliverimage

V teh dneh so se nanj spomnili tudi portugalski novinarji. Tudi zaradi filmske vrnitve Josipa Iličića, ki je odmevala po svetu. "Vesel sem zanj, da je izkoreninil težave in se vrnil, saj lahko še dosti pokaže. Vesel sem, da je znova dobil veselje za nogomet in je spet pravi. Tako je portugalski novinar napravil članek o Iličiću in pomenu mentalnega zdravja. Jojova zgodba odmeva in je zelo zanimiva za tuje novinarje."

V Frankfurtu srečali mamo Cristiana Ronalda

Mama Cristiana Ronalda sina spremlja na vseh večjih tekmovanjih. Foto: Guliverimage Spomnili smo ga na njihovo anekdoto s Frankfurtom. Družina Usnik jo je doživela ob koncu leta 2022, ko se je vračala z daljšega obiska na Madeiri. Na letališču v Frankfurtu, kjer so prestopali, so povsem naključno naleteli na znani obraz. To je bila Dolores Aveiro, mama Cristiana Ronalda. Nekdanji sosedi, s Tonijevo ženo Cristino se poznata že dolgo, sta se zapletli v pogovor, ki se je hitro končal. Ronaldovi mami namreč ni bilo pretirano do druženja, saj se je ravno vračala iz Katarja, kjer je prisostvovala nepričakovanemu izpadu Portugalske na SP 2022 v četrtfinalu z Marokom. In verjetno zadnji tekmi superzvezdnika na največjem turnirju.

Gospo Aveiro so tako srečali ravno v mestu, kjer lahko Slovenija izloči Portugalsko iz boja za evropski naslov, kar bi se še pred nekaj leti zdelo nekaj zelo težko predstavljivega. To ni naključje? Bo mama Ronalda po dveh letih znova slabe volje zapuščala veliko tekmovanje? In to zaradi Slovenije?

"Portugalci še vedno spadajo med tri osrednje favorite za evropski naslov. Poleg njih so to še Nemci in Francozi. Všeč so mi tudi Španci, a pri njih nikoli ne veš. V zgodovini jih je bilo pogosto lepo gledati, potem pa jih je nekje zmanjkalo. Angleži pa me niso prepričali," nam je povedal še pred ogledom nedeljske tekme, ko so Otočani s skrajnimi močmi po podaljšku odpravili Slovaško. Danes bo držal pesti, da bi Slovenija pokvarila načrte Portugalski. Če bi se to zgodilo, bi bilo v družini Usnik še kako zanimivo. To namreč ne bi bilo pogodu vseh ...