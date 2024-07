Za prestop dneva so poskrbeli pri Manchester Unitedu, kjer so v svoje vrste pripeljali nadarjenega francoskega branilca Lenyja Yora. Za 18-letnika, ki je v zadnji sezoni nosil dres Lilla, se je zanimal tudi madridski Real, a so bili Angleži pripravljeni seči precej globlje v žep.

Yoro in United sta se dogovorila za sodelovanje do junija 2029, Manchester pa naj bi zanj odštel 70 milijonov evrov. Yoro, ki je za Lille odigral 60 tekem, je s takšno odškodnino postal najdražji branilec v zgodovini prestopov francoske lige. V osrčju Unitedove obrambe bo zakrpal vrzel, nastalo po odhodu Raphaela Varana. To je sicer druga poletna okrepitev Uniteda po Nizozemcu Joshui Zirkzeeju.

🚨🔴 Official, confirmed. Manchester United sign Leny Yoro on €62m deal from Lille, contact until June 2029 + option.



“I know about history of young players at Man United and feel it can be the perfect place to reach my potential and achieve my ambitions”, Yoro says. pic.twitter.com/WavgssPcXs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024

Iz Manchester Uniteda se je v Marseille preselil angleški napadalec Mason Greenwood, medtem ko se je od francoskega kluba poslovil 35-letni gabonski napadalec Pierre-Emerick Aubameyang. Preselil se je v savdski Al Qadsiah. Greenwood je bil član Uniteda od leta 2019, zadnjo sezono pa je končal kot posojeni igralec pri Getafeju. Leta 2022 je bil suspendiran zaradi fizičnega nasilja nad partnerico.

Savinho se seli v Manchester City. Foto: Guliverimage

V Manchester City pa iz Francije odhaja mladi Savinho. Dvajsetletni Brazilec, za katerega so Angleži plačali 40 milijonov evrov, je prva okrepitev zasedbe Pepa Guardiole, igralec Cityja pa bo naslednjih pet sezon. Prej je bil član Troyesa (od 2020), lani sicer posojen španski Gironi, za katero je na 37 tekmah dosegel devet golov. "Savinho je zelo zanimiv igralec, ki ga bodo navijači Cityja hitro vzljubili in uživali v njegovih predstavah," je ob tem dejal športni direktor Manchester Cityja Txiki Begiristain.

Savinho je v Evropo prišel iz Atletico Mineira, za člansko reprezentanco Brazilije pa ima sedem nastopov. Prvi zadetek je dosegel prejšnji mesec na južnoameriškem prvenstvu proti Paragvaju.

Olimpija, Koper in Radomlje z novimi močmi

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je obrambo okrepil s Špancem Manuelom Pedrenom, so sporočili iz kluba, ki bo novo sezono v Prvi ligi Telemach začel v petek ob 20.15 v Stožicah proti Primorju. Kot so pojasnili Ljubljančani, je 23-letni srednji branilec nazadnje igral za španskega tretjeligaša Tarazono.

"Prvič sem se podal na tuje in moram priznati, da ni enostavno. Prihajam v povsem novo okolje, ljudje govorijo drugačen jezik, toda prvi vtis je kljub vsemu izjemen. Včeraj sem si takoj po prihodu v Ljubljano ogledal središče mesta in bil nad njim navdušen. Zelo mi je všeč utrip mesta," je dejal Pedreno.

"Pred nami je pomembna sezona, a verjamem, da smo lahko uspešni. Olimpija predstavlja velik izziv. Klub je navajen zmagovati in pri tem bi rad pomagal novim soigralcem tudi v prihodnje. Želim si, da bomo uspešni na vseh področjih. S tem pa seveda lahko privabimo na tekme večje število gledalcev," je dodal nogometaš, ki je podpisal pogodbo do poletja 2026 z možnostjo podaljšanja.

Pedreno je sicer tretji poletni novinec v zasedbi Victorja Sancheza. Pred njim sta zeleno-beli dres oblekla Thalisson in Benjika Caciel.

Novo okrepitev so predstavili tudi v Kopru. Iz kluba so sporočili, da bo na Obali po novem igral Ilan Bacha, 19-letni Francoz, ki je bil nazadnje član ekipe FC Paris in igra na položaju defenzivnega vezista. Koprčani so danes sicer potrdili tudi prihod Francoza Omarja El Manssourija, pred tem pa so Koper okrepili še Metod Jurhar, Sandro Jovanović, Luka Baš, Veljko Mijailović, Dominik Kovačić, Felipe Curcio, Nikola Burić in Di Mateo Lovrić.

Novega nogometaša so predstavili tudi v Radomljah. V radomeljskem dresu bo po novem igral 19-letni Gambijec Halifa Kujabi, ki je v zadnjih tednih vadil z ekipo Darjana Slavica, zdaj pa podpisal pogodbo.

Nova okrepitev je tudi "izjemno obetavni napadalec" Niko Gajzler, ki prihaja iz hrvaške Rijeke. "Govorilo se je o številnih drugih ponudbah, a od začetka sem bil prepričan, da je prestop v Radomlje najboljša odločitev. V članskem nogometu sem zgolj leto dni, v Radomljah pa mladi igralci odlično napredujejo, tako da verjamem, da bo to uspelo tudi meni," je ob prihodu dejal 19-letnik.

V tem prestopnem roku so v Radomlje prišli še Marko Cukon, Nino Vukasović in Matej Mamić.

Pavlinovi pripeljali srbskega reprezentanta

Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest, pri katerem bo po novem kot športni direktor delal tudi nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, je v svoje vrste privabil srbskega reprezentanta Nikolo Milenkovića. Sklenil je petletno pogodbo, je danes sporočil klub.

Nikola Milenković se seli na Otok. Foto: Guliverimage

Zadnjih sedem sezon je 26-letni srbski branilec preživel pri italijanski Fiorentini, zdaj bo naslednjih pet nosil dres Nottinghama. Prestop je vreden 12 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Milenković je s Fiorentino prišel do dveh finalnih tekem konferenčne lige v letih 2023 in 2024.

V srbski reprezentanci je zbral 57 nastopov, tudi na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji je bil stalni član prve enajsterice. Srbija, ki je bila v predtekmovalni skupini s Slovenijo, je sicer tekmovanje končala po skupinskem delu.

Pavlinov novi klub je bil na poletni nogometni tržnici precej aktiven. Pred Milenkovićem se je okrepil z vratarjem Carlosom Miguelom, Ericom da Silvo Moreiro, Markom Stamenićem in Elliotom Andersonom.

Pri Fiorentini bodo vrzel po Milenkovićevem odhodu zakrpali s Hrvatom Marinom Pongračićem, dosedanjim igralcem Lecceja, je poročal Football Italia.

Serhou Guirassy se seli v Dortmund. Foto: Guliverimage

Nemški nogometni prvoligaš Borussia Dortmund je uradno potrdil prihod gvinejskega napadalca Serhouja Guirassyja. Rumeno-črni so za 28-letnika tekmecu iz elitne nemške lige Stuttgartu odšteli 18 milijonov evrov odškodnine. Takšna je bila odkupna klavzula v pogodbi. Gurirassy je podpisal pogodbo do leta 2028.

"Vsak otrok, ki ga zanima nogomet, pozna rumeno-črni dres in rumeni zid na stadionu. Zelo se veselim vsega tega. Pomembno pa je, da povem, da sem prišel po naslove. To me motivira. Klub je z uvrstitvijo v finale lige prvakov pokazal, česa je sposoben," je dejal Guirassy.

Prejšnja sezona je bila za Guirassyja najuspešnejša v karieri, saj je na 30 tekmah za Stuttgart dosegel 30 zadetkov ter klubu pomagal prebiti se v ligo prvakov prvič po 14 letih.

Ekipa iz Dortmunda ima zdaj na seznamu kar štiri napadalce, tako da je prihodnost Niclasa Füllkruga, Youssoufe Moukoka in Sebastiena Hallerja pod vprašajem, kar zadeva nadaljevanje kariere pri BVB.

Kolumbijec okrepil obrambo Juventusa

Italijanski nogometni prvoligaš Juventus je okrepil obrambo s Kolumbijcem Juanom Davidom Cabalom, je poročala italijanska tiskovna aqencija Ansa. Triindvajsetletni levi bočni branilec je nazadnje igral za Verono, ki bo zanj dobila približno 13 milijonov evrov odškodnine. Cabal je podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

Torinčani so pred tem pripeljali še Douglasa Luiza za 51,5 milijona evrov, Khepherna Thurama za 20,6 milijona in Micheleja Di Gregoria za 4,5 milijona evrov.

Maximilian Ibrahimović je podpisal prvo profesionalno pogodbo. Foto: Guliverimage

Prva profesionalna pogodba za Ibrahimovićevega sina

Sin nekdanjega švedskega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića je podpisal prvo profesionalno pogodbo z AC Milanom. 17-letni Maximilian Ibrahimović bo v naslednji sezoni igral za Milan Futuro v tretji ligi (Serie C). Najstnik se je milanski ekipi U17 pridružil leta 2022, njegov oče pa je lani končal igralsko kariero pri Milanu in je zdaj agent Rossonerov.

🔴⚫️🇸🇪 Zlatan Ibrahimović son Maximilian (2006) has signed his first pro contract at AC Milan.



He will start playing with youth team Milan Futuro. pic.twitter.com/wx0twxY6ZE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024

Savdski klubi aktivni na nogometni tržnici

Savdski nogometni klubi tudi v tem prestopnem roku trošijo milijone za nove okrepitve. Med drugimi je Al Nassr portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda pripeljal novega vratarja.

Ronaldov soigralec bo tako po novem 25-letni Brazilec Bento, ki je po poročanju Transfermarkta za 18 milijonov evrov prestopil iz Atletica Paranaenseja.

Ronaldov soigralec bo po novem Brazilec Bento. Foto: Reuters

Karimu Benzemaju, N'Goloju Kanteju in Fabinhu se je pri Al Ittihadu pridružil 26-letni vezist Houssem Aouar, ki je iz Rome prišel za 12 milijonov evrov.

Al Qadsiah, v kadru katerega je najbolj znan španski reprezentant Nacho, je pripeljal dve okrepitvi. Za deset milijonov evrov je iz Marseilla prestopil 35-letni napadalec Pierre-Emerick Aubameyang, za 13,8 milijona pa je savdski prvoligaš iz mehiške Americe kupil 27-letnega napadalca Juliana Quinonesa.

V elitni francoski ligi je v zadnjih dneh najbolj zapravljal Rennes, ki je 15 milijonov evrov odštel norveškemu Bodo/Glimtu za 23-letnega danskega vezista Alberta Gronbaeka, 10 milijonov pa Leedsu za finskega reprezentanta Glena Kamaro.

Novopečeni angleški prvoligaš Southampton pa je od West Hama odkupil 25-letnega vezista Flynna Downesa, za katerega je odštel 17,85 milijona evrov.

Deset milijonov evrov pa je plačal španski Villarreal za dosedanjega člana Manchester Uniteda, 19-letnega branilca Willyja Kambwalo.

Vieira zapustil trenersko mesto pri Strasbourgu

Francoski nogometni prvoligaš Strasbourg je sporočil, da je z mesta trenerja odstopil nekdanji francoski reprezentant Patrick Vieira. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, Vieiro povezujejo s prevzemom selektorske službe v ameriški reprezentanci.

Vieira, ki je leta 1998 s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka, se je Strasbourgu pridružil v prejšnji sezoni, zdaj pa ga zapušča "sporazumno".

Patrick Vieira zapušča Strasbourg. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Oseminštiridesetletnik je med letoma 2016 in 2018 vodil New York City v severnoameriški ligi MLS, vse glasnejša pa so namigovanja, da se bo vrnil v ZDA kot naslednik Gregga Berhalterja na klopi ameriške izbrane vrste.

Berhalter je ostal brez službe po hitrem izpadu na južnoameriškem prvenstvu.

Vieira, ki je imel pogodbo do leta 2026, je še prejšnji teden po pripravljalni tekmi in porazu z 0:4 proti Fenerbahčeju (Miha Zajc je za Turke igral od 72. minute) trdil, da ni nič glede ZDA. "Ne, moja osredotočenost je povsem pri Strasbourgu," je dejal lokalnemu časniku.

Mikautadze iz Metza v Lyon

Gruzijski nogometni reprezentant Georges Mikautadze, ki je bil s tremi goli eden od šestih najboljših strelcev evropskega prvenstva v Nemčiji, se je iz francoskega drugoligaša Metza preselil k prvoligašu Lyonu, kjer je bil v otroštvu sedem let član mladinskega pogona kluba.

👑 Georges Mikautadze est de retour à la maison ✨🔴🔵#Mikautadze2028



📋 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) July 18, 2024

Kot so pojasnili pri Lyonu, je 23-letni Mikautadze podpisal štiriletno pogodbo, Metz pa je dobil 18,5 milijona evrov odškodnine. Vsota lahko zraste še za 4,5 milijona s potencialnimi dodatki.