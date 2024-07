Real Madrid in Luka Modrić sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe vsaj do 30. junija 2025, so sporočili iz tabora španskih prvakov.

Hrvaški reprezentant je z Real Madridom osvojil 26 naslovov: šest lig prvakov, pet klubskih svetovnih prvenstev, štiri evropske superpokale, štiri lige, dva kraljeva pokala in pet španskih superpokalov. Modrić je eden izmed samo petih igralcev, ki so osvojili šest evropskih pokalov, in ima največ naslovov v zgodovini kluba. "Modrić je v Real Madrid prišel leta 2012 in v svojih 12 sezonah, ko je zastopal naš dres, postal legenda Real Madrida in svetovnega nogometa," so ob tem zapisali pri Realu.

Na individualni ravni je Modrić v svoji bogati karieri za Real na 534 tekmah dosegel 39 zadetkov, osvojil je zlato žogo, nagrado za igralca leta po izboru Fife, leta 2018 pa so ga imenovali za igralca leta po izboru Uefe. Šestkrat je bil del Fifinega FIFPro World XI in bil izglasovan za najboljšega igralca leta v ligi prvakov.

Preberite še: