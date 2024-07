Francoska nogometna zveza (FFF) je napovedala pritožbo na krovno mednarodno zvezo Fifo zaradi žaljivega in rasističnega obnašanja argentinskih nogometašev med slavjem po zmagi na južnoameriškem prvenstvu.

Na posnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavil vezist Chelseaja Enzo Fernandez, je med prepevanjem različnih navijaških pesmi tudi tista iz leta 2022, ko so Argentinci v finalu SP premagali Francoze in v kateri žalijo predvsem temnopoltega zvezdnika Francije Kyliana Mbappeja.

Francija je takrat že vložila pritožbo zaradi obnašanja navijačev, ki so to prepevali in objavljali posnetke, zdaj pa razmišlja, da bi na podoben način ukrepala še proti argentinski nogometni zvezi, poroča AFP.

FFF se bo pritožila na argentinsko zvezo, s primerom pa bo seznanila tudi Fifo.

Argentina je v finalu Cope Americe premagala Kolumbijo z 1:0.