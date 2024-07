Šesta tekma in še šesta zmaga slovenskih nogometašic

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi ligaškega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v Kidričevem premagala Severno Makedonijo s 4:0 (3:0). Izbranke Saše Kolmana so tako v ligi C in skupini C2 osvojile prvo mesto v skupini in jih konec oktobra čakata najprej dodatna boja proti eni izmed ekip iz lige A.

Slovenke so prvi del kvalifikacij opravile z odliko. V družbi Makedonk, Latvijk in Moldavijk so bile za razred boljše, imele so razliko v danih in prejetih zadetkih 26:0, in prepričljivo osvojile prvo mesto, ki jim je zagotovilo igranje v ligi B lige narodov, obenem pa dodatne boje proti eni izmed osmih najslabše rangiranih ekip iz lige A v kvalifikacijah za EP 2025, ki bo v Švici.

Selektor Saša Kolman je nekoliko spremenil začetno postavo in dal priložnost nekaterim, ki so doslej manj igrale. A tudi ta postava je hitro pokazala svojo namero. Slovenke so namreč povedle že v tretji minuti, ko je v kazenskem prostoru z nizkim strelom zadela Lara Prašnikar. Igralka Eintrachta iz Frankfurta je znova udarila tri minute pozneje, ko je mojstrsko z roba kazenskega prostora žogo poslala pod prečko za 2:0. Slovenske so bile še naprej boljše, v 33. in 34. minuti sta imeli Nina Kajzba in Zara Kramžar lepi priložnosti, a sta ju zapravili, v 35. minuti pa je za 3:0 zadela Kaja Korošec po predhodno dobri obrambi makedonske vratarke.

Tudi v drugem polčasu so imele Slovenke vse pod nadzorom, v 67. minuti so bile blizu vodstvu s 4:0, vendar je gostjam uspelo žogo izbiti na golovi črti po strelu Naje Mihelič, je pa zadela v 71. minuti Mirjam Kastelec, ko je bila uspešna z roba kazenskega prostora. Kastelec je v sodnikovem dodatku zadela še okvir vrat.

Liga C, skupina C2, 6. krog:



Slovenija : Severna Makedonija 4:0 (3:0)

Latvija : Moldavija 2:1 (1:1)



Lestvica:

1. Slovenija 18 točk

2. Latvija 9

3. Severna Makedonija 7

4. Moldavija 1