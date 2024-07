Slovenske nogometašice zanesljivo zmagale v Moldaviji

Slovenija je imela v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na prvih štirih tekmah skupine C2 maksimalen izkupiček 12 točk, pa tudi odlično razliko v zadetkih, saj pri razmerju 17:0 sploh ni prejela zadetka. V tej smeri so Slovenke nadaljevale tudi na peti tekmi, saj so dosegle zanesljivo zmago, še vedno pa niso dobile niti enega gola. Današnje tekmice Moldavke so na zadnjem mestu v skupini z le eno točko, na prvi medsebojni tekmi aprila v Ljubljani je Slovenija zmagala z 2:0.

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19 ekip. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske.

Moldavija je igrala izrazito obrambno, Slovenija pa je imela veliko terensko premoč, a je dolgo ni znala unovčiti. V prvem polčasu so izbranke Saše Kolmana, ta tokrat ni mogel računati na poškodovano kapetanko Matejo Zver, začele z dvema nepriznanima zadetkoma zaradi prepovedanih položajev. Prvič je takšno akcijo končala Kaja Korošec v deseti, drugič pa Zara Kramžar v 23. minuti.

Špela Kolbl je odprla strelske vaje Slovenk. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

A nato je igra Slovenkam stekla in tudi zadetki so začeli padati brez prepovedanih položajev. Prvega, ki je obveljal, je v 28. minuti dosegla Špela Kolbl z natančnim strelom z 12 metrov. V 37. minuti je sledila nova akcija Slovenk, v vlogi podajalke je bila tokrat Kolbl, zadela pa je Sara Makovec.

Premoč Slovenije je s tretjim zadetkom kronala Lara Prašnikar, potem ko je po podaji Kaje Eržen z volejem z osmih metrov ugnala nemočno Natalio Munteanu. Že v sodniškem dodatku prvega dela pa je po predložku Sare Agrež Kramžar samo spremenila smer žogi pred vrati in jo poslala v mrežo.

V drugem delu zabile še enkrat

V nadaljevanju je ritem igre padel, Slovenija je imela še vedno premoč, a dolgo ni več zadela. Najbolj nevarna je bila Dominika Čonč po močnem strelu z 18 metrov, domača vratarka je ubranila tudi poskus Naje Mihelič deset minut pred koncem.

Nato je žogo sicer še enkrat spravila v mrežo Mirjam Kastelec, a tudi ta zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Je pa bil veljaven gol Korošec po strelu z roba kazenskega prostora v 87. minuti, ko je postavila končnih 5:0.