Nafta in Primorje z novo močjo

Novopečena slovenska nogometna prvoligaša Nafta in Primorje še naprej pridno polnita igralski kader za sezono 2024/25 v Prvi ligi Telemach. Lendavska Nafta 1903 je pripeljala še 15. poletno okrepitev, to je postal Madžar Aron Dragoner, so sporočili iz kluba.