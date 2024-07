Olimpija po dvojno krono neporažena, z Elšnikom ali brez?

Celje, Maribor in Bravo so novo klubsko sezono že začeli s prvo evropsko tekmo, Olimpija pa evropsko poletje v kvalifikacijah za konferenčno ligo začenja v drugem krogu. Tako bo za tretjeuvrščeno ekipo zadnjega domačega prvenstva prva uradna tekma prvi krog lige proti novincu Primorju. Priprave so bile za ljubljansko ekipo uspešne, saj so v soboto zmagali tudi na četrti pripravljalni tekmi. Bolgarski CSKA 1948 so na domači zelenici na prvi tekmi v novih dresih premagali s 3:0. Zadeli so David Sualehe, Nemanja Motika in Reda Boultan. Na tekmi je bil tudi predsednik kluba Adam Delius.

Zadel je tudi David Sualehe. Foto: www.alesfevzer.com Novi trener Olimpije Victor Sanchez je na generalki v prvo postavo uvrstil naslednje nogometaše: Vidovšek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegović, Sualehe, Doffo, Agba, Diogo Pinto, Raul, Kojić, Pedro Lucas. S klopi so vstopili Thalisson, Durdov, Brest, Nemanja Motika, Boultam in Lasickas. V kadru še ni bilo reprezentanta Timija Maxa Elšnika. "Veliko je zanimanja zanj, a za zdaj se še ni zgodilo nič konkretnega. Sestali smo se in mu dali še nekaj dodatnih dni za počitek, saj je bila lanska sezona zanj res naporna. Zdaj pa ga bomo počasi priključili nazaj v delovni ritem," je njegov status pojasnil športni direktor ljubljanskega kluba Goran Boromisa.

Sanchez: Želimo postati tekmovalnejši

Španski trener Sanchez se je pred tekmo prvič predstavil tudi sedmi sili. "Za mano je prvi mesec v prestolnici. Ljudje v Ljubljani so sproščeni, mesto mi je takoj priraslo k srcu. Še pomembnejše pa je delovno okolje. Razmere za trening so odlične. Vesel sem, da lahko delam tu. Od prvega dne dalje trdo garamo in s tem sem zelo zadovoljen. S sodelavci bi radi izboljšali dobre stvari iz lanske sezone. Pred dvema sezonama je Olimpija osvojila dvojno krono. To je dobra začetna točka, saj nekateri nogometaši že vedo, kako je bilo takrat. Želimo postati tekmovalnejši. Zadovoljni smo s potekom priprav, toda ne zaradi rezultatov, temveč ker napredujemo v pomembnih segmentih igre."

Novi trener Olimpije Victor Sanchez Foto: www.alesfevzer.com Sanchez je igralsko kariero začel v Real Madridu, a najlepša leta odigral v Deportivu iz La Coruñe, kjer je doslej oddelal tudi največ tekem v vlogi glavnega trenerja (50). Pred prihodom v Stožice je vodil še Cartageno, Malago, Real Betis in Olympiacos, a vse manj kot eno samo sezono. "V športu ni najtežje zmagati, ampak to ponavljati. Imel sem srečo, da sem iz Reala odšel v manjšo ekipo, kot je Deportivo, in tam spet postal prvak. To je miselnost, ki ji sledim tudi kot trener. Naj dodam, da sem celotno kariero pomagal mladim nogometašem narediti korak naprej. Tudi tukaj je veliko nadarjenih fantov, kar me izredno veseli. Rad bi poudaril, da so me nekateri navdušili, zato jim bom še naprej ponujal veliko priložnosti."

Boromisa: Dvojna krona, atraktiven nogomet, razvoj mladih

O Olimpijinih ciljih je spregovoril Boromisa: "Dvojna krona, atraktiven nogomet, razvoj mladih nogometaševi in čim boljša predstava v Evropi. To želimo doseči v novi sezoni. Zdaj imamo z mednarodnim nogometom že kar nekaj izkušenj. Mladi nogometaši, kot so Raul Florucz, Peter Agba in Nemanja Motika, ki so prišli v prejšnji sezoni, so lahko ob tem nosilci moštva. Ustrezno napredujejo in izkoriščajo zaupanje. Omenjenim fantom bomo v naslednjih tednih dodali še vsaj dva novinca. Želimo branilca in napadalca."

"V zadnjih letih gojimo napadalen slog igre z veliko posesti. Temu primerno je potekal tudi izbor v povezavi z novim glavnim trenerjem. Igralsko kariero Victorja Sancheza poznamo vsi. V Slovenijo je torej prišel trener z višje ravni. Pred tem je kot mentor sodeloval z mladimi nogometaši pri španski nogometni zvezi. Imamo isto vizijo. V Olimpiji se bodo razvijali mladi nogometaši, zato smo se tudi odločili zanj," pa je Boromisa pojasnil odločitev za Sancheza.

Nova podoba nogometašev Olimpije:

Tik pred začetkom sezone sta ekipo zapustila Vall Janković in Žan Mauricio. Janković je kot posojeni nogometaš odšel v ND Slovan, ki se je po letu 1997 vrnil v drugo ligo, Mauricio pa je prestopil v Nafto.