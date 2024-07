Nekoč je spadal med najbolj nadarjene slovenske nogometne najstnike, se pri 16 letih iz Olimpije podal v Frankfurt, kjer pa v štirih letih ni dosegel tistega napredka, ki bi ga zadovoljil. Srečo je iskal še na Dunaju, a tudi tam ostal brez prepotrebnih minut. Ko pa ga je lani v svoje vrste povabil Bravo, je našel okolje, kjer ni okrepil le tekmovalne forme, ampak našel tudi prave prijatelje, ki jim je pomagal do zgodovinskega uspeha. Bravo ni še nikoli končal sezone tako visoko, hkrati pa si je pridobil še krstno evropsko vozovnico. Danes tako 22-letnega Primorca čaka poseben izziv, saj bo odigral prvo tekmo kot polnopraven član Brava. In to kakšno!

Slovenijo še vedno spremlja nogometna vročica. Vrhunec je doživela v začetku meseca, ko je Kekova četa v osmini finala Eura drago prodala kožo proti Portugalski. Dogajalo se je na stadionu v Frankfurtu, bogatem nemškem mestu ob reki Majni, ki ga odlično pozna Martin Pečar. V njem je namreč živel kar štiri leta.

Ostal v dobrih odnosih s številnimi pri Eintrachtu

Do leta 2022 je vztrajal na nogometni poti pri Eintrachtu iz Frankfurta, kjer pa ni dosegel zadovoljivega končnega preskoka v člansko ekipo. Foto: Guliverimage Sprva ga je spoznaval kot 16-letni novinec, ko se je leta 2018 pridružil Eintrachtu kot nadarjeni kadet Olimpije. Takrat je veljal za enega največjih slovenskih nogometnih upov, skušal vse skupaj podkrepiti še v Nemčiji, kjer pa ni dočakal popolnega razcveta. "Žal mi je bilo, da si nisem mogel ogledati tekme v Frankfurtu. Odlično ga poznam, ostal sem v dobrih odnosih s številnimi pri Eintrachtu, obenem pa prejel ogromno sporočil od kolegov, ki so si ogledali tekmo med Slovenijo in Portugalsko ter jih je zanimalo, kam se splača iti v Frankfurtu, kje kaj dobrega pojesti in tako naprej," mu je bilo žal, da si ni mogel spektakla v Frankfurtu ogledati v živo. To preprosto ni bilo izvedljivo, saj je takrat opravljal pomembne treninge z Bravom, ki se pripravlja na zgodovinski začetek sezone, saj ga danes čaka prva evropska tekma.

Na Frankfurt, kjer je prebil štiri leta, ima kljub pomanjkanju igralskih minut prijetne spomine. V tem mestu se je veliko družil s slovensko nogometno reprezentantko Laro Prašnikar in njenim očetom, nekdanjim slovenskim selektorjem Bojanom Prašnikarjem. Ker pri Eintrachtu ni igral toliko, kot bi si želel, se je leta 2022 odločil za selitev na Dunaj, kjer se je nekaj časa dokazoval pri drugi ekipi dunajske Austrie.

Je prehitro odšel v tujino?

V novo sezono vstopa kot polnopravni član Brava, s katerim je nedavno sklenil dveletno pogodbo. Foto: R. P. Reden član mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij je verjel, da bi lahko pri avstrijskih vijolicah napravil še več, a so mu vrata prve ekipe ostala zaprta. Tako mu ni preostalo nič drugega, kot da se odloči za spremembo, spet pospravi kovčke in se vrne v domovino. Pa se mu zdaj, ko je že nekaj časa v Sloveniji, še kaj kolca po velikih zahodnoevropskih središčih? "Ne. Saj ne manjka ničesar tudi Ljubljani. Morda pa se v prihodnosti še vrnem v Nemčijo ali pa Avstrijo," nam je povedal 22-letni Martin Pečar, še eden iz plejade nadarjenih slovenskih nogometašev, ki so se v tujino odpravili v rosnih letih, a se nato dokaj hitro vrnili domov in si s tem rešili kariero.

"Ne bom rekel, da sem v tujino odšel prehitro in je bila to napaka. Vendarle sem pridobil ogromno izkušenj in se naučil jezika, vseeno pa tistega, kar sem si najbolj želel – igralnih minut, nisem dobil. Zato sem se vrnil v Slovenijo. Hvala Bravu, da mi je omogočil, da lahko znova uživam v nogometu," je v prejšnji sezoni zaigral za mladi ljubljanski klub kot posojen nogometaš dunajske Austrie in se tako izkazal, da je postal standardni mladi reprezentant do 21 let, ki ji gre v kvalifikacijah za Euro 2025 pod vodstvom Milenka Ačimovića imenitno.

K sebi ga je vabila tudi Olimpija, a ...

V prejšnji sezoni je dosegel sedem prvoligaških zadetkov, od tega je kar trikrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Z dobrimi predstavami v 1. SNL, "zakon bivšega" je večkrat dokazal proti ljubljanski Olimpiji in proti nekdanjemu klubu dosegel kar nekaj evrogolov, zato se je dvignilo zanimanje za njegove usluge. K sebi so ga vabili številni klubi, tudi zeleno-beli. Skušali so ga prepričati, da bi se še enkrat pridružil zmajem, pri katerih je nabiral izkušnje že v sezoni 2017/18, a je ostal Primorec zvest odločitvi, da do nadaljnjega ne zapušča Šiškarjev.

"Pri Bravu se odlično počutim. Saj so me vabili tudi drugi klubi, a sem se jim zahvalil. Zdaj mi ni tako pomembno finančno ugodje, ampak najbolj potrebujem minute. Glede tega pa je pri Bravu vse urejeno tako, kot je treba," prinaša poučno zgodbo za vse mlade slovenske nogometaše, ki iščejo srečo v tujini.

Komaj čaka nadaljevanje kvalifikacij izbrane vrste do 21 let za Euro 2025, kjer Sloveniji kaže zelo dobro. Foto: R. P.

"Najbolj je pomembno, kako se počutiš in ali te v klubu spoštujejo. Pri nas je vendarle lažje, ker sem domač," je napadalno usmerjen zvezni igralec, ki slovi tudi po zanimivih strelih z razdalje, pred kratkim sklenil dvoletno pogodbo z Bravom z možnostjo enoletnega podaljšanja. "Takoj sem vedel, da sem se odločil pravilno. Pri Bravu sodimo skupaj tudi značajsko. To je zelo prijetno okolje za razvoj vsakega nogometaša," je prepričan, da ga v rumenem dresu čaka veliko prijetnega.

Za začetek bi lahko dočakal prvo evropsko zmago. Bravo bo danes na stadionu ŽAK, to bo ena zadnjih tekem ljubljanskega kluba v Spodnji Šiški pred selitvijo v Stožice, v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil tekmeca iz Walesa, Connah's Quay. Dvoboj se bo začel ob 18. uri, Bravo pa bi se v primeru napredovanja v 2. krogu kvalifikacij pomeril s predstavnikom Bosne in Hercegovine, Zrinjskim iz Mostarja.