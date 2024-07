Ljubljanski fenomen. Po 11 letih že v Evropi!

Bravo. To je beseda, ki jo je v zadnjih letih pogosto slišati v Šiški, kmalu pa bo odmevala tudi v Stožicah. Mladi nogometni klub iz Ljubljane, znan po tem, da se osredotoča zlasti na delo s pomladkom, iz leta v leto širi obzorja in pridobiva pomembnost. Letos mu je na krilih srečnih okoliščin, saj je Rogaška ostala brez tekmovalnih licenc, uspel največji podvig v kratki zgodovini kluba. Članska ekipa tekmuje šele od leta 2013, v četrtek pa jo čaka krstni nastop v Evropi. Prihajajo gostje iz Walesa, klub Connah's Quay. Obeta se zgodovinski dogodek, morda celo dokončno slovo Brava od stadiona ŽAK.

Olimpija je že dolgo vajena igrati v Evropi, lani je Ljubljančanom podarila redek privilegij, saj so lahko evropske tekme spremljali v Stožicah tudi pozno jeseni, nekoč se je v Evropi preizkusil tudi Interblock. V četrtek pa bo novo poglavje v klubski zgodovini odprl tudi Bravo. Postal bo tretji ljubljanski klub, ki bo zaigral v Evropi. V prejšnji sezoni je podiral rekorde. Osvojil je največ točk, odkar nastopa v 1. SNL, si kaj kmalu zagotovil obstanek, na koncu pa v boju za četrto mesto, ki je po vseh težavah pokalnega zmagovalca iz Rogaške Slatine zadoščalo za Evropo, prehitel še Koper in proslavljal izjemen uspeh.

Čeprav je Bravo člansko moštvo ustanovil šele leta 2013 in začel tekmovati v najnižji ligi, je zgolj 11 let pozneje prišel tako daleč, da bo slovenske barve zastopal v Evropi!

Bravo je v prejšnji sezoni v 1. SNL osvojil četrto mesto in dosegel najboljši rezultat v kratki zgodovini kluba. Foto: www.alesfevzer.com

Prihajajo nove izkušnje, a tudi zavedanje, da bi lahko evropske obveznosti ohromile uspešnost v začetnem delu sezone v 1. SNL, zato se pri Bravu priprav na novo sezono lotevajo zelo skrbno in previdno. Obeta se sezona 2024/25, ki prinaša številne novosti. Ne le Evrope in drugačno dinamiko vstopa v sezono, ampak tudi postopno selitev iz Šiške v Stožice.

Na stadionu ŽAK bo Bravo morda odigral le še dve tekmi. Zagotovo bo v četrtek v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil predstavnika Walesa Connah's Quay, če pa bi bili Ljubljančani uspešni, bi lahko v Spodnji Šiški v drugi polovici julija pričakali še Zrinjski iz Mostarja. In to bi bilo to. Nato bi sledila dokončna selitev v Stožice, saj bodo na stadionu v Šiški kmalu zabrneli gradbeni stroji, kjer se bo začela popolna preureditev v sodobni atletski objekt.

Športni direktor Brava: Prestopni rok še ni zaključen

Matija Kavčič, v prejšnji sezoni najboljši podajalec 1. SNL, se je iz Brava to poletje preselil v Celje. Foto: www.alesfevzer.com Bravo Kostel v novo sezono vstopa po enomesečnih pripravah. Kar zadeva kadrovske poteze, je najpomembnejši povlekel na položaju levega bočnega in osrednjega branilca. Poslovila sta se najboljši asistent lige Matija Kavčič, novopečeni član prvaka Celja, Šiško je zapustil tudi Jan Gorenc. Njuno vrzel skušata zapolniti Gašper Jovan, ki je prišel iz Aluminija, ter Portugalec Miguel Rodrigues.

"Gašper hitro povzema tisto, kar želimo od njega, zlasti v ofenzivnem delu igre," je z novim levim bočnim branilcem zadovoljen trener Aleš Arnol. Skuša nadaljevati klubsko filozofijo in na trgu iskati mlade slovenske igralce, če pa se izkaže priložnost, povabiti k sodelovanju tudi kakovostne tujce. To je po njegovem mnenju Portugalec Miguel Rodrigues, zelo nadarjen tudi za igro v fazi napada.

Na Euru je v slovenski izbrani vrsti prijetno presenetil nekdanji branilec Brava Vanja Drkušić. Foto: Guliverimage

"Prestopni rok je dolg, tako da še ni zaključen. Vemo, kaj želimo, ekipi bomo dodali še dva, tri igralce," športni direktor Dejan Močnik napoveduje še nekaj poletnih okrepitev. Tako v obrambi kot tudi napadu. Ko je prvi kadrovik kluba spremljal nastope Kekove čete na letošnjem Euru v Nemčiji, ga je preveval silen ponos, saj so slovenske barve branili kar štirje nekdanji igralci Brava (Vanja Drkušić, David Brekalo, Nino Žugelj in Igor Vekić).

"To me navdaja z optimizmom in žene naprej. To je naš cilj, to je naš produkt, da naše fante videvamo v reprezentanci," je Močnik zelo zadovoljen, podobno velja tudi za klubsko blagajno, ki jo nadaljnji prestopi omenjenih reprezentantov zvesto polnijo.

Trener Arnol: Bravo ne izgublja lastnega DNK

Bravo še naprej posveča ogromno pozornost napredku in razvoju mladih, zlasti slovenskih igralcev. Foto: www.alesfevzer.com S takšno filozofijo, poudarkom na delu z mladimi, ki jim Bravo zagotavlja optimalne pogoje za delo in konkretno prvoligaško minutažo, želi nadaljevati delo tudi trener Arnol. Razpolaga z zgolj 15 članskimi nogometaši, preostali, ki pridejo v poštev, pa bi lahko še vedno igrali tudi za mladince.

"Bravo s tem ne izgublja lastnega DNK. Podmladek je naš velik poudarek," ocenjuje strateg, ki je začel priprave 10. junija, na prijateljskih tekmah pa med drugim premagal slovita tekmeca, kot sta beograjski Partizan (2:1) in slovaški Spartak iz Trnave (3:1). Na obeh tekmah se je med strelce vpisal Milan Tučić, povratnik in dolžnik zadnjega spomladanskega dela, trener pa je zadovoljen, da je ekipa ohranila večino avtomatizmov iz prejšnje sezone, kar bo predstavljalo velik plus za klub.



Trener Aleš Arnol opozarja varovance, da bi lahko imeli težave z vstopom v prvenstvo. "Klubi naših proračunskih zmožnosti imajo po pravilih v sezoni, ko nastopijo v Evropi, nato težave v domačem prvenstvu. Tu je na primer zadnja zgodba Domžal, ki so se borili za obstanek," pojasnjuje mladi strateg Šiškarjev, ki bodo v tej sezoni igrali domače tekme v Stožicah. To je še eden izmed razlogov, da bo ta sezona tako velik izziv za mladi klub.

Stadion ŽAK bo v bližnji prihodnosti zaživel v povsem novi podobi. Foto: Mestna občina Ljubljana

"To bo oteževalna okoliščina, saj v bistvu ne bomo doma. Manjkala bo določena mera samozavesti, saj smo bili v Šiški neugodni in v pripravi taktike upoštevali, kako nadzorovati širino igrišča," bo zdaj izostala velika prednost Brava, ki je bil vajen izkoriščati prednost najmanjše prvoligaške zelenice v Sloveniji. Zelenice na stadionu ŽAK. "Poslavljamo se od Žaka, ki nam je dal veliko lepega. Lepo, da smo za konec pripeljali v Šiško Evropo," si želi, da bi Bravo preskočil uvodno evropsko stopničko. Če bi mu to uspelo, bi se v drugem krogu kvalifikacij pomeril s predstavnikom Bosne in Hercegovine, Zrinjskim iz Mostarja.

Pečar: Edina pravilna odločitev

Martin Pečar ne nosi dresa Brava več kot posojeni nogometaš, ampak je njegov polnopravni član. Foto: www.alesfevzer.com Čeprav bodo imeli v četrtek opravka s predstavnikom Walesa, ki ne slovi po pretirano velikih nogometnih uspehih, niti močni ligi, se pri Bravu otepajo vloge favorita.

"Euro v Nemčiji je lep primer, da lahko v nogometu mali vedno premagajo velike. Bravo ne prevzema vloge favorita, ker igramo prvič v Evropi, niti nimamo velikega števila igralcev, ki bi imeli izkušnje s takšnimi tekmami," pojasnjuje Arnol in dodaja, da se bodo v četrtek osredotočili na varovanje, osvajanje drugih žog, zračne dvoboje, hkrati pa računajo, da bodo sledili tistemu, kar so uspešno kazali v prejšnji sezoni, ko se niso ustrašili prav nobene gostujoče ekipe in vedno zaigrali dovolj samozavestno v napadu, da so grozili tekmecu.

Za dvoboj bodo na voljo vsi igralci. Prejšnji teden sta imela nekaj težav z zdravjem še Nemanja Jakšić in Lan Štravs, a sta zdaj že nared. Začetek četrtkovega dvoboja komaj čaka tudi Martin Pečar, mladi slovenski reprezentant, ki je z Bravom sklenil dvoletno pogodbo in je postal njegov polnopravni član. "Vesel sem, da sem uradno postal del kluba. To je bila edina pravilna odločitev po zadnji sezoni. Komaj čakam na začetek sezone in čutim mravljince pred prvo evropsko tekmo," sporoča 22-letni Primorec, ki nabira dragocene izkušnje.

Matej Poplatnik je bil v prejšnji sezoni eden najboljših strelcev 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com

Veliko več od njega jih premore Matej Poplatnik, ki pri 31 letih še zdaleč ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu. Ker je v preteklosti igral tudi na Otoku, med letoma 2020 in 2022 se je mudil na Škotskem, otoški nogomet pozna bolje od soigralcev. "Lepo se je vrniti na priprave po tako uspešni sezoni. Evropa je velika nagrada za nas, motivacija pa še toliko večja. Na Otoku sta najmočnejši ligi v Angliji in na Škotskem. Wales in preostale države se manj omenja, kar pa ne pomeni, da se tam ne igra dober nogomet. V današnjem nogometu je težko izbrati favorita. Če pogledamo na primer Euro, dvomimo, da je kdo uvrščal Slovenijo med najboljših 16, pa se ji je izšlo. Čaka nas težka, fizično naporna tekma. Nogomet na Otoku se igra v to smer, da bo veliko dolgih žog in visokega ritma. Vse bo na nas. Verjamem, da smo lahko samozavestni in dobri," širi optimizem pred zgodovinsko tekmo Brava, ko se bosta v četrtek ob 18. uri na stadionu ŽAK spopadla predstavnika Slovenije in Walesa.

Delivec pravice bo Norvežan Sivert Oksnes Amland.