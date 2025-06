Oven

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Bik

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Dvojčka

Tisti, ki ste ravnokar končali razmerje, si boste želeli le čas za premislek. Spremembe še niso vidne, saj ste v fazi prebolevanja. Umirite svoja čustva, saj bo šele nato možen nov začetek. Vezane bo motila partnerjeva služba ali njegov hobi, zato se boste pritoževali. Skušajte razumeti, da ima vse svojo ceno.

Rak

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja.

Lev

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Devica

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestrilo vaš večer. Sprejmite ga!

Tehtnica

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Škorpijon

Platonično razmerje bi lahko postalo strastno in nihče ne bi bolj presenečen kot vi sami. Dobro premislite, česa si želite. Za karkoli se boste odločili, morate vedeti, da se ne boste mogli vrniti na prvotno stanje. Vso stvar boste danes še lahko ustavili, a boste imeli samo eno možnost.

Strelec

Danes vas bodo spet srbele pete. Želeli si boste družbe in smejanja, zato se boste mnogi, rojeni v tem znamenju, odpravili na družinsko srečanje ali srečanje s prijatelji. Dobro voljo boste širili na ljudi, ki so vam blizu. Pričakujte ogromno smeha in pozitivne energije, ki vam je je v zadnjih dneh primanjkovalo.

Kozorog

Danes boste zavarovani pod svojim oklepom. Prijateljem se ne boste javljali na telefon, prav tako pa si ne boste želeli pogovorov z bližnjimi. Zdelo se vam bo, da imate veliko opravkov, ki jim ne morete reči ne, ker čakajo samo na vas. Ne čudite se, če se boste zalotili pri domačih opravilih. Danes zagotovo ne boste odstopili od svojega sistema.

Vodnar

Ne pustite, da bi vas nadležna nesoglasja pripeljala do čustvene zmede. Ne porabljajte energije za to. Če ne boste kontrolirali čustev, bi lahko izrekli težke besede, zato bodite previdni, kako se boste odzivali in vsakič premislite, preden boste spregovorili. Prav nesmiselno bi se bilo zaplesti v prepir.

Ribi

Danes se boste posvečali predvsem sebi. Zdelo se vam bo, da ne potrebujete nikogar okoli sebe in da potrebujete le čas zase. Privoščite si oddih, pa čeprav boste želeli le poležavati v postelji. Ne ozirajte se na nikogar, saj vas bodo tisti, ki vas imajo radi, zagotovo razumeli. Pazite le na prehrano, saj bi vam lahko prinesla odvečne kilograme.