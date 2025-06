Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) so danes izžrebali pare nove sezone v Prvi ligi Telemach in 2. slovenski nogometni ligi. V prvem krogu državnega prvenstva se bosta 19. ali 20. julija pomerili zasedbi Maribora in Celja, nogometaši Olimpije, ki branijo naslov prvakov, pa bodo gostili Muro.